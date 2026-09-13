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বীরভূমে বন্ধ বালির কারবার, বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে 'নকল' চালানে বালি ঢুকছে বাংলায় !

Birbhum Illegal Sand Business: রামপুরহাটে বিহার-ঝাড়খণ্ডের নম্বর প্লেট যুক্ত বালিবোঝাই ডাম্পার-লরিতে বালি ঢুকছে, যাচ্ছে মুর্শিদাবাদ-মালদাতেও ৷ অভিষেক দত্ত রায় ও ফিরোজ আলির বিশেষ প্রতিবেদন ৷

ILLEGAL SAND BUSINESS IN BIRBHUM
বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে 'নকল' চালানে বালি ঢুকছে বাংলায়, নজর নেই প্রশাসনের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 13, 2026 at 11:27 PM IST

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রামপুরহাট, 13 সেপ্টেম্বর: বর্ষায় বীরভূম জেলার নদ-নদী থেকে বালি তোলায় সম্পূর্ণ প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ৷ বালির চাহিদা মেটাতে ভিন রাজ্য থেকে ট্রাকে ট্রাকে বালির ঢুকছে বীরভূমে ৷ কিন্তু, দেখা যাচ্ছে নকল চালান ব্যবহার করে চলছে বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে বাংলায় বালির কারবারের রমরমা। চালানে যে কিউ আর কোড দেওয়া আছে, তা স্ক্যান করলে কোনও তথ্যই মিলছে না ৷ আর এই ক্ষেত্রে নজর নেই প্রশাসনের, এমনটাই অভিযোগ।

যদিও, এই বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে রামপুরহাট বিজেপির একাংশ ৷ ইতিমধ্যেই পুলিশের নজরে আনা হয়েছে বেআইনি বালির কারবারের বিষয়টি ৷ এই প্রসঙ্গে বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার বিদীত রাজ বন্দেশ বলেন, "পুলিশ সব সময় সজাগ আছে ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।"

বীরভূমে বন্ধ বালির কারবার (ইটিভি ভারত)

গত 31 জুলাই বীরভূম জেলাশাসক ধবল জৈন একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন ৷ বিজ্ঞপ্তির নির্দেশ অনুযায়ী গত 1 অগস্ট থেকে বীরভূম জেলায় নদ-নদী গর্ভ থেকে বালি তোলায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি আছে ৷ পাশাপাশি, বালি পরিবহণ করাতেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এই জেলায় ৷ কিন্তু, দেখা যাচ্ছে বীরভূম জেলার রামপুরহাটে ঝাড়খণ্ড সীমানা দিয়ে ভিন রাজ্য থেকে ডাম্পার, লরিতে বালি ঢুকছে। বিহার-ঝাড়খণ্ডের নম্বর প্লেট যুক্ত বালি বোঝাই গাড়ি বীরভূম হয়ে মুর্শিদাবাদ, মালদা জেলাতেও যাচ্ছে ৷

তবে এই বালির কারবার চলছে নকল চালান ব্যবহার করে ৷ গাড়ির চালকেরা যে চালানের নথি দেখাচ্ছেন, তাতে কিউ আর কোড দেওয়া আছে ৷ সেই কোড স্ক্যান করলে কোন তথ্যই দেখা যাচ্ছে না ৷ ক্যান করলেই দেখা যাচ্ছে 'নট ফাউন্ড'। অথচ, সরকারি বৈধ চালানের কিউ আর কোড স্ক্যান করলে গাড়ির মালিকের নাম, বার কোড নম্বর, ফোন নম্বর গাড়ির নম্বর, কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে বালি প্রভৃতি যাবতীয় তথ্য থাকে ৷ এমনকী, এই চালানের বৈধতা কত ঘণ্টা, তাও উল্লেখ করা থাকে ৷

ILLEGAL SAND BUSINESS IN BIRBHUM
ট্রাকে ট্রাকে বালির ঢুকছে বীরভূমে (ইটিভি ভারত)

