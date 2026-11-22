পঞ্চায়েতের প্রধানের সিলমোহর দিয়ে সই করে দিচ্ছেন মোমো বিক্রেতা
Samsing Panchayat Pradhan: বিরল ছবি পাহাড়ের বুকে, এমনটায় বলছেন পর্যটকরা ৷ বলছেন, ভেঙে যাওয়া রাজনৈতিক বিশ্বাস জুড়ে যাচ্ছে ৷ প্রতিবেদন সন্তু চৌধুরীর ৷
Published : November 22, 2026 at 5:01 PM IST
মালবাজার, 22 নভেম্বর: সাধারণ দিনে তো বটেই তবে উৎসবের বা ছুটির দিনগুলোতে প্রচুর মানুষ ভিড় জমান রকি আইল্যান্ডে। পাহাড়ি নদীকে ঘিরে পর্যটনের আসর। প্রবল শীতে নদীর সেই স্পট ঘিরে কাঁপতে কাঁপতে সেলফি তুলতে ব্যস্ত পর্যটকরা। শীতের থেকে আরাম পেতে গরম ধোঁয়া ওঠা মোমোর গন্ধ ভেসে আসে পাশের দোকানগুলির থেকে।
মুহূর্তেই সেই দোকানে ভিড় করেন পর্যটকরা। হাসি মুখে চিকেন মোমো না ভেজ জানতে চান তরুণ দোকানদার। মোমোর অর্ডার নিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র বসে গ্যাসের চুলোর উপর। খানিকটা আঁচ বাড়িয়ে দিয়ে মোমো গরম হওয়ার ফাঁকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানীয় মানুষদের বিভিন্ন কাগজে সিলমোহর দিয়ে চলছে সই করার কাজ। স্বাক্ষর দিচ্ছেন খোদ মোমো বিক্রেতা! কিন্তু সিলমোহরে চোখ যেতেই চক্ষু চড়কগাছ। এ যে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের সিলমোহর ৷
পঞ্চায়েতের প্রধানের সিলমোহরের উপর স্বাক্ষর করে দিচ্ছেন মোমো বিক্রেতা যুবক ?
কৌতূহলী পর্যটকের প্রশ্নের উত্তরে আলতো হেসে উত্তর দেন পবন লামা ৷ বলে চললেন, "হ্যাঁ আমিই এই সামসিং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান।" কালিম্পং জেলার গরুবাথান ব্লকের জনপ্রিয় পাহাড়ি স্পটগুলির একটি সামসিংয়ের রকি আইল্যান্ড। সেখানেই সামসিং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বছর তিরিশের যুবক পবনের মোমোর দোকান। ডিসেম্বরের শুরু থেকে জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত পুরো সময়টাতে পর্যটকদের ভিড় এই এলাকায় উপচে পড়ে। সেই কারণে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব সেরে নিজের ব্যবসা পুরোদস্তুর করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন প্রধান।
পবনের যুক্তি, "প্রধানের চেয়ার দায়িত্ব তো অর্থ উপার্জনের জন্য ! এই সময়টা মোমো বিক্রি না-করলে পুরো বছর ব্যবসায় ক্ষতি হবে।" প্রধান সাহেব নিজের পরিচয় কাউকে দেন না ৷ কিন্তু দোকানে হঠাৎ করে স্থানীয়রা কোনও অনুরোধ বা অভিযোগ নিয়ে এলে তাঁর পরিচয় সবার সামনে উন্মুক্ত হয়। আর তাতেই অবাক বাইরে থেকে আসা পর্যটকরা।"
কলকাতা থেকে সপরিবারে ডুয়ার্স ঘুরতে এসেছেন স্নেহাদ্রী সরকার। তাঁর কথায়, "পুরো ভারতবর্ষেই যেখানে রাজনীতি অর্থ উপার্জনের উন্মুক্ত দ্বার, সেখানে দাঁড়িয়ে প্রধান মোমো বিক্রি করছেন এটা দেখা সত্যি বিরল।"
পবন নির্দল হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন। মোট পাঁচ সদস্যের এই সামসিং গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিম্পং জেলার অন্তর্গত ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সমর্থনে পবন প্রধান মনোনীত হন।
- প্রতিদিন সকাল সাতটায় উঠে দোকান পরিষ্কার করে মোমো বানিয়ে 10টায় পঞ্চায়েত অফিসে পৌঁছন পবন।
- এরপর পুরো দিন সেখানে কাটিয়ে আবার বিকেলে বাড়ি ফেরা।
- মাঝখানের সময়টুকু দোকান সামলান তাঁর স্ত্রী।
- তিনি ফিরে এলে মেয়ের পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সহধর্মিনী।
- সেই সময় আবার দোকানের দায়িত্ব পবনের। ছুটির দিনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলেই দোকান চালান বাড়তি কিছু লাভের আশায়।
রকি আইল্যান্ডে ঘুরতে আসা বিট্টু দে বলেন "বেশ ক'য়েকবার এখানে ঘুরতে এসেছি, এই দোকানে মোমো খেয়েছি। কিন্তু জানতাম না, এই দাদা এই এলাকার প্রধান। ওনার মতো প্রধান হলে সবার জন্যই ভালো। পাহাড়ের বুকে এই বিরল ছবি যেন প্রতিনিয়ত আমাদের ভেঙে যাওয়া রাজনৈতিক বিশ্বাসকে জুড়ে দিতে চায়।"