শমীকের উপহার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ! বিজেপির কার্যালয়ে অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার
Australia's High Commissioner: বাণিজ্য সম্ভাবনা থেকে শুরু করে আরও একাধিক বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে শমীক ভট্টাচার্য এবং হাই কমিশনার ফিলিপ গ্রিন ওয়ামের ।
Published : November 18, 2026 at 3:37 PM IST
কলকাতা, 18 নভেম্বর: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এই প্রথমবার সল্টলেকে বিজেপি কার্যালয়ে এলেন ভারতে অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার ফিলিপ গ্রিন ওয়াম । বুধবার তাঁকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপহার দিয়ে স্বাগত জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ।
ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্য় থেকে শুরু করে পারস্পরিত সম্পর্ক-সহ আরও একাধিক বিষয় নিয়ে শমীক এবং ফিলিপের মধ্যে বৈঠক হয় । এই বছর দুর্গাপুজোর সময়েও কলকাতা ছিলেন ফিলিপ। তবে রাজ্যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠন হওয়ার পর এই প্রথমবার বিজেপি কার্যালয়ে এসে শমীকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ।
মূলত পশ্চিমবঙ্গে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং বিনিয়োগের নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগ নিয়েই দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এছাড়াও আজকের বৈঠকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে খনি, শিক্ষা এবং পারমাণবিক বিদ্যুৎ খাতে অস্ট্রেলিয়ার বিনিয়োগের একাধিক সম্ভাবনার কথা উঠে আসে । সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার জানান, কলকাতায় আবার ফিরতে পেরে তাঁর খুব ভালো লাগছে । সম্প্রতি কলকাতায় দুর্গাপুজো দেখার অভিজ্ঞতাও জানান তিনি ।
বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, "আমাদের সরকার বাণিজ্যবান্ধব ৷ ইতিমধ্যেই অস্ট্রেলিয়া-সহ 8টা দেশের ক্যাম্পাস এই দেশে এসেছে ৷ বেঙ্গালুরুতে ক্যাম্পাস হচ্ছে ৷ এরপর এখানেও সেইরকম ক্যাম্পাস হবে ৷"
হাইকমিশনার বলেন, "দু'দেশের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে বাণিজ্য করার সুযোগ রয়েছে, সেটাই খতিয়ে দেখা আমার মূল লক্ষ্য ।" বাংলা ও বাঙালির ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি । বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বাঙালির মেধা শিক্ষা ও জ্ঞানের কথাও তুলে ধরেন ।
তিনি জানান , ভারতের যেখানেই যান সেখানেই বাঙালিদের দেখতে পান । বাঙালিরা বুদ্ধিমান, আধুনিকমনস্ক, রুচিশীল এবং ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন । বাংলার ইতিহাসের এই বিশেষ সন্ধিক্ষণে অস্ট্রেলিয়ার জন্য নতুন ব্যবসার সুযোগ তৈরি করা যায় কি না, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখতে চান তাঁরা । তাঁর এই সফরকে সম্ভবনা খতিয়ে দেখার মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার করতে চান বলে জানিয়েছেন । তাই একেবারে খোলা মনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছেন হাই কমিশনার ।
আজকের বৈঠকে একাধিক বিষয় আলোচনা হয়েছে । যেমন অস্ট্রেলিয়াকে একটি মাইনিং মেগা পাওয়ার হিসেবে উল্লেখ করে হাইকমিশনার জানান, আগামী মাসেই ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে IME/IMME (খনি বিষয়ক বাণিজ্যিক সম্মেলন )। সেখানে অস্ট্রেলিয়ার 50টিরও বেশি কোম্পানির এক বিশাল প্রতিনিধিদল উপস্থিত থাকবে । এর আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে এত বড় প্রতিনিধি দল আগে কখনও আসেনি । রাজ্য সরকার খনি সংক্রান্ত যে যে ক্ষেত্রে আগ্রহী, সেই সব ক্ষেত্রে অস্ট্রেলীয় সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি ।
এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের ক্যাম্পাস তৈরি করছে এবং আরও শাখা খুলতে আগ্রহী । পশ্চিমবঙ্গেও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনও যৌথ উদ্যোগ নেওয়া যায় কি না তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে ।
অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়া থেকে ভারতে ইউরেনিয়াম বিক্রির পথ এখন প্রশস্ত হয়েছে । হাইকমিশনার জানান, ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে যদি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয় তবে সেটিও দুই দেশের সহযোগিতার একটি বড় ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে । ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সামগ্রিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের অগ্রগতি তুলে ধরে ফিলিপ গ্রিন বলেন, "চার বছর আগে OECD ভুক্ত প্রথম দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া ভারতের সঙ্গে আধুনিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল । এর ফলে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বৃদ্ধি হয়েছে এবং দুই দেশই উপকৃত হচ্ছে । এছাড়া গত জুলাই মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মেলবোর্ন সফরে ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি, শিক্ষা, ক্রীড়া এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে বড় চুক্তিগুলো হয়েছে সেই ধাঁচে পশ্চিমবঙ্গেও এই ধরনের কাজ শুরু এবং সেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে ।
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