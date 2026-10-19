তামার বাটিই বলে দেয় সন্ধিপুজোর সময় ! মুখে মুখে সে ডাক পৌঁছয় গ্রামে গ্রামে

তামার বাটিই বলে দেয় সন্ধিপুজোর সময় ! মুখে মুখে সে ডাক পৌঁছয় গ্রামে গ্রামে
প্রযুক্তির সহজলভ্যতার পরেও এই ব্যবস্থায় বদল আনেনি চক্রবর্তী পরিবার । মানব-শৃঙ্খলই হয়ে ওঠে গ্রামের প্রাচীন বার্তাবাহক ব্যবস্থা । তারক চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ।
Published : October 19, 2026 at 4:55 PM IST
আসানসোল, 19 অক্টোবর: কোথাও কামানের গর্জন, কোথাও বন্দুকের আওয়াজ- বাংলার বহু প্রাচীন দুর্গাপুজোয় অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার রীতি এমনই । কিন্তু কুলটির মিঠানি গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের পুজোয় না লাগে কামান, না লাগে বন্দুক, এমনকি মোবাইল ফোনও নয় । এখানে সন্ধিপুজোর সময় জানায় তামার বাটির জলঘড়ি । আর সেই সন্ধিক্ষণের খবর এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পৌঁছে যায় মানুষের মুখে মুখে, রিলে পদ্ধতিতে । আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও প্রায় 400 বছরের এই প্রথা ধরে রেখেছে চক্রবর্তী পরিবার ।
মিঠানি গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গামন্দিরে সন্ধিপুজোর সময় হলেই শুরু হয় অন্য রকম ব্যস্ততা । মন্দিরে নির্দিষ্ট সময়ে 'সন্ধি' বলে ডাক দেন পরিবারের গ্রহাচার্য । সেই আওয়াজ শুনে নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকেরা একই ভাবে ‘সন্ধি’ ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে যান পাশের গ্রামের দিকে । তাঁদের ডাক শুনে আরও দূরে অপেক্ষায় থাকা অন্য যুবকেরা সেই বার্তা পৌঁছে দেন পরের গ্রামে । এ ভাবেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মিঠানি থেকে আশপাশের গ্রামগুলির মন্দিরে পৌঁছে যায় সন্ধিপুজো শুরুর খবর । তারপর সেখানে শুরু হয় পুজোর বিশেষ আচার ।
প্রযুক্তির সহজলভ্যতার পরেও এই ব্যবস্থায় বদল আনেনি চক্রবর্তী পরিবার । প্রতিবেশী মেনধেমো-সহ আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা আজও এই রীতির সাক্ষী । তাঁদের কাছে সন্ধির ডাক শুধু পুজো শুরুর সংকেত নয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা এক ঐতিহ্যের অংশ । নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকেরা এক জনের মুখে শোনা ডাক আর এক জনের কাছে পৌঁছে দেন । এই মানব-শৃঙ্খলই হয়ে ওঠে গ্রামের প্রাচীন বার্তাবাহক ব্যবস্থা ।
ঘড়ির কাজ করে তামার বাটি !
চক্রবর্তী পরিবারের পুজোর বিশেষত্ব শুধু রিলে পদ্ধতিতে সন্ধির ডাক পৌঁছে দেওয়ায় নয়, সন্ধিক্ষণ নির্ধারণের পদ্ধতিতেও । এখানে দেওয়ালঘড়ি বা হাতঘড়ি দেখে সন্ধিপুজোর সময় ঠিক করা হয় না । পরিবারের সদস্যদের দাবি, কাশীপুর রাজপরিবারের সূত্রে পাওয়া একটি বিশেষ জলঘড়ির সাহায্যে আজও সন্ধিক্ষণ নির্ধারণ করা হয় । স্থানীয় ভাষায় এই জলঘড়ির নাম 'তামি' ।
তামি আসলে একটি ছোট তামার বাটি । তার তলায় থাকে সূক্ষ্ম ছিদ্র । বাটিটিকে জলভর্তি একটি পাত্রে ভাসিয়ে রাখা হয় । ধীরে ধীরে সেই ছিদ্র দিয়ে জল ঢুকে বাটিটি ডুবে যায় । পরিবারের সদস্যদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এক বার বাটিটি ডুবতে প্রায় 24 মিনিট সময় লাগে । এই সময়কে বলা হয় এক দণ্ড । পঞ্জিকায় সন্ধিক্ষণ কত দণ্ডে হবে, তা উল্লেখ থাকে । সেই হিসাব মেনেই নির্দিষ্ট সময়ে তামি বসানো হয় এবং বাটি কত বার ডুবল, তা গুনে সন্ধিপুজোর সময় নির্ধারণ করা হয় ।
পরিবারের সদস্য তন্ময় চক্রবর্তীর কথায়, কাশীপুর রাজপরিবারের সূত্রে পাওয়া তামির সাহায্যেই তাঁদের পুজোয় সন্ধিক্ষণ নির্ধারিত হয় । এ বছর সাড়ে পাঁচ দণ্ডে সন্ধি নির্ধারিত হওয়ায় বাটিটি ডুবতে মোট 132 মিনিট সময় লেগেছে বলে জানান তিনি । পরিবারের দাবি, পঞ্জিকায় নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে মিল রেখেই এই প্রাচীন পদ্ধতিতে সন্ধিপুজো শুরু হয় ।
