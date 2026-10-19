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তামার বাটিই বলে দেয় সন্ধিপুজোর সময় ! মুখে মুখে সে ডাক পৌঁছয় গ্রামে গ্রামে

প্রযুক্তির সহজলভ্যতার পরেও এই ব্যবস্থায় বদল আনেনি চক্রবর্তী পরিবার । মানব-শৃঙ্খলই হয়ে ওঠে গ্রামের প্রাচীন বার্তাবাহক ব্যবস্থা । তারক চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ।

Durga Puja
কুলটির মিঠানি গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের পুজো (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 19, 2026 at 4:55 PM IST

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আসানসোল, 19 অক্টোবর: কোথাও কামানের গর্জন, কোথাও বন্দুকের আওয়াজ- বাংলার বহু প্রাচীন দুর্গাপুজোয় অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার রীতি এমনই । কিন্তু কুলটির মিঠানি গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের পুজোয় না লাগে কামান, না লাগে বন্দুক, এমনকি মোবাইল ফোনও নয় । এখানে সন্ধিপুজোর সময় জানায় তামার বাটির জলঘড়ি । আর সেই সন্ধিক্ষণের খবর এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পৌঁছে যায় মানুষের মুখে মুখে, রিলে পদ্ধতিতে । আধুনিক প্রযুক্তির যুগেও প্রায় 400 বছরের এই প্রথা ধরে রেখেছে চক্রবর্তী পরিবার ।

মিঠানি গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গামন্দিরে সন্ধিপুজোর সময় হলেই শুরু হয় অন্য রকম ব্যস্ততা । মন্দিরে নির্দিষ্ট সময়ে 'সন্ধি' বলে ডাক দেন পরিবারের গ্রহাচার্য । সেই আওয়াজ শুনে নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকেরা একই ভাবে ‘সন্ধি’ ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে যান পাশের গ্রামের দিকে । তাঁদের ডাক শুনে আরও দূরে অপেক্ষায় থাকা অন্য যুবকেরা সেই বার্তা পৌঁছে দেন পরের গ্রামে । এ ভাবেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মিঠানি থেকে আশপাশের গ্রামগুলির মন্দিরে পৌঁছে যায় সন্ধিপুজো শুরুর খবর । তারপর সেখানে শুরু হয় পুজোর বিশেষ আচার ।

কামান দেগে নয়, তামার বাটিই বলে দেয় সন্ধিপুজোর সময় ! (ইটিভি ভারত)

প্রযুক্তির সহজলভ্যতার পরেও এই ব্যবস্থায় বদল আনেনি চক্রবর্তী পরিবার । প্রতিবেশী মেনধেমো-সহ আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা আজও এই রীতির সাক্ষী । তাঁদের কাছে সন্ধির ডাক শুধু পুজো শুরুর সংকেত নয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা এক ঐতিহ্যের অংশ । নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকেরা এক জনের মুখে শোনা ডাক আর এক জনের কাছে পৌঁছে দেন । এই মানব-শৃঙ্খলই হয়ে ওঠে গ্রামের প্রাচীন বার্তাবাহক ব্যবস্থা ।

ঘড়ির কাজ করে তামার বাটি !

চক্রবর্তী পরিবারের পুজোর বিশেষত্ব শুধু রিলে পদ্ধতিতে সন্ধির ডাক পৌঁছে দেওয়ায় নয়, সন্ধিক্ষণ নির্ধারণের পদ্ধতিতেও । এখানে দেওয়ালঘড়ি বা হাতঘড়ি দেখে সন্ধিপুজোর সময় ঠিক করা হয় না । পরিবারের সদস্যদের দাবি, কাশীপুর রাজপরিবারের সূত্রে পাওয়া একটি বিশেষ জলঘড়ির সাহায্যে আজও সন্ধিক্ষণ নির্ধারণ করা হয় । স্থানীয় ভাষায় এই জলঘড়ির নাম 'তামি' ।

Durga Puja
ঘড়ির কাজ করে তামার বাটি (ইটিভি ভারত)

তামি আসলে একটি ছোট তামার বাটি । তার তলায় থাকে সূক্ষ্ম ছিদ্র । বাটিটিকে জলভর্তি একটি পাত্রে ভাসিয়ে রাখা হয় । ধীরে ধীরে সেই ছিদ্র দিয়ে জল ঢুকে বাটিটি ডুবে যায় । পরিবারের সদস্যদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এক বার বাটিটি ডুবতে প্রায় 24 মিনিট সময় লাগে । এই সময়কে বলা হয় এক দণ্ড । পঞ্জিকায় সন্ধিক্ষণ কত দণ্ডে হবে, তা উল্লেখ থাকে । সেই হিসাব মেনেই নির্দিষ্ট সময়ে তামি বসানো হয় এবং বাটি কত বার ডুবল, তা গুনে সন্ধিপুজোর সময় নির্ধারণ করা হয় ।

Durga Puja
চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গা পুজো (ইটিভি ভারত)

