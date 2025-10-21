ভাইফোঁটায় মেসির নামে মিষ্টি, রিষড়ার ঐতিহ্যবাহী দোকানের এই সন্দেশের স্বাদ নেবেন স্বয়ং LM10

ভাইফোঁটায় মেসির নামে মিষ্টি, রিষড়ার ঐতিহ্যবাহী দোকানের এই সন্দেশের স্বাদ নেবেন স্বয়ং LM10
ভাইফোঁটায় মেসির নামে ছাঁচের সন্দেশ তৈরি করেছে রিষড়া মিষ্টি প্রতিষ্ঠান ৷ ডিসেম্বরে লিও-র সফরের সময় তৈরি করা হবে নলেন গুড়ের সন্দেশ দিয়ে বিশ্বকাপ ৷
Published : October 21, 2025 at 8:00 PM IST
রিষড়া, 21 অক্টোবর: দু’দিন পরেই ভাইফোঁটা ৷ আর সেই উপলক্ষে তৈরি হল লিওনেল মেসির নাম লেখা সন্দেশ ৷ না, শুধু ভাইফোঁটা নয় ৷ মেসির নাম লেখা এই সন্দেশ তৈরির পিছনে রয়েছে অন্য একটি উদ্দেশ্য ৷ ছাঁচে তৈরি এই সন্দেশ স্বয়ং মেসিকে খাওয়ানো হবে ৷ তাই সেই সন্দেশকে জনপ্রিয় করতে ভাইফোঁটার মতো উপলক্ষকে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ এই বিশেষ 'মেসি 10' সন্দেশ তৈরি করেছে হুগলির রিষড়ার 175 বছরের মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান ফেলু মোদক ৷
উল্লেখ্য, এই দোকানের মিষ্টি চেখে দেখেছেন ফুটবলের দুই কিংবদন্তী পেলে এবং মারাদোনা ৷ তাদের কলকাতা সফরের সময়, এই মিষ্টি প্রতিষ্ঠান পেলে ও মারাদোনার নামে বিশেষ সন্দেশ তৈরি করেছিলেন ৷ এমনকি ব্রাজিলিয়ান তারকা রোনাল্ডিনহোর কলকাতা সফরের সময়ের তারা বিশেষ সন্দেশ তৈরি করে ৷ আর্জেন্তাইন গোলকিপার এমি মার্টিনেজের জন্যও মিষ্টি বানিয়েছে তারা ৷ এর বাইরে মাস্টার ব্লাস্টার সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সকলেই এই দোকানের মিষ্টির স্বাদ নিয়েছেন ৷
আর এবার এখানকার মিষ্টির স্বাদ চেখে দেখবেন স্বয়ং লিওনেল মেসি ৷ তার আগে এই সন্দেশকে জনপ্রিয় করতে ভাইফোঁটাকে বেছে নিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্ণধার অমিতাভ দে ৷ ভাইফোঁটায় মিষ্টির চাহিদা থাকে তুঙ্গে ৷ বোন ও দিদিরা তাঁদের ভাই বা দাদাদের জন্য ভালো মানের মিষ্টি খোঁজেন ৷ সেই চাহিদাকে মাথায় রেখেই 'মেসি 10' সন্দেশ নিয়ে এসেছে রিষড়ার এই শতাব্দী প্রাচীন মিষ্টি প্রতিষ্ঠান ৷ আর এর দামও মোটামুটি সাধ্যের মধ্যেই বলে দাবি করছেন অমিতাভ দে ৷ তিনি জানাচ্ছেন, 50 টাকা থেকে 100 টাকার মধ্যে এই সন্দেশ মিলবে ৷
এই 'মেসি 10' সন্দেশের স্বাদ ও উপকরণ নিয়ে অমিতাভ দে বলেন, "সন্দেশটা দু’রকম রং ৷ আর্জেন্তিনার জার্সির রং টা আনতে চেয়েছিলাম ৷ তাই অপরাজিতা ফুলের পাপড়ি ও ফুড কালার ব্যবহার করা হয়েছে ৷ ভিতরে দরবেশের পুর দেওয়া হয়েছে ৷ তাই দরবেশের স্বাদও পাওয়া যাবে ৷"
যতদূর জানা গিয়েছে, আগামী ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় আসছেন আর্জেন্তিনার বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক ৷ সেই সময় 'Messi 10' লেখা এই সন্দেশ তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ তবে, শুধু সন্দেশ নয় ৷ ওই সময় তৈরি করা হবে নলেন গুড় দিয়ে সন্দেশের বিশ্বকাপ ৷ সেটিও মেসির হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷
এই নিয়ে অমিতাভ দে বলেন, "মেসির খেলা আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি ৷ আমার কাছে ফুটবলের ভগবান উনি ৷ তাঁর জন্য এই সন্দেশ তৈরি করেছি ৷ এবার তিনি যদি এই সন্দেশ খান, এর থেকে বড় প্রাপ্তি আমার কাছে আর কিছু হবে না ৷ এটা শুধু আমার নয়, আমার মতো সকল মিষ্টি ব্যবসায়ী তথা বাংলার মিষ্টি শিল্পের গর্ব হয়ে থাকবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা একটা বিশ্বকাপ তৈরি করব সন্দেশের ৷ উনি ডিসেম্বরে আসছে ৷ তখন নলেন গুড়ের সময় ৷ তাই নলেন গুড়ের সন্দেশের বিশ্বকাপ বানাবো ৷ সেটাও মেসির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ তবে, শুধু কলকাতায় নয়, সম্ভব হলে ওঁর ইভেন্ট টিমের সাহায্যে দিল্লি ও মুম্বইয়ের শোয়ে দু’টো নলেন গুড়ের সন্দেশের বিশ্বকাপ পাঠাবো ৷"
আর 'মেসি 10' সন্দেশ ও নলেন গুড়ের সন্দেশের বিশ্বকাপ মেসির কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে, তাঁর ভারত সফরের আয়োজক শতদ্রু দত্ত ৷ তিনি বলেন, "ওরা এর আগেও পেলে, মারাদোনা, এমি মার্টিনেজের জন্য সন্দেশ বানিয়েছিল ৷ এবার মেসির নামে সন্দেশ বানিয়েছে ৷ আমি সেটা মেসি পর্যন্ত পৌঁছে দেব ৷"