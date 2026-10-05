রাজ্য়ের নাম বদল ! তিন ভাষাতেই 'পশ্চিমবঙ্গ' করার প্রস্তাব

রাজ্য়ের নাম বদল ! তিন ভাষাতেই 'পশ্চিমবঙ্গ' করার প্রস্তাব
Bengal Name Change Proposal: শমীক স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল’ বা ‘বাংলা’ কিংবা বঙ্গ নয় বরং সব ভাষাতেই একমাত্র সরকারি নাম হবে 'পশ্চিমবঙ্গ '।
Published : October 5, 2026 at 9:58 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: বদলাতে চলেছে রাজ্যের নাম । সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল’ বা ‘বাংলা’ কিংবা বঙ্গ নয় বরং সব ভাষাতেই একমাত্র সরকারি নাম হবে 'পশ্চিমবঙ্গ '। শমীক স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, আগামী বিধানসভা অধিবেশনেই এই সংক্রান্ত একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করা হতে চলেছে
বাংলা বা অন্য কোনও ভাষায় ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল’, ‘বাংলা’ কিংবা ‘পশ্চিমবাংলা’ কিংবা এই জাতীয় কোনও নাম আর ব্যবহার হবে না। প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজ থেকে শুরু করে ইংরেজি নথিপত্র- সর্বত্রই লেখা হবে একই নাম। বঙ্গভঙ্গ ও স্বাধীনতার সময়ে যে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এই ভৌগোলিক এলাকার জন্ম হয়েছিল সেই শহিদদের আত্মত্যাগ ও ইতিহাসের স্মৃতিকে ভুলে গেলে চলবে না । তাই সেই ঐতিহ্য বজায় রাখতেই ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামটি ধরে রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান শমীক।
রাজ্যের নাম পরিবর্তনের আলোচনা বঙ্গ রাজনীতিতে একটি চর্চিত বিষয়। এর প্রধান প্রশাসনিক কারণ ছিল ইংরেজি বর্ণানুক্রম। কেন্দ্র ও রাজ্য সমন্বয় বৈঠক বা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে ইংরেজি বর্ণমালার 'W' অক্ষরের কারণে পশ্চিমবঙ্গ বা ‘West Bengal’-এর প্রতিনিধিরা সবশেষে বক্তব্য পেশের সুযোগ পান। এতে অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় কমে যায়। এই যুক্তি দেখিয়ে রাজ্যে নাম বদলে 'বাংলা' করতে চেয়েছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় । কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রস্তাবে রাজি হয়নি বলে নাম বদলের আশা ছাড়তে হয় তাঁকে ।
তবে নাম বদল নিয়ে তৎপরতা বাংলায় তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়েছিল এমন ভাবার কোনও কারণ নেই । 1999 সালে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই প্রথম প্রশাসনিক সুবিধার্থে নাম বদলের প্রস্তাব ওঠে। উল্লেখ্য, 2001 সালের 1 জানুয়ারি কলকাতার ইংরেজি নাম বদলে যায় । 'ক্য়ালকাটা' থেকে হয়ে যায় কলকাতা । তবে রাজ্যের নাম বদলের প্রক্রিয়া তখন আর খুব বেশি এগোতে পারেনি ।
পরবর্তী কালে ক্ষমতায় এসে মমতা রাজ্য়ের নাম বদলের উদ্যোগ নেন । 2016 সালে তিন ভাষায় তিনটি নাম করা সংক্রান্ত প্রস্তাব বিধানসভায় পাশ করায় তৃণমূল সরকার। কিন্তু তারপরও মোদি সরকার রাজি না হওয়ায় নাম বদলানো যায়নি । সে সময়ও বিজেপি নেতারা বলেছিলেন, বহু মানুষের আত্মত্য়াগ ও যন্ত্রণার ইতিহাস পেরিয়ে এই বিশেষ ভূখণ্ড পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে পরিচিত হয়েছে । শুধু ছিন্নমূল মানুষের আত্মত্য়াগ বা যন্ত্রণা নয় পশ্চিমবঙ্গ নামের সঙ্গে দেশভাগের ইতিহাসও জড়়িয়ে। রাজ্যের নাম বদলে দিলে সেই ইতিহাস বিস্মৃতির আড়ালে চলে যাবে। তাই নাম বদলে 'বাংলা' করার কোনও কারণ নেই । আজ শমীকের কথাতেও সেই যুক্তিই ধরা পড়ল ।
অন্যদিকে, সম্প্রতি বারাণসী গিয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। স্থানীয় বাঙালিদের আমন্ত্রণে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। সেখানেই তিনি জানান, বারাণসীতে বঙ্গভবন তৈরি হবে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি মনে করেন, প্রতিবছর বাংলা থেকে বহু বাঙালি বারাণসী যান । তাঁরা যাতে স্বল্প খরচে সেখানে থাকতে পারেন তাই এই বঙ্গ ভবন নির্মাণ করা হবে।
রাজ্যের নাম বদলের প্রক্রিয়া
কোনও রাজ্যের নাম বদলের ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপ আছে । প্রথমত, নাম বদল সংক্রান্ত বিল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানসভায় পাশ করিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে পাঠাতে হয় । সেখান থেকে বিল যায় রাষ্ট্রপতির কাছে । বিল নিয়ে চর্চার পর তিনি যদি মনে করেন কোনও অংশ স্পষ্ট নয় বা তাঁর যদি অতিরিক্ত প্রশ্ন থাকে তবে সে ব্যাপারে তিনি ওই রাজ্যের বিধানসভার কাছে জানতে চাইতে পারেন । উত্তরে সন্তুষ্ট হলে রাষ্ট্রপতির থেকে বিল যাবে সংসদে । লোকসভা বা রাজ্য়সভায় বিল পেশ করে সেটিকে পাশ করাতে হবে । এরপর শেষ ধাপ । সংসদ থেকে বিল যাবে রাষ্ট্রপতির কাছে । তিনি চূড়ান্ত মান্যতা দিলে তবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নাম পাল্টে যাবে ।