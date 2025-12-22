রামচন্দ্রকে 'মুসলিম' আখ্যা মদনের, লগ্নজিতাকে হেনস্তা ! প্রতিবাদে রাস্তায় সনাতনীরা

রামচন্দ্রকে 'মুসলিম' আখ্যা মদনের, লগ্নজিতাকে হেনস্তা ! প্রতিবাদে রাস্তায় সনাতনীরা
সনাতনী ঐক্য মঞ্চের পথ অবরোধ করা হয় দুর্গাপুরে ৷ দোষীদের শাস্তি না-দিলে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি নেতারা ৷
Published : December 22, 2025 at 2:33 PM IST
দুর্গাপুর, 22 ডিসেম্বর: মদন মিত্রের রামচন্দ্রকে 'মুসলিম' বলে আখ্যা ও সঙ্গীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তীকে হেনস্তা - এই দুই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামল সনাতনী ঐক্য মঞ্চ ৷ রবিবার দুর্গাপুরের বেনাচিতির পাঁচমাথা মোড়ে পথ অবরোধ করে আধ ঘণ্টা ধরে চলে বিক্ষোভ । তাতে নেতৃত্ব দেন জেলা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল এবং সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত ।
সনাতনী ঐক্য মঞ্চের পথ অবরোধের ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় বেনাচিতির পাঁচমাথা মোড়ে ৷ যদিও পরে দুর্গাপুর থানার পুলিশ পৌঁছে অবরোধকারীদের রাস্তা থেকে হটিয়ে দেন এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করে । তবে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে সনাতনী ঐক্য মঞ্চ ৷
প্রসঙ্গত, শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে একটি বেসরকারি স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গান করতে গিয়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তী ৷ তাঁর অভিযোগ, 'জাগো মা' গানটি গাওয়ার পরেই তাঁকে হেনস্তার স্বীকার হতে হয় ৷ মঞ্চে উঠে ওই স্কুলের মালিক মেহবুব মল্লিক তাঁর সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন বলে অভিযোগ ৷ লগ্নজিতার অভিযোগ, অভিযুক্ত তাঁকে কোনও সেকুলার গান গাইতে বলেন ৷
এছাড়াও কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র রামচন্দ্রকে 'মুসলিম' বলে আখ্যা দিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ আর এই সবের প্রতিবাদে দুর্গাপুরে বিক্ষোভ দেখায় সনাতনী ঐক্য মঞ্চ । পাশাপাশি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ তুলে ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে চলে তাদের প্রতিবাদ ৷
বিজেপি নেতা সুমন্ত মণ্ডল ও অভিজিৎ দত্ত বলেন, "মদন মিত্র রামচন্দ্রকে অপমান করেছেন । পশ্চিমবঙ্গের বুকে দাঁড়িয়ে তিনি রামচন্দ্রকে মুসলিম বলেছেন ৷ আমরা চাই এইরকম বিধায়ককে পদ থেকে বহিষ্কার করা হোক ৷ অন্যদিকে সঙ্গীতশিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তীকে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছে । গানের মাধ্যমে তিনি মা দুর্গার আরাধনা করছিলেন, যা তাকে করতে বাধা দেওয়া হয়েছে ৷ আমরা এই ঘটনার তীব্র বিরোধিতা জানাই ৷ অভিযুক্তদের শাস্তি চাই ৷"
তাঁরা আরও বলেন, "বাংলাদেশে নিরীহ হিন্দু দীপু দাসকে গাছে ঝুলিয়ে তারপর তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে । অথচ ইউনূস সরকার সেই নারকীয় দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে । এই রাজ্যেও বেছে বেছে হিন্দুদের উপর আঘাত করছে তৃণমূল । পাশাপাশি বাংলাদেশেও হিন্দুদের উপর বেলাগাম আক্রমণ হচ্ছে । তারই প্রতিবাদে আমাদের এই বিক্ষোভ । এদিন প্রতীকী বিক্ষোভ হল ৷ আগামিদিনে হিন্দুদের অধিকার সুনিশ্চিত না-করা হলে, এই রাজ্যে আমররা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব ।"