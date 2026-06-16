ডিম থেরাপির ভয় ! সন্দেশখালিতে 7 ঘণ্টা অফিসে আটকে শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' পঞ্চায়েত প্রধান

ডিম থেরাপির ভয় ! সন্দেশখালিতে 7 ঘণ্টা অফিসে আটকে শাহজাহান 'ঘনিষ্ঠ' পঞ্চায়েত প্রধান
দুর্নীতির অভিযোগে পঞ্চায়েত প্রধান দীপালি দাসকে নিজের ঘরেই টানা 7 ঘণ্টা ধরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীরা।
Published : June 16, 2026 at 8:55 PM IST
সন্দেশখালি, 16 জুন: শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানকে ঘিরে নজিরবিহীন উত্তেজনা ছড়াল সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার সেয়ারা রাধানগর পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ আবাস যোজনা, একশো দিনের কাজ-সহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে প্রধান দীপালি দাসকে তাঁর নিজের ঘরেই টানা 7 ঘণ্টা ধরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, বাইরে বেরোলেই 'ডিম থেরাপি'হতে পারে— এই আতঙ্কে ঘরের দরজা বন্ধ করে ভেতরেই বসে থাকেন প্রধান ৷
গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শেখ শাহজাহান বাহিনীর দাপটে ভোট লুটের অভিযোগ উঠেছিল এই সেয়ারা রাধানগরে ৷ এদিন গ্রামবাসীদের একাংশ এবং বিজেপি কর্মীরা প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে সরব হন ৷ এলাকায় বিক্ষোভ দেখাতে থাকা আন্দোলনকারীরা সরাসরি প্রধানের কাজকর্মের সামালোচনা করেন ৷
তাঁরা বলেন, "সেহারা রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি দাসের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে ৷ আবাসন, রেশন এবং জব কার্ডের টাকা নয়ছয় করা হয়েছে ৷" তাঁদের দাবি, মোট 19টি বুথের মধ্যে তৃণমূল মাত্র 2টি বুথে জিতেছে, বাকি 17টিতেই সাধারণ মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়ে বোর্ড গঠন করতে চেয়েছে। আন্দোলনে সামিল হওয়া স্থানীয় বাসিন্দা টুম্পা ভূঁইয়া প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে বলেন,"এই দুর্নীতিবাজ প্রধানকে আমরা চাই না। উনি সাধারণ মানুষের ভোটে জিতে পঞ্চায়েত দখল করেননি ৷ উনি জোর করে ছাপ্পা ভোট দিয়েছেন ৷ আমাদের মারধর করেছেন ৷ ঘরবাড়ি ভাঙচুর করেছেন।"
প্রধানের বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ এনে তিনি বলেন, "উনি বাঁধের কাজের টাকা ও ঘরের টাকা লুটপাট করেছেন ৷ এমনকী রাতের অন্ধকারে মহিলাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছেন ৷ তৃণমূলের ছেলেদের দিয়ে মহিলাদের ডেকে পাঠাতেন। একজন মহিলা হয়েও উনি এই সমস্ত কুকর্ম করিয়েছেন। তাই আমরা মহিলারা বলছি, ওঁকে এখান থেকে ভদ্রভাবে সরে যেতে হবে।"
প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেওয়া বাবলু গায়েন বলেন, "তৃণমূলের প্রধানকে আমরা এই পঞ্চায়েতে রাখব না। এঁর অনেক দুর্নীতি! কিছুদিন আগেও একটা খেয়াঘাট থেকে 36 হাজার টাকা তুলেছেন। শুধু তাই নয়, উনি দীর্ঘদিন ধরে বাইক বাহিনী দিয়ে বিজেপি কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছেন ৷ ওঁর নামে 10-15টা কেস থাকলেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না।"
তিনি আরও বলেন, "গত নির্বাচনে শাহজাহান শেখ ও জিয়াউদ্দিন মোল্লার লোকেরা আমাদের ঘর থেকে বেরোতে দেয়নি ৷ অনেককে মারধরও করা য়েছে। এই প্রধানের নেতৃত্বেই আমার গাড়ি পোড়ানো হয়েছে এবং আমাকে 42 দিন জেল খাটতে হয়েছে ৷ উনি নিজে আঙুল দেখিয়ে আমাদের চিহ্নিত করে দিতেন যে এরা বিজেপি করে, এদের শাস্তি দেওয়া হোক।
নিরাপত্তা বলয় এবং পুলিশি পাহারা থাকা সত্ত্বেও প্রধান স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বাইরে বেরোলেই তাঁর ওপর ডিম ছুড়ে মারা হতে পারে, তাই তিনি বেরোবেন না। আন্দোলনকারীদের দাবি, প্রধানকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে ৷ বিক্ষোভ সামলাতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ৷ 7 ঘণ্টা পর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁর অফিস থেকে বের করেন ৷