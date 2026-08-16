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স্মরণে 1946-এর ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’: গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি উন্মোচন করলেন শমীক

16 অগস্ট, 1946-এর কুখ্যাত ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’-র রক্তাক্ত স্মৃতি এবং সেই সংকটময় মুহূর্তে প্রতিরোধের অন্যতম মুখ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে তাঁর একটি মূর্তি উন্মোচিত হল রবিবার।

Statue of Gopal Chandra Mukherjee
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি উন্মোচন করলেন শমীক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 16, 2026 at 10:42 PM IST

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কলকাতা, 16 অগস্ট: নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে জোড়া স্বাস্থ্য প্রকল্পের সূচনার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্মরণ করেন 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে'-র ৷ 1946 সালের 16 অগস্ট সংঘটিত কুখ্যাত ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’-র রক্তাক্ত স্মৃতি এবং সেই সংকটময় মুহূর্তে প্রতিরোধের অন্যতম মুখ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে তাঁর একটি মূর্তি উন্মোচিত হল রবিবার। সল্টলেকের 7 নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক ভূমিকা স্মরণ করেন শমীক ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, “1946 সালের 16 অগস্ট শুরু হওয়া ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’-এর সময়ে যখন শহর কলকাতা কার্যত চরম নৈরাজ্যের মুখে পড়েছিল ৷ তখন আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলে সাধারণ মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইতিহাসের পাতায় তাঁর এই লড়াইকে দীর্ঘ দিন অবহেলা করা হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মকে সেই প্রকৃত ইতিহাস জানানোর উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ।”

Statue of Gopal Chandra Mukherjee
গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে তাঁর একটি মূর্তি উন্মোচিত হল রবিবার (ইটিভি ভারত)

1946 সালের 16 অগস্ট অবিভক্ত বাংলায় ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’-কে কেন্দ্র করে কলকাতাজুড়ে ব্যাপক হিংসা ও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময় মধ্য কলকাতার বউবাজার ও সংলগ্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীরা।

সল্টলেকের 7 নম্বর ট্যাঙ্কের নিকটবর্তী এলাকায় এই মূর্তি স্থাপনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ লক্ষ করা যায়। মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে দলীয় নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন।

রবিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে একটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের ‘আয়ুষ্মান ভারত’ এবং একই সঙ্গে রাজ্যে ‘মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা’র আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে আজকের দিনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজকের দিন 1946: দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ডে। দশ হাজার হিন্দুকে খুন করা হয়েছিল কলকাতাতে।" তিনি কলকাতার ত্রাতা গোপাল মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করে প্রণাম জানান।

TAGGED:

SAMIK BHATTACHARYA
GOPAL CHANDRA MUKHERJEE
DIRECT ACTION DAY 1946
STATUE OF GOPAL CHANDRA MUKHERJEE

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