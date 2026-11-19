সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দেশে ফিরেছেন টুলু মণ্ডল, ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ বীরভূমের পাথর মাফিয়া
Birbhum Sand Mafia Tulu Mondal: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে গত 17 নভেম্বর দেশে ফিরেছেন টুলু মণ্ডল ৷ ফিরেই হাইকোর্টের দ্বারস্থ বীরভূমের পাথর মাফিয়া ৷
Published : November 19, 2026 at 12:06 PM IST
কলকাতা, 19 নভেম্বর: কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল ৷ সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রক্ষাকবচ নিয়ে তিনি দেশে ফিরেছেন ৷ এদিকে তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার জারি করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছেন তিনি ৷ তাই জরুরিভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন টুলু, যাতে এর মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না-করা হয় ।
বৃহস্পতিবার তাঁর তরফে আইনজীবী কিশোর দত্ত, বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানিয়েছেন, সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে তিন সপ্তাহের জন্য রক্ষাকবচ দিয়েছে ৷ পাশাপাশি তাঁকে দেশে ফেরার নির্দেশও দিয়েছে ৷ সেই মতো তিনি গত সোমবার 17 নভেম্বর দেশে ফিরেছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করার আগে যেন তাঁর বক্তব্য শোনা হয়, এই আর্জি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন টুলু ৷ বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন ৷ আগামিকাল টুলু মণ্ডলের আবেদনের শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ৷
উল্লেখ্য, এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর খারিজ ও নিম্ন আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা বাতিল করার আর্জি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন টুলু মণ্ডল ৷ কিন্তু পুলিশ কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট দিয়ে জানায়, টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে । সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য পাথর মাফিয়ার আবেদন খারিজ করে দেন ৷
এরপরই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন টুলু ৷ বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি শীল নাগুর বেঞ্চ তাঁকে 17 নভেম্বরের মধ্যে ভারতে ফিরে আসার নির্দেশ দেয় ৷ এরই সঙ্গে আগামী 7 ডিসেম্বর পর্যন্ত টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ (Coercive Action) নিতে পারবে না পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ।
বীরভূমের পাথর মাফিয়া টুলুর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পঞ্চাশ কোটিরও বেশি নগদ টাকা এবং 15 কেজির বেশি সোনার বাট উদ্ধার করা হয়েছি । তার আগেই 23 মে তিনি দুবাই পালিয়ে গিয়েছেন বলে দাবি, পুলিশের ৷