পরীক্ষার মরশুমে মাইক বাজিয়ে সভা কেন? ইটিভি ভারতের প্রশ্নে অস্বস্তিতে শমীক

অনুষ্ঠানের শেষে ইটিভি ভারতের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়, পরীক্ষার মরশুমে মাইক ব্যবহার কেন ? শুনে থমকে যান শমীক । তাঁর জবাবেও ধরা পড়েছে অস্বস্তি৷

ইটিভি ভারতের প্রশ্নে অস্বস্তিতে শমীক (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 20, 2026 at 1:34 PM IST

আসানসোল, 20 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যে চলছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা । এছাড়াও চলছে সিবিএসই ও আইসিএসই বোর্ডের পরীক্ষা । আর এই পরীক্ষার মরশুমে খোলা আকাশের নীচে সভা করে তারস্বরে মাইক বাজাল বিজেপি । শুধু তাই নয়, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । তিনিও মাইক হাতে জোর গলায় বক্তব্য রাখলেন । অনুষ্ঠানের শেষে ইটিভি ভারতের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, পরীক্ষার মরশুমে মাইক ব্যবহার কেন ? শুনে থমকে যান শমীক । তাঁর জবাবেও ধরা পড়েছে অস্বস্তি ৷

বঙ্গ বিজেপির সভাপতি প্রথমে বলেন, "কোনও মাইক ব্যবহার করা হয়নি ।" তাঁকে পালটা বলা হয়, ''আপনার হাতে মাইক ছিল । মাইক নিয়েই আপনি বক্তব্য রেখেছেন । এর পরেই শমীক ভট্টাচার্য মেজাজ হারিয়ে বলেন, "নিজের বাড়িতে মাইক বাজিয়েছি । এরপর আপনারা বলবেন, খাটে ঘুমোবেন না, মাটিতে ঘুমোবেন । এটা হয় নাকি ।"

ইটিভি ভারতের প্রশ্নে অস্বস্তিতে শমীক (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বৃহস্পতিবার কুলটি এলাকায় বিজেপির একটি দলীয় কর্মী সম্মেলন ছিল । এই কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । এই সভায় প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা বুম্বা চৌধুরী ছাড়াও বেশ কয়েকজন বাম নেতা এবং বহু কর্মী সমর্থক বিজেপিতে যোগ দেন । শমীক ভট্টাচার্য এদিন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন ইস্যুতে আক্রমণ করেন । কিন্তু পরীক্ষার মরশুমে এদিনের সভায় মাইক ব্যবহার করে কাঠগড়ায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি ।

ETV BHARAT
পরীক্ষার মরশুমে মাইক বাজানোয় উঠেছে প্রশ্ন (নিজস্ব চিত্র)

সভাটি কুলটিতে জিটি রোডের ধারে একটি অনুষ্ঠান গৃহ চত্বরে করা হয়েছিল । অর্থাৎ খোলা আকাশের নীচেই তারস্বরে মাইক বাজানো হয় । যা এলাকার মানুষদেরও প্রচণ্ড বিরক্তের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । অন্যদিকে, পরীক্ষা চলাকালীন মাইক বাজানো কার্যত বেআইনি । কিন্তু ঘটনাস্থলে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকলেও পুলিশের পক্ষ থেকে বিজেপির এই সভায় মাইক বন্ধ করা নিয়ে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি । পুলিশকে জিজ্ঞাসা করা হলেও তার সদুত্তর দিতে পারেনি পুলিশ ।

ETV BHARAT
খোলা আকাশের নীচে সভায় বাজল মাইক (নিজস্ব চিত্র)

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল শিক্ষাসেলের জেলা সভাপতি রাজীব মুখোপাধ্যায়কে ফোন করা হলে তিনি জানিয়েছেন, "পরীক্ষা চলাকালীন যদি জোর শব্দে তারা সভা করে থাকে, তাহলে সেটা আইনানুগ অপরাধ । আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি । তবে সভা যে রাজনৈতিক দলই করুক না কেন ছাত্রছাত্রীদের কথা ভেবে তাদের এখন এই সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত ।"

ETV BHARAT
মাইক বাজিয়ে সভা (নিজস্ব চিত্র)

সভার শেষে শমীক ভট্টাচার্য যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, "হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার মরশুমে আপনি মাইক বাজিয়ে সভা করলেন কেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "কোথায় মাইক ? কোনও মাইক ছিল না ।" তখন তাঁর দাবি খণ্ডন করে তাঁকে বলা হয়, "আপনি এখনই মাইক হাতে কথা বলছিলেন ।" তখন শমীক ভট্টাচার্য জবাবে বলেন, "এটা তো ঘরের ভেতর অনুষ্ঠান । আমি আমার বাড়িতে মাইক বাজাবো না তো কী করব । এরপর তো আপনারা বলবেন খাটে শোবেন না, মাটিতে শোবেন । তাই আবার হয় নাকি ?"

যদিও সভাটি কোনও ইন্ডোর প্রেক্ষাগৃহে ছিল না । জিটি রোডের ধারে একেবারে খোলা আকাশের নীচেই পরীক্ষার সময় মাইক বাজিয়ে এই সভা করায় নানা মহলে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে বিজেপিকে ৷

