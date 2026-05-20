সন্দেশখালিতে ইডি'র উপর হামলায় শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেত্রী গ্রেফতার

সন্দেশখালিতে ইডি'র উপর হামলায় শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ঠ দুই তৃণমূল নেত্রী গ্রেফতার
গত বছর সন্দেশখালিতে শাহজাহানের বাড়ির সামনে যে রক্তক্ষয়ী হামলার ঘটনা ঘটেছিল, তার পিছনে এই দুই নেত্রীর সক্রিয় উস্কানি এবং মদত ছিল বলে দাবি ।
Published : May 20, 2026 at 10:15 AM IST
সন্দেশখালি, 20 মে: ইডি আধিকারিকদের উপর নৃশংস হামলার ঘটনায় সন্দেশখালিতে গ্রেফতার শেখ শাহজাহানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেত্রী ৷ রাজ্য সরকারের পালাবদলের পরই সন্দেশখালি কাণ্ডে তদন্তের গতি বাড়িয়েছে পুলিশ ৷ আর এরপরই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র উপর হামলার ঘটনায় শেখ শাহজাহানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেত্রীকে গ্রেফতারির খবর ৷
ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন সন্দেশখালি-1 পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী সবিতা রায় এবং অপর দাপুটে তৃণমূল নেত্রী মিঠু সর্দার ।
পুলিশ সূত্রের খবর, গত বছর 5 জানুয়ারি সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শাহজাহানের বাড়ির সামনে যে রক্তক্ষয়ী হামলার ঘটনা ঘটেছিল, তার পিছনে এই দুই নেত্রীর সক্রিয় উস্কানি এবং মদত ছিল । লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে ইডি অফিসার এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপর চড়াও হওয়ার নেপথ্যে এদের বড় ষড়যন্ত্র ছিল বলে মনে করছে পুলিশ ।
তদন্তকারীদের দাবি, ধৃত নেত্রীদের অপরাধের খতিয়ান শুধু ইডি'র উপর হামলাতেই সীমাবদ্ধ নয় । তাদের মধ্যে অন্যতম অভিযুক্ত মিঠু সর্দারের বিরুদ্ধে 2021 সালের বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসার একাধিক গুরুতর অভিযোগও রয়েছে । ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের উপর অত্যাচার, বাড়িঘর ভাঙচুর এবং এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগে এর আগেও তার নাম জড়িয়েছিল ।
দীর্ঘদিন ধরে শাহজাহানের ছত্রছায়ায় থেকে এলাকায় এই দুই নেত্রী সমান্তরাল ক্ষমতা চালাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ স্থানীয়দের । এলাকার এই হাইপ্রোফাইল গ্রেফতারি এবং নতুন করে তৈরি হওয়া উত্তেজনা নিয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে, তিনি এখনই এই স্পর্শকাতর বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্তব্য করতে বা কথা বলতে রাজি হননি ।
তবে পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতদের আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে । এই জোড়া গ্রেফতারির পর সন্দেশখালি জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে । 2021 সালের ভোট পরবর্তী হিংসা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর হামলা— প্রতি ক্ষেত্রেই এই মহিলারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে বলে পুলিশ সূত্রে দাবি করা হচ্ছে ।