ফের সরগরম সন্দেশখালি ! ইডির পর এবার আক্রান্ত পুলিশ; জখম 4 কর্মী, গাড়ি ভাঙচুর

মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা-সহ 9 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই ঘটনা নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির তরজায় উত্তপ্ত এলাকা ।

মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 3, 2026 at 2:26 PM IST

5 Min Read
সন্দেশখালি, 3 জানুয়ারি: ফের শিরোনামে সন্দেশখালি ! ইডির পর এবার অভিযুক্তকে ধরতে গিয়ে সেখানে আক্রান্ত হল পুলিশ ! পুলিশের উপর হামলা, গাড়ি ভাঙচুর এমনকী দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখে গুন্ডামি করারও অভিযোগ উঠেছে ৷ হামলায় এক পুলিশ অফিসার-সহ তিন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ।

খবর পেয়ে রাজবাড়ি ফাঁড়ি থেকে পুলিশের বিশাল বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । এরপর তল্লাশি চালিয়ে মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা-সহ 9 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । হামলার ঘটনায় বয়ারমারি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধানের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে তাঁকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে । ঘটনার জেরে সরগরম সন্দেশখালির ন‍্যাজাটের হুলোপাড়া এলাকা ।

ইডির পর এবার সন্দেশখালিতে আক্রান্ত পুলিশ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

গেরুয়া শিবির এই ঘটনায় রাজ‍্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরাসরি শাসক শিবিরকে নিশানা করেছে । পালটা পুলিশের উপর হামলার নিন্দা করে প্রশাসন তার দায়িত্ব পালন করেছে বলে দাবি করেছে শাসক শিবির । আর তৃণমূল-বিজেপির এই তরজা ঘিরে ভোটের আবহে রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে ।

সরগরম সন্দেশখালির ন‍্যাজাটের হুলোপাড়া এলাকা (নিজস্ব চিত্র)

এই বিষয়ে বসিরহাট জেলা পুলিশের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "মুসা মোল্লা নামে ওই অভিযুক্ত আদালতের নির্দেশ মানছিলেন না । সেই কারণে নোটিশ পাঠিয়ে তাঁকে থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল । কিন্তু, তলবি নোটিশে সাড়া দেননি তিনি । তাই, অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশের একটি টিম অভিযান চালায় হুলোপাড়ায় । তখনই মুসা তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদের ডেকে হামলা চালায় । পুলিশের কাজে বাধা, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ধৃত ন'জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন‍্যায় সংহিতা আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে । তাঁদের হেফাজতে চেয়ে শনিবার প্রত‍্যেককেই বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ । ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে হামলার ঘটনায় আর কেউ যুক্ত আছে কি না,তা জানার চেষ্টা করা হবে ।"

পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর (নিজস্ব চিত্র)

জানা গিয়েছে, জমি সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মুসা মোল্লা নামে ওই ব‍্যক্তির সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে ঝামেলা চলছিল আরেক জনের । অভিযোগ, মুসার বিরুদ্ধে অবৈধভাবে জমি দখলের অভিযোগ উঠেছিল । এই নিয়ে থানা, পুলিশ, এমনকী আদালত পর্যন্ত জল গড়িয়েছিল । মুসার জমির উপর শেষ পর্যন্ত বসিরহাট মহকুমা আদালত 144 ধারা জারি করে । অভিযোগ, আদালতের জারি করা নির্দেশও মানছিলেন না তিনি । আদালতের নির্দেশ অমান্য করায় তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ নোটিশ জারি করে । নোটিশে মুসাকে স্থানীয় রাজবাড়ি ফাঁড়িতে হাজিরা দিতে বলা হয় ।

মূল অভিযুক্ত মুসা মোল্লা-সহ 9 জন গ্রেফতার (নিজস্ব চিত্র)