পরিবারের সদস্য তন্ময় চক্রবর্তীর কথায়, কাশীপুর রাজপরিবারের সূত্রে পাওয়া তামির সাহায্যেই তাঁদের পুজোয় সন্ধিক্ষণ নির্ধারিত হয় । এ বছর সাড়ে পাঁচ দণ্ডে সন্ধি নির্ধারিত হওয়ায় বাটিটি ডুবতে মোট 132 মিনিট সময় লেগেছে বলে জানান তিনি । পরিবারের দাবি, পঞ্জিকায় নির্ধারিত সময়ের সঙ্গে মিল রেখেই এই প্রাচীন পদ্ধতিতে সন্ধিপুজো শুরু হয় ।

এই হিসাবের দায়িত্বে থাকেন বংশানুক্রমিক গ্রহাচার্য । পরিবারের আর এক সদস্য নেপাল চক্রবর্তী জানান, গ্রহাচার্যই তামি জলের পাত্রে বসান এবং নির্ধারিত নিয়মে বাটির ডোবার সংখ্যা গুনে সন্ধিক্ষণ ঘোষণা করেন । পরিবারের লোকেরাই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই প্রথা পালন করে আসছেন ।

পরিবারের সদস্য তুহিন চক্রবর্তীর কথায়, জলঘড়ির সাহায্যে সন্ধিক্ষণ নির্ধারণের পদ্ধতি দেখতে প্রতি বছর বহু মানুষ ভিড় করেন । ঘড়ির প্রচলনের আগের সময়ের এই ব্যবস্থা আজও তাঁদের পুজোর অঙ্গ । প্রযুক্তির উন্নতি হলেও পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা থেকেই এই প্রথা ধরে রাখা হয়েছে ।

Durga Puja
কামান দেগে নয়, তামার বাটিই বলে দেয় সন্ধিপুজোর সময় (ইটিভি ভারত)

এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে সন্ধির ডাক

মিঠানির চক্রবর্তী পরিবারের মন্দিরে সন্ধিক্ষণ ঘোষণার পরেই আশপাশের গ্রামগুলিতে সন্ধিপুজো শুরু হয় । আগে বহু জায়গায় কামান বা বন্দুকের শব্দে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার রীতি ছিল । মিঠানিতে তার বদলে গড়ে উঠেছে মুখে মুখে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা । মন্দির থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকেন এক বা একাধিক যুবক । মূল মন্দির থেকে 'সন্ধি' ডাক উঠলেই তাঁরা সেই ডাক আরও দূরে পৌঁছে দেন । একই ভাবে পরের জন তা শুনে পৌঁছে দেন অন্য জনকে । এ ভাবেই গ্রাম থেকে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে সন্ধিপুজো শুরুর খবর ।

মেনধেমো গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণেন্দু রায় ও সৌমিত্র রায়দের কথায়, আজও মোবাইল ফোনের বদলে এই রিলে পদ্ধতিতেই তাঁদের গ্রামে সন্ধির ডাক পৌঁছয় । ডাক পৌঁছনোর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেখানকার মন্দিরে পুজোর আয়োজন শুরু হয় । তাঁদের কাছে এই প্রথা শুধু ব্যতিক্রমী নয়, গ্রামের সঙ্গে গ্রামের দীর্ঘদিনের যোগসূত্রও ।

পশুবলির বদলে চালকুমড়ো

চক্রবর্তী পরিবারের পুজোয় এক সময়ে পশুবলির প্রচলন ছিল । তবে পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, গত তিন বছর ধরে সেই প্রথা বন্ধ রাখা হয়েছে । তার বদলে সন্ধিক্ষণে চালকুমড়ো বলি দেওয়া হয় । তাতে পুজো দেখতে আসা মানুষের উৎসাহে অবশ্য ভাটা পড়েনি । সন্ধিপুজোর সময় চক্রবর্তী পরিবারের মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে ভক্তদের ভিড় জমে । ভিড় এতটাই হয় যে অনেক সময় দাঁড়ানোর জায়গা খুঁজে পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে ।

Durga Puja
কামান দেগে নয়, তামার বাটিই বলে দেয় সন্ধিপুজোর সময় (ইটিভি ভারত)

তবে সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে বদলে যায় পরিবেশ । ভিড়ের কোলাহল থেমে আসে, মন্দির চত্বরে নেমে আসে নীরবতা । সকলের নজর থাকে তামির দিকে এবং গ্রহাচার্যের ঘোষণার অপেক্ষায় । নির্দিষ্ট সময়ে 'সন্ধি' ডাক উঠলেই শুরু হয় রিলে পদ্ধতিতে বার্তা পৌঁছে দেওয়ার পালা । ভক্তদের অনেকের কথায়, এই সময়ের পরিবেশে এক ধরনের শিহরণ অনুভব করেন তাঁরা ।

ঘড়ির কাঁটা, মোবাইল ফোন আর দ্রুতগতির যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগে কুলটির মিঠানি গ্রামের চক্রবর্তী পরিবারের পুজো তাই অন্য রকম । এখানে সময় মাপার দায়িত্ব একটি ছোট তামার বাটির, আর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার কাজ করেন মানুষই । প্রাচীন জলঘড়ি ও মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া সন্ধির ডাক- এই দুই ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে আজও বেঁচে রয়েছে বাংলার বনেদি পুজোর এক ব্যতিক্রমী ইতিহাস ।

TAGGED:

MITHANI VILLAGE KULTI
DURGA PUJA 2026
কুলটির মিঠানি গ্রাম
চক্রবর্তী পরিবারের দুর্গা পুজো
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