কিন্তু, ভিন রাজ্যের চালকদের চালানে কিউ আর কোডের ছবি আছে, তা একেবারে নকল ৷ অর্থাৎ, বীরভূম জেলায় বালির কারবার বন্ধ থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নকল চালান ব্যবহার করে ভিন রাজ্য থেকে বাংলায় রমরমিয়ে চলছে বেআইনি বালির কারবার। আর সীমান্তে নজর নেই প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের ৷ এনিয়ে সরব হয়েছে রামপুরহাট বিজেপির একাংশ। ইতিমধ্যেই বিজেপির তরফে রামপুরহাট থানার পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বীরভূম জেলা শাসকের বিজ্ঞপ্তিতে বালি পরিবহণের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সেই নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ভিন রাজ্যের বালির গাড়ি ঢুকছে জেলায় ৷

ভিন রাজ্যের গাড়ির চালকদের প্রশ্ন করা হলে তাঁরা বলেন, "বীরভূমের বালি ভালো। এখানে বালির কারবার বন্ধ আছে তাই বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে বালি নিয়ে আসছি আমরা ৷ বীরভূম-মুর্শিদাবাদে আনলোড করা হবে বালি। আমাদের কাছে চালান আছে ৷"

ILLEGAL SAND BUSINESS IN BIRBHUM
বীরভূমে বন্ধ করা হয় বালির কারবার (ইটিভি ভারত)

রামপুরহাটের বিজেপি নেতা মনোজ লেট বলেন, "আমাদের সরকার নতুন এসেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সভাপতি বলেছেন, যেখানে দুর্নীতি দেখবে ব্যবস্থা নেবে ৷ প্রশাসনকেও নির্দেশ দেওয়া আছে ৷ আমাদের বীরভূমে বালি পাওয়া যায়। কিন্তু, ঝাড়খণ্ড থেকে বালি ঢুকছে ৷ আমরা এই গাড়িগুলি আটকে প্রশাসনকে জানিয়েছিলাম ৷ বিহার-ঝাড়খণ্ড থেকে অবৈধ বালির গাড়ি আসছে ৷ চালানে কিউ আর কোড বাংলা ও ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে মিলছে না ৷ বীরভূমে রমরমিয়ে বেআইনি বালির কারবার বন্ধ করার জন্য বিজেপির সৈনিক হিসেবে আমরা কাজ করছি ।"

ILLEGAL SAND BUSINESS IN BIRBHUM
'নকল' চালান (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, বীরভূমের অজয়, দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, বক্রেশ্বর, ব্রাহ্মণী প্রভৃতি নদ-নদী থেকে সারা বছর বালি উত্তোলন হয় ৷ সরকারিভাবে ইজারা নিয়ে বালি উত্তোলন হয় ৷ কিন্তু, এর বাইরে শয়ে শয়ে বেআইনি বালির ঘাট রয়েছে নদ-নদীগুলিতে ৷ শুধু তাই নয়, ঐতিহ্যবাহী কোপাই নদী থেকে বালি তোলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা থাকে ৷ তা উপেক্ষা করেই সারা বছর গোপনে চলে বালির কারবার। বেআইনি বালির কারবার নিয়ে দেড় দশক ধরে ভূরি ভূরি অভিযোগ রয়েছে বীরভূমে।

ILLEGAL SAND BUSINESS IN BIRBHUM
বালি বোঝাই গাড়ি (ইটিভি ভারত)

বেআইনি বালিরঘাটের দখলদারিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, বোমাবাজি, হাতাহাতি, বিক্ষোভ চলেছে দেড় দশক ধরে ৷ কোটি কোটি টাকার বালি লুট বীরভূমে নতুন ঘটনা নয়, রাজ্যে পালা বদল ঘটেছে ৷ কিন্তু, বেআইনি বালির কারবারের ধারা কার্যত অব্যাহত। দেখা যাচ্ছে ভিন রাজ্য থেকে বেআইনি বালির কারবার চলছে এই লালমাটির জেলায় ৷

ILLEGAL SAND BUSINESS IN BIRBHUM
বালির কারবার (ইটিভি ভারত)

রাজ্যে বিজেপি সরকার। নতুন সরকার আসার পরেই ঘোষণা করা হয়েছিল বেআইনি বালির কারবারের রাশ টানা হবে ৷ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী তথা সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, বীরভূমে বালি পাচার বন্ধ। সরকারিভাবে চলবে বালির কারবার। কম দামে বালি পাবেন উপভোক্তারা ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি বলেই অভিযোগ।

TAGGED:

বীরভূমে বন্ধ বালির কারবার
SAND MINING STOPPED IN BIRBHUM
FAKE BILL OF SAND
বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকে বালি ঢুকছে
ILLEGAL SAND BUSINESS IN BIRBHUM

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