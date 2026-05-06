নবান্নে দাঁড়িয়ে শমীকের ঘোষণা, '25 বৈশাখ ব্রিগেডে নয়া মন্ত্রিসভার শপথ'

নবান্নে দাঁড়িয়ে শমীকের ঘোষণা, '25 বৈশাখ ব্রিগেডে নয়া মন্ত্রিসভার শপথ'
9 মে শপথ নেবে বিজেপির নেতৃত্বে গঠিত নয়া মন্ত্রিসভা, জানালেন রাজ্য সভাপতি শমীক ৷
Published : May 6, 2026 at 4:07 PM IST
হাওড়া, 6 মে: রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিন শপথ নেবে নতুন মন্ত্রিসভা ৷ বুধবার নবান্নে দাঁড়িয়ে এমনটাই জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, আগামী 9 মে সকাল 10 টার সময় ব্রিগেডে নয়া সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ৷ ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ নিয়ে নবান্নে উচ্চস্তরীয় বৈঠক করছেন তিনি ৷ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বনসল, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এবং অন্যান্যরা ৷
বুধবার তিনি জানিয়েছেন, এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন ৷ পাশাপাশি 20টি বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও আসবেন ৷ ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় তাঁর মন্তব্য, "বিজেপির তৃণমূলীকরণ হতে দেব না ৷" তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা বিজেপির পতাকা নিয়ে গেরুয়া আবির গায়ে মেখে তৃণমূলের কার্যালয় দখল করছে ৷ তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে ৷ তিনি আরও উল্লেখ করেন, বিজেপি'র দু'জন কর্মী শহিদ হয়েছে ৷
এদিন সাংবাদিকদের কাছে শমীক বলেন, "আগেও নবান্নে এসেছি ৷ কিন্তু এই অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ৷ আজকে এসেছি, আমাদের সরকার অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদের মাটিতে শ্যামাপ্রসাদের সরকার গড়ার প্রস্তুতি নিতে ৷ আগামী 8 তারিখ বিকেল 4টেয় আমাদের বিধায়ক দলের বৈঠক হবে ৷ সেখানে বিধায়ক দলের নেতা নির্বাচিত হবে এবং 9 তারিখ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সকাল 10টার সময় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিজেপির আরও নেতৃবৃন্দ এবং বিজেপি শাসিত 20টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ হবে ৷"