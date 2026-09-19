দক্ষিণবঙ্গে ‘নমো ভারত’ ধাঁচে চারটি RRTS করিডর তৈরির প্রস্তাব, কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে চিঠি শমীকের

দক্ষিণবঙ্গে ‘নমো ভারত’ ধাঁচে চারটি RRTS করিডর তৈরির প্রস্তাব, কেন্দ্রীয়মন্ত্রীকে চিঠি শমীকের
Samik Bhattacharya on RRTS: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরকে এই চিঠি লিখেছেন শমীক ভট্টাচার্য ৷ চিঠিটি সোশাল মিডিয়ার মাধ্য়মে প্রকাশ্যে এনেছে রাজ্য বিজেপি ৷
Published : September 19, 2026 at 4:35 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: বাংলায় দ্রুতগতির যাতায়াতের নতুন দিগন্ত খুলতে দক্ষিণবঙ্গে ‘নমো ভারত’-এর ধাঁচে চারটি আরআরটিএস বা রিজিওনাল ব়্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম করিডর তৈরির প্রস্তাব দিলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য । এই প্রস্তাব দিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরকে চিঠি দিয়েছেন ৷
সোশাল মিডিয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে লেখা চিঠিটি পোস্ট করে বিজেপি ৷ ওই পোস্টের সঙ্গে তারা লিখেছে, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক স্পষ্ট পরিবর্তনের ছবি সামনে এসেছে । প্রাক্তন তৃণমূল সরকারের আমলে জমি অধিগ্রহণ-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে বছরের পর বছর রেল প্রকল্পগুলি থমকে থাকার পর, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যের জন্য আধুনিক ও উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার লক্ষ্যে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ।’’
কী সেই উদ্যোগ ?
পোস্টে বিজেপির তরফে লেখা হয়েছে, ‘‘শমীক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘নমো ভারত’-এর আদলে চারটি করিডর নিয়ে একটি আঞ্চলিক দ্রুতগতির পরিবহণ ব্যবস্থা (আরআরটিএস) গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন । এই ব্যবস্থার মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে মায়াপুর, আসানসোল, সাঁতরাগাছি ও কোলাঘাট হয়ে নন্দীগ্রাম-হলদিয়া এবং খড়্গপুর-মেদিনীপুরকে দ্রুত ও নির্বিঘ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আনার প্রস্তাব করা হয়েছে । দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রুতগতির যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করা এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার প্রতিফলন ।’’
প্রসঙ্গত, এর আগেও সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন তিনি । এবার তিনি সরাসরি প্রস্তাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে, যাতে পশ্চিমবঙ্গের যাতায়াতের পরিকাঠামো আরও উন্নত হয় ৷ শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছে, একটি সম্ভাবনা যাচাইয়ের রিপোর্ট (ফিজেবিলিটি রিপোর্ট) অনুসারে, এই পরিকল্পনার মূল কেন্দ্র বা 'হাব' হবে কলকাতার ময়দান । সেখান থেকে মোট চারটি প্রধান করিডরে দ্রুতগতির ট্রেন পরিষেবা চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে ৷
প্রস্তাবিত চারটি প্রধান আরআরটিএস করিডর :
- কলকাতা – কল্যাণী – কৃষ্ণনগর – মায়াপুর (135 কিমি)
- কলকাতা – বর্ধমান – দুর্গাপুর – আসানসোল (232 কিমি) (এর মধ্যে দুর্গাপুর ও আসানসোলে ইন্টিগ্রেটেড মেট্রোর প্রস্তাব রয়েছে)
- কলকাতা – ফলতা – ডায়মন্ড হারবার – হলদিয়া – নন্দীগ্রাম (102 কিমি) (ময়দান থেকে বজবজ মেট্রো সংযোগ-সহ)
- কলকাতা – সাঁতরাগাছি – কোলাঘাট – খড়্গপুর – মেদিনীপুর (135 কিমি)
প্রকল্পটিতে জমি অধিগ্রহণের সমস্যা কমাতে বর্তমান জাতীয় সড়ক ও রেল লাইনের ধার ঘেঁষেই এই করিডরগুলি তৈরি করার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তাব করা হয়েছে । এছাড়াও ন্যাশনাল ক্যাপিটল রিজিয়ন ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন বা এনসিআরটিসি-এর ধাঁচে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ মালিকানায় 'ওয়েস্ট বেঙ্গল র্যাপিড ট্রানজিট কর্পোরেশন' বা ডাব্লুবিআরটিসি নামে একটি বিশেষ সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে ।
ট্রানজিট গবেষক সৌরদীপ সরকার এবং অদ্রি রায় চৌধুরীর প্রস্তুত করা একটি বিস্তারিত প্রাথমিক সমীক্ষা ও সম্ভাব্যতা রিপোর্ট চিঠির সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে । দুর্গাপুর, আসানসোল, খড়গপুর, হলদিয়া, কৃষ্ণনগর ও মায়াপুরের মতো শিল্প, শিক্ষা, বন্দর ও পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে দ্রুতগতির নেটওয়ার্কে যুক্ত করা হলে দক্ষিণবঙ্গের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আসবে ।
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