এই হিসাবের দায়িত্বে থাকেন বংশানুক্রমিক গ্রহাচার্য । পরিবারের আর এক সদস্য নেপাল চক্রবর্তী জানান, গ্রহাচার্যই তামি জলের পাত্রে বসান এবং নির্ধারিত নিয়মে বাটির ডোবার সংখ্যা গুনে সন্ধিক্ষণ ঘোষণা করেন । পরিবারের লোকেরাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই প্রথা পালন করে আসছেন ।
পরিবারের সদস্য তুহিন চক্রবর্তীর কথায়, জলঘড়ির সাহায্যে সন্ধিক্ষণ নির্ধারণের পদ্ধতি দেখতে প্রতি বছর বহু মানুষ ভিড় করেন । ঘড়ির প্রচলনের আগের সময়ের এই ব্যবস্থা আজও তাঁদের পুজোর অঙ্গ । প্রযুক্তির উন্নতি হলেও পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা থেকেই এই প্রথা ধরে রাখা হয়েছে ।
এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে সন্ধির ডাক
মিঠানির চক্রবর্তী পরিবারের মন্দিরে সন্ধিক্ষণ ঘোষণার পরেই আশপাশের গ্রামগুলিতে সন্ধিপুজো শুরু হয় । আগে বহু জায়গায় কামান বা বন্দুকের শব্দে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার রীতি ছিল । মিঠানিতে তার বদলে গড়ে উঠেছে মুখে মুখে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা । মন্দির থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকেন এক বা একাধিক যুবক । মূল মন্দির থেকে 'সন্ধি' ডাক উঠলেই তাঁরা সেই ডাক আরও দূরে পৌঁছে দেন । একই ভাবে পরের জন তা শুনে পৌঁছে দেন অন্য জনকে । এ ভাবেই গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে সন্ধিপুজো শুরুর খবর ।
মেনধেমো গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণেন্দু রায় ও সৌমিত্র রায়দের কথায়, আজও মোবাইল ফোনের বদলে এই রিলে পদ্ধতিতেই তাঁদের গ্রামে সন্ধির ডাক পৌঁছয় । ডাক পৌঁছনোর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেখানকার মন্দিরে পুজোর আয়োজন শুরু হয় । তাঁদের কাছে এই প্রথা শুধু ব্যতিক্রমী নয়, গ্রামের সঙ্গে গ্রামের দীর্ঘদিনের যোগসূত্রও ।
পশুবলির বদলে চালকুমড়ো
চক্রবর্তী পরিবারের পুজোয় এক সময়ে পশুবলির প্রচলন ছিল । তবে পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, গত তিন বছর ধরে সেই প্রথা বন্ধ রাখা হয়েছে । তার বদলে সন্ধিক্ষণে চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয় । তাতে পুজো দেখতে আসা মানুষের উৎসাহে অবশ্য ভাটা পড়েনি । সন্ধিপুজোর সময় চক্রবর্তী পরিবারের মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তদের ভিড় জমে । ভিড় এতটাই হয় যে অনেক সময় দাঁড়ানোর জায়গা খুঁজে পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে ।
তবে সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে বদলে যায় পরিবেশ । ভিড়ের কোলাহল থেমে আসে, মন্দির চত্বরে নেমে আসে নীরবতা । সকলের নজর থাকে তামির দিকে এবং গ্রহাচার্যের ঘোষণার অপেক্ষায় । নির্দিষ্ট সময়ে 'সন্ধি' ডাক উঠলেই শুরু হয় রিলে পদ্ধতিতে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পালা । ভক্তদের অনেকের কথায়, এই সময়ের পরিবেশে এক ধরনের শিহরণ অনুভব করেন তাঁরা ।
ঘড়ির কাঁটা, মোবাইল ফোন আর দ্রুতগতির যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে কুলটির মিঠানি গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের পুজো তাই অন্য রকম । এখানে সময় মাপার দায়িত্ব একটি ছোট তামার বাটির, আর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেন মানুষই । প্রাচীন জলঘড়ি ও মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া সন্ধির ডাক- এই দুই ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আজও বেঁচে রয়েছে বাংলার বনেদি পুজোর এক ব্যতিক্রমী ইতিহাস ।