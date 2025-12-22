রাজ্যেও চালু করতে হবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা শমীকের

রাজ্যেও চালু করতে হবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা শমীকের
অসংগঠিত ক্ষেত্র ও শ্রমজীবীদের সঙ্গে অন্যায়ের অভিযোগ ৷ গ্রহণ করা হয়েছে মামলা ৷ শীঘ্রই হবে শুনানি ৷
Published : December 22, 2025 at 4:45 PM IST
কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গরিব মানুষ এবং অসংরক্ষিত ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষকে সুস্বাস্থ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ ৷ আর সেই অভিযোগে এবার রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা চালুর দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ মামলাটি হাইকোর্ট গ্রহণ করেছে ৷ খুব শীঘ্রই তার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
এ দিন জনস্বার্থ মামলা নিয়ে শমীক বলেন, "জনকল্যাণমূলক একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারত ৷ সেটিকে পশ্চিমবঙ্গে চালু করতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এই প্রকল্প চালু হলে, প্রান্তিক মানুষ উপকৃত হবে ৷ কিন্তু, এই সরকার প্রান্তিক মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করছে ৷ এই সরকার অসংগঠিত ক্ষেত্র, শ্রমিক ও কৃষক বিরোধী সরকার ৷"
এখানেই থামেননি রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ ৷ এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করার কারণ হিসেবে শমীক বলেন, "আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প দেশের সব রাজ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ৷ দিল্লির সরকার গ্রহণ করেনি ৷ এ নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা চলছে ৷ কিন্তু, সেখানেও দিল্লি হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ এই প্রকল্পকে গ্রহণ করার পক্ষে ৷ তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরাও কলকাতা হাইকোর্টেও একটা মামলা করতে বাধ্য হলাম ৷"
এরপরেই কেন্দ্র ও বিজেপি বিরোধিতার নামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে রাজ্যে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ করেন শমীক ৷ তিনি বলেন, "দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এই মামলা করতে হল ৷ কারণ, পশ্চিমবঙ্গে খুব অদ্ভুতভাবে 'জুডিশিয়াল অ্যাক্টিভিজম' বা 'বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তা' চালু হয়ে গেছে ৷ এটা যে কোনও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খুব একটা সুখকর বিষয় নয় ৷ এমনকি বিরোধী দলনেতার সভা করার জন্যও কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে ৷"
উল্লেখ্য, রাজ্যের তৃণমূল সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারতের বিরোধিতায় বরাবর বলেছেন, কারও বাড়িতে ফ্রিজ, টিভি বা বাইক থাকলে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার সুবিধা পাওয়া যাবে না ৷ রাজ্যের শাসকদলের এই যুক্তিও মানতে রাজি হননি বিজেপির রাজ্য সভাপতি ৷
শমীক ভট্টাচার্যের যুক্তি, "কিছু বিষয় থাকে যা সচিব স্তরে আলোচনার মধ্যে দিয়ে মিটিয়ে ফেলা উচিত ৷ রাজনীতিতে কোনও সরকার যখন একটি প্রকল্প চালু করে, তখন তা বাস্তবায়িত করতে কিছু নিয়ম লাগু করা হয় ৷ সেখানে আইন প্রণয়নের সঙ্গে, সরকারের ঘোষিত প্রকল্পের সঙ্গে এবং তা বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে কিছু মানুষের ভূমিকা থাকে ৷ কিন্তু, প্রথমেই আপনি রিজেক্ট করে দিচ্ছেন, 'আমি করব না, দেব না' ৷ তাহলে কিছু করার থাকে না ৷"