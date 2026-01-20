ফরাক্কার পর সন্দেশখালি ! SIR শুনানিতে বিডিও অফিসে তাণ্ডব ক্ষিপ্ত জনতার
এসআইআর প্রক্রিয়া চলাকালীন বিডিও অফিসে চলল ভাঙচুর ৷ সরকারি আধিকারিককে হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।
Published : January 20, 2026 at 7:00 PM IST
সন্দেশখালি, 20 জানুয়ারি: সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশের পরেও এসআইআর ঘিরে অশান্তির ছবিটা আজও বদলাল না । রাজ্যের দিকে-দিকে ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছেই । সেই ক্ষোভের আঁচে কোথাও চলল টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ । আবার কোথাও শুনানি কেন্দ্রে ভাঙচুরের অভিযোগও উঠেছে । সেই আবহেই এবার উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে এসআইআরের শুনানি চলাকালীন বিডিও অফিসে তাণ্ডব চালালেন ক্ষিপ্ত জনতা ।
চেয়ার-টেবিল ভাঙচুরের পাশাপাশি এক সরকারি আধিকারিককে 'হুমকি' দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে । যার জেরে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে হয় এসআইআরের শুনানি-প্রক্রিয়া । পরে, পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় শুনানি শুরু হয় বলে জানা গিয়েছে ।
কিন্তু, পরিস্থিতি কেন এতটা উত্তপ্ত হয়ে উঠল ?
জানা গিয়েছে, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকায় থাকা সন্দেশখালি বিধানসভার 53 ও 57 নম্বর বুথের কয়েকশো ভোটারকে এসআইআরের শুনানি-নোটিশ পাঠানো হয় নির্বাচন কমিশনের তরফে । মঙ্গলবার শুনানিতে তাঁদের ডাকা হয়েছিল সন্দেশখালি 1 নম্বর বিডিও অফিসে । সকাল থেকে শুনানি-প্রক্রিয়া সব ঠিকঠাক ভাবেই চলছিল । দুপুর গড়াতেই পরিস্থিতি নিমেষে বদলে যায় । হঠাৎই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন একদল জনতা । তাঁদের দাবি, এসআইআরে পর্যাপ্ত নথি জমা নেওয়ার পরেও রসিদে 'কনটেন্ট নট ভেরিফাইড'-লিখে দেওয়া হচ্ছে । কেন তা লেখা হচ্ছে সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও সদুত্তর দিতে পারছেন না শুনানিতে নিযুক্ত থাকা সরকারি আধিকারিকরা ।
এর পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন উন্মত্ত জনতা । তাঁরা এ নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিডিও অফিসে কর্মরত সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে ।অভিযোগ, বচসা চলাকালীনই তাণ্ডব শুরু হয় বিডিও অফিসে । ক্ষিপ্ত জনতার একাংশ ভাঙচুর চালান ওয়েটিং রুমে থাকা আসবাবপত্রে । তছনছ করা হয় গুরুত্বপূর্ণ নথিও । শুধু তাই নয়, এসআইআরের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকা সরকারি আধিকারিককেও 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে । পরিস্থিতি নাগালে আনতে শেষে ন্যাজাট থানার দ্বারস্থ হন বিডিও । খবর দেওয়া হয় পুলিশকে ।
খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসেন ন্যাজাট থানার ওসি । আসে পুলিশের বিশাল ফোর্স-ও । তাঁরা ক্ষুদ্ধ জনতাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন । পুলিশের হস্তক্ষেপে শেষে পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে । বেশ কিছুক্ষণ শুনানি-প্রক্রিয়া বন্ধ থাকার পর ফের চালু হয় এসআইআরের যাবতীয় কাজ । এদিকে, শুনানি-প্রক্রিয়ায় হয়রানির অভিযোগ তুলে এদিন আবারও সরব হয়েছেন সন্দেশখালির হাটগাছি পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের একাংশ ।
এই বিষয়ে শাহানুর জামান নামে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "এসআইআরের শুনানি নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে । দিনের পর দিন শুনানির নামে হয়রানি চলছে । নথিপত্র জমা দেওয়ার পরেও ফের ভোটারের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে তাঁকে পুনরায় ডাকা হচ্ছে শুনানিতে । কাজ ফেলে মানুষকে এসআইআরের লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে । এতে তো সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়বেই । আমরা চাই, নির্বাচন কমিশনের এই হয়রানি বন্ধ হোক ।"
অন্যদিকে, ভাঙচুর প্রসঙ্গে সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন বলেন, "হাটগাছি পঞ্চায়েতের 53 ও 57 নম্বর বুথের ভোটারদের একাংশের শুনানি ছিল মঙ্গলবার । যাঁরা শুনানিতে এসেছিল তাঁদের মধ্যেই কোনও দুষ্কৃতী ভাঙচুর চালিয়েছে । আমার অফিসের চেয়ার, কম্পিউটার তছনছ করা হয়েছে । হুমকি দেওয়া হয়েছে অফিসে থাকা এক মাইক্রো অবজারভারকেও । বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি । কী কারণে, এই হামলা তা জানি না । তবে, আমরা সব সময় মানুষের পাশে থেকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি । তার পরেও এই অবাঞ্ছিত ঘটনা কাম্য নয় !"
অপরদিকে, শুধু ন্যাজাটে নয় ! এসআইআরে হয়রানির অভিযোগ তুলে এদিন উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া এবং বারাসতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ । বাদুড়িয়ার বাসুদেবপুরে অবরোধ চলাকালীন পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন আন্দোলনকারীদের একাংশ ।পরে, দু-জায়গাতেই পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় ।
প্রসঙ্গত, এসআইআরের শুনানি-প্রক্রিয়া চলাকালীন এর আগে ফরাক্কার বিডিও অফিসে ঢুকে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে । দলবল নিয়ে রীতিমতো বিডিও অফিসে ভাঙচুর করার পর সেখান থেকে বুক ফুলিয়ে বেরিয়েও যেতে দেখা যায় শাসকদলের এই বিধায়ককে । এবার সেই ঘটনারই হুবহু প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ল সন্দেশখালিতে বিডিও অফিসে । তবে, এক্ষেত্রে অভিযোগের তির উন্মত্ত জনতার দিকে ।