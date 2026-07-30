কেমিক্যাল হাব তৈরি নিয়ে শুভেন্দুকে চিঠি শমীকের, সিঙ্গুর-সহ 4 সম্ভাব্য স্থানও বেছে দিলেন

কেমিক্যাল হাব তৈরি নিয়ে শুভেন্দুকে চিঠি শমীকের, সিঙ্গুর-সহ 4 সম্ভাব্য স্থানও বেছে দিলেন
কেন্দ্রীয় সরকারের ভব্য রসায়ন প্রকল্পের অধীনে দেশে তিনটি কেমিক্যাল পার্ক হবে ৷ তার মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গে হোক, এমনটাই চান শমীক ভট্টাচার্য ৷
Published : July 30, 2026 at 3:48 PM IST
কলকাতা, 30 জুলাই: রাজ্য রাজনীতিতে প্রায় দু’দশক পর ফের চর্চায় কেমিক্যাল হাব ৷ এবার রাজ্যে কেমিক্য়াল হাব তৈরির জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি দিলেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য৷ কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ভব্য রসায়ন’ প্রকল্পের সহায়তায় রাজ্যে কেমিক্যাল হাব তৈরির আর্জি জানিয়েছেন তিনি ৷ সিঙ্গুর-সহ চারটি জায়গার উল্লেখও করেছেন শমীক ভট্টাচার্য৷ প্রয়োজনে সবরকমভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি ৷
শুভেন্দুকে চিঠি শমীকের
গত মঙ্গলবার (28 জুলাই) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে একটি চিঠি লিখেছেন রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য৷ চিঠির বিষয় কেন্দ্রের ভব্য রসায়ন প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে একটি কেমিক্যাল পার্ক তৈরি করা ৷ চিঠির শুরুতে শমীক লিখেছেন, ‘‘3030 কোটি টাকার ভব্য রসায়ন প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার গত 24 জুলাই দেশে তিনটি বিশেষ কেমিক্যাল পার্ক তৈরির পরিকল্পনা করেছে ৷ এর জেরে পশ্চিমবঙ্গের কাছে একটি দারুণ সুযোগ চলে এসেছে ৷ সেই কারণেই আপনার জরুরি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ৷’’
চিঠির পরের অংশে শমীক লিখেছেন, চ্যালেঞ্জ রুট বা একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঠিক হবে কোন তিনটি রাজ্য়ে এই কেমিক্যাল পার্ক তৈরি হবে ৷ এই পার্ক তৈরির প্রাথমিক শর্ত হল, এর জন্য রাজ্যের কাছে 2 হাজার একর জমি থাকতে হবে ৷ যে জমি নিয়ে কোনও আইনি জটিলতা থাকবে না ৷ রাজ্যকে এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হবে 500 কোটি টাকা ৷ আর কেন্দ্রীয় সরকার অনুদান হিসেবে দেবে এক হাজার কোটি টাকা ৷
কেমিক্যাল হাব তৈরির সুফল
জাতীয় স্তরের একটি রাসায়নিক শিল্প-কেন্দ্র বা কেমিক্যাল হাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এটা এক বিরল সুযোগ বলে মনে করেন শমীক ভট্টাচার্য ৷ সেই বিষয়টি তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন ৷ পাশাপাশি এই কেমিক্যাল হাব তৈরির কী কী সুফল রয়েছে, তাও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি ৷
চিঠিতে শমীক জানিয়েছেন, এই প্রকল্প বাংলায় তৈরি হলে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে পরিকাঠামো খাতে আনুমানিক 1500 কোটি টাকা বা তার বেশি বিনিয়োগ হবে ৷ এর বাইরেও পার্কটিতে পরবর্তীতে বিপুল পরিমাণ বেসরকারি পুঁজি আসার সম্ভাবনা থাকছে ।
তিনি আরও লিখেছেন, এছাড়া নির্মাণকাজ, প্ল্যান্ট পরিচালনা, লজিস্টিকস এবং আনুষঙ্গিক এমএসএমই-র ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ৷ পাশাপাশি কৃষি, বস্ত্রশিল্প, ওষুধ শিল্প, অটোমোবাইল এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো পরবর্তী পর্যায়ের শিল্পগুলিতে এর ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব বা 'মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট' পড়বে ।
চিঠিতে উল্লেখ করা শমীকের আরও একটি পয়েন্ট হল, একটি দীর্ঘস্থায়ী ও 'প্লাগ-অ্যান্ড-প্লে' সুবিধাযুক্ত শিল্প-সম্পদ (যেমন—সিইটিপি, টিএসডিএফ, ইউটিলিটি পরিষেবা ও পাইপলাইন ব্যবস্থা) গড়ে তোলা, যা দীর্ঘ সময় ধরে প্রধান বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করবে এবং জাতীয় রাসায়নিক শিল্প-ভ্যালু চেইনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানকে শক্তিশালী করবে ।
তিনি আরও লিখেছেন, বৃহৎ শিল্প-বিনিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ যে প্রস্তুত ও উন্মুক্ত, সেই বার্তাটি জোরালোভাবে তুলে ধরা যাবে এই কেমিক্যাল হাব তৈরির মাধ্যমে ৷ বিশেষ করে এমন এক সময়ে যখন অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজ্যগুলিও এই সুযোগটি লুফে নিতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ।
কেমিক্যাল হাবের কৌশলগত দিক
মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে শমীক ভট্টাচার্য আরও লিখেছেন, পরিকাঠামো সংক্রান্ত ব্যয়ের বাইরেও কৌশলগত দিক থেকে এই উদ্যোগটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় । জাতীয় প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে যারা দ্রুত পদক্ষেপ করে, তারা সাধারণত বিপুল পরিমাণ বেসরকারি বিনিয়োগ টানতে সক্ষম হয় । এই কেমিক্যাল পার্কটিকে কেন্দ্র করে যখন প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং তাদের সরবরাহকারী বা সহযোগী সংস্থাগুলি গড়ে উঠবে, তখন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটা বিপুল পরিমাণ বেসরকারি বিনিয়োগও টানতে পারবে ।
তিনি আরও লিখেছেন, এটা রাজ্যে রাসায়নিক, বিশেষ রাসায়নিক (স্পেশালিটি কেমিক্যালস) এবং ব্যাটারি-উপকরণ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে এবং ভারতের শিল্প-মানচিত্রে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গকেও এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উন্নীত করবে ।
শমীক আরও লিখেছেন, ‘‘যেহেতু সারা দেশে মাত্র তিনটি পার্কের অনুমোদন দেওয়া হবে, তাই সঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আমি রাজ্য সরকারকে অবিলম্বে এই বিষয়ে বিভিন্ন বিকল্প খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি ।’’
কোথায় তৈরি হতে পারে কেমিক্যাল হাব
কোথায় তৈরি হতে পারে এই কেমিক্যাল হাব, এই নিয়ে সম্ভাব্য চারটি জায়গারও উল্লেখ করেছেন শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি লিখেছেন, ‘‘এই প্রকল্পের জন্য ঐতিহাসিক ও লজিস্টিক বা পরিবহণ-সংক্রান্ত উপযোগিতার বিচারে সিঙ্গুর, হলদিয়া, রঘুনাথপুর এবং দুর্গাপুর, এই স্থানগুলি বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে । এছাড়াও, আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে, এই প্রকল্পের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত অন্য কোনও স্থানও যেন সরকার পর্যালোচনা ও নির্বাচন করে ।’’
কেমিক্যাল হাব আদায়ে রাজ্যের করণীয় কী ?
এই কেমিক্যাল হাব তৈরি করতে অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে কী কী পদক্ষেপ করতে হবে, সেটাও মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করেছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ৷ তিনি জানিয়েছেন, চ্যালেঞ্জ রুট-এর প্রস্তাবনা প্রস্তুত করতে হবে ৷ এর জন্য শিল্প দফতর ও শিল্পোন্নয়ন নিগমের নেতৃত্বে একটি আন্তঃবিভাগীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা উচিত । এছাড়া জমির মালিকানা সংক্রান্ত নথিপত্র, দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত তথ্য এবং পরিকাঠামোগত প্রস্তুতির বিবরণী হালনাগাদ করার জন্য শিল্পোন্নয়ন নিগমকে নির্দেশ দিতে হবে ।
চিঠিতে রাজ্যকে শমীকের আরও পরামর্শ, কেন্দ্রের তরফে এই নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়ার আগেই কেমিক্য়ালস ও পেট্রো-কেমিক্যালস দফতরের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ ও আলোচনা করা, যাতে দ্রুত পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুত থাকতে পারে । এছাড়া অর্থ দফতরের সঙ্গে পরামর্শ করে আসন্ন বাজেট প্রক্রিয়ায় রাজ্যের সমপরিমাণ আর্থিক অংশগ্রহণের বিষয়টি নির্দিষ্ট বা বরাদ্দ করা ।
পাশে থাকার আশ্বাস শমীকের
এই কেমিক্যাল হাবের অনুমোদন রাজ্যে আনার জন্য সরকারকে সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য ৷ চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় সাধনের সুবিধা-সহ এই প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় যেকোনও ভূমিকায় সহায়তা করতে পারলে আমি আনন্দিত হব । আমি আশা করি, রাজ্য সরকার বিষয়টির গুরুত্ব ও জরুরি প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ।’’
বঙ্গে কেমিক্যাল হাব ও বিতর্ক
কেমিক্যাল হাবের প্রসঙ্গ উঠলেই নন্দীগ্রামের কথা মনে পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ৷ 2006 সালে এই নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব গড়তে চেয়েছিল রাজ্যের তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার ৷ কিন্তু জোর করে জমি অধিগ্রহণ-সহ একাধিক ইস্যুতে সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় ৷ যা 2007 সালে রক্তক্ষয়ী রূপ নেয় ৷ ওই বছর 14 মার্চ পুলিশের গুলিতে বহু মানুষের মৃত্যু হয় বলেও অভিযোগ ওঠে ৷ পরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব তৈরির পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হন ৷
ঘটনাচক্রে নন্দীগ্রামে সরকার বিরোধী সেই আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন সেই সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ যিনি এখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর জমানাতেই আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল রাজ্যে কেমিক্যাল হাব তৈরির প্রস্তাব ৷ আর তা প্রাসঙ্গিক করে তুললেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