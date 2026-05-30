ত্রাণের ঘরে তালা ! সন্দেশখালিতে 'ত্রিপল কাণ্ডে' নতুন বিতর্ক, নিশানায় শাহজাহান-ঘনিষ্ঠরা

ত্রাণের ঘরে তালা ! সন্দেশখালিতে 'ত্রিপল কাণ্ডে' নতুন বিতর্ক, নিশানায় শাহজাহান-ঘনিষ্ঠরা
ক্ষমতার পালাবদলের পর হাটগাছা হাইস্কুলের হস্টেল থেকে উদ্ধার বিপুল ত্রাণসামগ্রী । বিজেপি সমর্থকদের বঞ্চিত করার অভিযোগ স্থানীয়দের । গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ।
Published : May 30, 2026 at 4:04 PM IST
সন্দেশখালি, 30 মে: সন্দেশখালির রাজনৈতিক আবহে ফের নতুন বিতর্ক । এ বার অভিযোগ, আয়লা, বুলবুল ও আমফানের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে দুর্গত মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি ত্রাণসামগ্রী বছরের পর বছর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল একটি স্কুলের হস্টেলের ঘরে । আর সেই অভিযোগ সামনে আসতেই উত্তাল হয়ে উঠেছে সন্দেশখালির খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখালি-2 নম্বর ব্লকের খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের হাটগাছা হাই স্কুলের হস্টেলের ঘর খুলে সম্প্রতি বিপুল পরিমাণ ত্রিপল ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা । অভিযোগ, দুর্যোগের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে বণ্টনের বদলে সেগুলি মজুত করে রাখা হয়েছিল । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগের তির খুলনা অঞ্চল তৃণমূলের একাধিক প্রাক্তন নেতার দিকে । স্থানীয়দের একাংশের দাবি, শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কয়েকজন নেতা নিজেদের রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ত্রাণসামগ্রী সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছতে দেননি । তাঁদের অভিযোগ, দুর্গতদের প্রাপ্য সরকারি সাহায্য আটকে রেখে বছরের পর বছর তা হস্টেলের ঘরে মজুত করে রাখা হয়েছিল ।
স্থানীয় বাসিন্দা মালতী পাত্রের দাবি, "আমফানের সময় থেকেই এই সামগ্রী এখানে রাখা হয়েছিল । আমরা বিজেপি সমর্থক বলে কোনও ত্রাণ পাইনি । এলাকার প্রভাবশালী নেতারা নিজেদের ইচ্ছেমতো ত্রাণ বণ্টন করেছেন ।" অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান তিনি । একই অভিযোগ তুলেছেন আর এক বাসিন্দা শোভা বর । তাঁর বক্তব্য, "এলাকার জন্য আসা সরকারি ত্রাণসামগ্রী মানুষের হাতে না পৌঁছে আটকে রাখা হয়েছিল । সেই কারণেই আজ আমরা প্রতিবাদে নেমেছি ।"
স্থানীয়দের অভিযোগ, ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের ঘটনা বিচ্ছিন্ন নয় । সরকারি আবাসন প্রকল্পে কাটমানি, 100 দিনের কাজের জব কার্ডে দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর অত্যাচারের অভিযোগও নতুন করে সামনে এনেছেন তাঁরা । বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার জোরে এই সমস্ত অভিযোগ চাপা পড়ে ছিল ।
ত্রাণসামগ্রী উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয় । অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবিতে সরব হন স্থানীয় মানুষ । তাঁদের হুঁশিয়ারি, প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবেন তাঁরা । তবে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি । তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও এই বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । ফলে অভিযোগের সত্যতা নিয়ে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হওয়ারই ইঙ্গিত মিলছে ।
সন্দেশখালির রাজনীতিতে একের পর এক বিতর্কের মাঝেই এই 'ত্রাণ কাণ্ড' নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে, দুর্যোগের সময়ে মানুষের জন্য বরাদ্দ সরকারি সাহায্য কি আদৌ পৌঁছেছিল প্রকৃত প্রাপকদের হাতে ? উত্তর খুঁজছে প্রশাসন, আর জবাব চাইছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা ।