নির্বাচনী বুথের নিরাপত্তা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা: সময় চাইলেন শমীক

নির্বাচনী বুথের নিরাপত্তা সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা: সময় চাইলেন শমীক
রাজ্যের প্রতিটি নির্বাচনী বুথে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷
Published : February 23, 2026 at 2:12 PM IST
কলকাতা, 23 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচনী বুথগুলোর নিরাপত্তা সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য ও নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যের পালটা হলফনামা দিয়ে তাঁর বক্তব্য জানাতে চান বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । এক সপ্তাহ সময় দিল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থ সারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ ।
আগের দিনই এই মামলায় আদালতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, NBCC (National Building construction Corporation)-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের নির্বাচনী বুথগুলোর নিরাপত্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, টয়লেট-সহ অন্যান্য সুবিধা আছে কি না তা খতিয়ে দেখতে ।
সোমবার ওই মামলার ফের শুনানি ছিল হাইকোর্টে । কিন্তু মামলাকারীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, তারা অতিরিক্ত হলফনামা দিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানাতে ইচ্ছুক । বুথের নিরাপত্তা-সহ অন্যান্য বিষয় যাতে অতীতের নির্বাচনগুলোর মতো না-হয়, তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন । এরপরেই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে মামলাকারীকে বক্তব্য জানাতে ।
উল্লেখ্য, রাজ্যে নির্বাচনী বুথগুলোর নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও ভোটদাতাদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আছে কি না সেটা দেখার দায়িত্ব ছিল ম্যাকিনটোস বার্ন সংস্থার হাতে । তারা সেই কাজ থেকে গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের অর্থ দফতরের পরামর্শে অব্যাহতি নেয় । প্রায় 40 শতাংশ কাজ তারা করে ফেলেছিল ।
এরপরেই গত 13 জানুয়ারি বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ৷ তাতে তিনি আর্জি জানান, রাজ্যে নির্বাচনের নামে বিগত কয়েক বছর প্রহসন করছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । সেটার যাতে পুনরাবৃত্তি না-হয় তা সুনিশ্চিত করতেই বুথগুলোর নিরাপত্তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন । রাজ্য না-চাইলে কেন্দ্রকে আদালত সেই দায়িত্ব দিক । কিন্তু মামলার পর রাজ্য সরকার নতুন সংস্থাকে এই কাজে নিয়োগ করেছে ।
প্রসঙ্গত, এই মামলা নিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেছিলেন, "নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে হলে শুধু এসআইআর করলে চলবে না ৷ বুথকে সুরক্ষিত করতে হবে ৷ নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে ৷ সম্পূর্ণ তাঁদের নজরদারিতে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে যাতে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেটা দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ৷ সেটার অঙ্গ হিসেবে আমরা এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছি ৷"