কিন্তু, তার পরেও তিনি রাতের অন্ধকারে সেই জমিতে অবৈধভাবে পাঁচিল তোলার কাজ করছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে । সেই খবর পেয়ে শুক্রবার গভীর রাতে মুসাকে ধরতে হুলোপাড়ায় অভিযান চালায় রাজবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ । তাঁদের দেখা-মাত্রই অনুগামীদের ফোনে ডেকে সেখানে জড়ো করেন অভিযুক্ত মুসা মোল্লা । অভিযোগ, এর পরেই চারদিক থেকে ঘিরে ধরে পুলিশের উপর হামলা চালান মুসা ও তাঁর দলবল । চলে পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুরও । দীর্ঘক্ষণ সেখানে আটকে রাখা হয় জখম চার পুলিশকর্মীকে ।

এরপর,খবর পেয়ে ন‍্যাজাট থানা থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে । নিয়ন্ত্রণে আসে গোটা পরিস্থিতিও । পরে, জখম পুলিশকর্মীদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় মিনাখাঁ হাসপাতালে । প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয় প্রত‍্যেককে । এদিকে, সন্দেশখালিতে পুলিশের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা প্রকাশ‍্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে ।এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং-ও লেগেছে ।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত মুসা মোল্লা তৃণমূলকর্মী হিসেবেই পরিচিত এলাকায় । আর এই তথ্যকে হাতিয়ার করে আসরে নেমে পড়েছে পদ্ম শিবির । এই বিষয়ে বিজেপির বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি পলাশ সরকার বলেন, "তৃণমূল সরকারের আমলে বাংলায় আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই । আইনের অবনতি যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে পুলিশও ছাড় পাচ্ছে না । খোঁজ নিয়ে দেখুন, যারা হামলা চালিয়েছে তারা কোনও না কোনও ভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত । তারা ভালো করেই জানে শাসকদলের জামা গায়ে থাকলে পুলিশ কিছুই করতে পারবে না । কারণ পুলিশ তৃণমূলের দলদাস-বৃত্তি করতে করতে আইনের রক্ষকের জায়গাটাই নষ্ট করে দিয়েছে । সেই কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে । এর জন্য পুলিশমন্ত্রী সরাসরি দায়ী । অপেক্ষা করুন, আর দু'মাস পর ভোটে জিতে বিজেপি বাংলায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে ।"

পালটা জবাব দিয়েছে শাসক শিবিরও । এ নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতা সুরেশ মণ্ডল বলেন, "গ্রাম-বাংলায় প্রতিনিয়ত জমি-জায়গা নিয়ে কোনও না কোনও সমস্যা থাকে । জমি-জায়গা নিয়ে ন‍্যাজাটে যে গণ্ডগোল হয়েছে তা রাজবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ যথাসময়ে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে । তবে,পুলিশের উপর হামলা করা ঠিক হয়নি । পুলিশ পুলিশের কাজ করেছে । আমরা সবসময় বলে থাকি, এই রাজ‍্যে পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে । এক্ষেত্রেও পুলিশ সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে । এর জন্য পুলিশ প্রশাসনকে ধন‍্যবাদ ।"

প্রসঙ্গত, এর আগে 2024 সালের 5 জানুয়ারি সন্দেশখালিতে শাহজাহান শেখের বাড়িতে গিয়ে হামলার মুখে পড়়েছিল ইডি । সেদিন তৃণমূলের তৎকালীন দাপুটে নেতার বাড়ির সামনে ইডি আধিকারিকেরা পৌঁছোতেই ধীরে ধীরে সেখানে জড়ো হতে শুরু করেন শাহজাহানের লোকজন । তাঁদের আক্রমণে আহত ইডির তিন আধিকারিককে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয় । মাথাও ফাটে একজনের ।

সে দিন সন্দেশখালির বাড়িতে শাহজাহানের দেখা পায়নি ইডি । তার আগেই মার খেয়ে তাদের ফিরে যেতে হয় । পরে আদালতে ইডি জানায়, শাহজাহান সে দিন বাড়ির ভিতরেই ছিলেন । সেখান থেকে অনুগামীদের ফোন করে গোটা ঘটনাটি করিয়েছিলেন তিনিই ! সেই সন্দেশখালিতেই এবার হামলার মুখে পড়তে হল পুলিশকে ।

