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প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন সন্দেশখালির খুলনা হাসপাতাল, চরম দুর্ভোগে রোগীরা

নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশার কারণেই এই ভোগান্তি বলে অভিযোগ করছেন ভুক্তভোগীরা । দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সন্দেশখালির বিধায়ক ৷

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প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন সন্দেশখালির খুলনা হাসপাতাল (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 2:10 PM IST

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সন্দেশখালি, 24 জুলাই: প্রবল বৃষ্টিতে ভয়াবহ জলছবি ফুটে উঠল সন্দেশখালির গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবায় । উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশখালির খুলনা গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বর এবং হাসপাতালের ভেতরের ঘরগুলো নাগাড়ে বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে । নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশার কারণেই এই ভোগান্তি বলে অভিযোগ করছেন ভুক্তভোগীরা । এই সমস্যার সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সন্দেশখালির বিধায়ক সনদ সরদার ৷

খুলনা হাসপাতালের ভেতরে জল থইথই পরিস্থিতি ৷ জমা জলে স্যালাইন, অক্সিজেন সিলিন্ডার এবং ওষুধের বাক্স ভিজে গিয়েছে ৷ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও জমা জলের কারণে আউটডোর পরিষেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে । প্রবল ঝুঁকি নিয়ে প্রসূতি ও জরুরি বিভাগের রোগীদের স্থানান্তরিত করতে হচ্ছে । সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কায় তটস্থ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা ।

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ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা (নিজস্ব চিত্র)

হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর আত্মীয় রণ্টু মাঝি বলেন, "হাসপাতালের ভেতরে চারিদিক জলময় পরিস্থিতি । মেঝেতে জল জমে রয়েছে ৷ অক্সিজেন সিলিন্ডারের ভেতরে পর্যন্ত জল ঢুকে গিয়েছে ।"

পাম্প চালিয়ে হাসপাতালে জমে থাকা জল নিষ্কাশন শুরু হলেও, স্থায়ী নিকাশি না-হলে সামান্য বৃষ্টিতেই আবারও এই ভয়াবহ পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা পূর্ণেন্দু মৃধা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলছে । হাসপাতালে এক হাঁটু জল । কোনও পরিকল্পনা ছাড়া কাজ হওয়ায় এই পরিস্থিতি । আমরা চাই দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থার স্থায়ী সমাধান করে পরিষেবা স্বাভাবিক করা হোক ।"

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হাসপাতালের ভেতরে জল থইথই পরিস্থিতি (নিজস্ব চিত্র)

আরেক স্থানীয় অধিবাসী স্বপন গাইন আক্ষেপের সুরে বলেন, "হাসপাতালের মেঝে সম্পূর্ণ জলে ডুবে গিয়েছে । ওষুধের পেটিগুলো সব ভিজে নষ্ট হচ্ছে । বহু দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা চিকিৎসা করাতে এসে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন । নিকাশি ব্যবস্থা অত্যন্ত বেহাল ।"

এবিষয়ে সন্দেশখালির বিধায়ক সনদ সরদার বলেন, "শুধু খুলনা হাসপাতাল নয়, গোটা এলাকাই জলমগ্ন হয়ে রয়েছে । বিগত সরকারের কাজ না-করার ফল আজ আমার সরকার তথা সাধারণ মানুষকে ভুগতে হচ্ছে । তবে আমি কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছি, সাধারণ মানুষ যাতে সঠিক পরিষেবা পায় ৷ যাতে অতি দ্রুত জল নিকাশ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে । তাঁরা ইতিমধ্যেই তৎপরতার সঙ্গে জল বের করার কাজ শুরু করে দিয়েছেন ।"

বর্তমানে পাম্প চালিয়ে সাময়িকভাবে জল নিকাশ করা হলেও, এলাকার বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কোনও স্থায়ী সমাধান হয় কি না, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন স্থানীয় মানুষজন ৷

TAGGED:

SANDESHKHALI HOSPITAL
PATIENTS FACE HARDSHIP
সন্দেশখালির হাসপাতাল
জলমগ্ন হাসপাতাল
HOSPITAL INUNDATED

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