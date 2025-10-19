একই পরিবারের নামে ভারত ও বাংলাদেশের ভোটার কার্ড ! চাঞ্চল্য গোবরডাঙায়

একই পরিবারের নামে ভারত ও বাংলাদেশের ভোটার কার্ড ! চাঞ্চল্য গোবরডাঙায়
শুধু ভোটার তালিকায় নাম নয় ৷ গোবরডাঙার চিকিৎসক পরিবারের কাছে রয়েছে ভারত সরকারের আধার কার্ডও ৷ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
Published : October 19, 2025 at 10:36 AM IST
গোবরডাঙা, 19 অক্টোবর: বিহারের পর বাংলা ৷ 2026 সালের বিধানসভা ভোটের আগে বাংলায় ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু করতে প্রস্তুত নির্বাচন কমিশন ৷ এই আবহে রাজ্যে একের পর এক বাংলাদেশী ভোটারের হদিশ মিলতে শুরু করেছে । সম্প্রতি উত্তর 24 পরগনার সীমান্তবর্তী হিঙ্গলগঞ্জে খোঁজ মিলেছিল এক বাংলাদেশী ভোটারের । ওপার বাংলার নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও যার নাম ছিল ভারত-বাংলাদেশ, দুই দেশের ভোটার তালিকায় । সেই নিয়ে জল্পনার মধ্যেই এবার গোবরডাঙা থানার অন্তর্গত বেড়গুম-2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সামনে এল এক চিকিৎসক পরিবারের কীর্তি !
চিকিৎসকের গোটা পরিবারের নাম রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ দু'দেশের ভোটার তালিকায় । শুধু ভোটার তালিকায় নাম নয়, তাঁদের কাছে রয়েছে ভোটার এবং আধার কার্ডও । ভোট আর এসআইআর নিয়ে বিতর্কের মধ্যে যা ঘিরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে গোবরডাঙার পায়রাগাছি এলাকায় । যদিও এই নিয়ে পরিবারের প্রধান কর্তা তারকনাথ ঢালীর দাবি, বহু বছর আগেই তাঁরা ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় চলে এসেছেন । এখন আর বাংলাদেশে কোনও যোগাযোগ নেই তাঁদের । সেখানে ভোটার তালিকায় নাম থাকলে কেন বাদ যায়নি, তা নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । পুলিশ গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে ।
কী বলছে অভিযুক্ত পরিবার ?
জানা গিয়েছে, তারকনাথ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মূলত বাংলাদেশের সাতক্ষীরার বাসিন্দা । সাতক্ষীরা জেলার ঝিটকি গ্রামে এখনও তাঁদের পৈতৃক বাড়ি রয়েছে । আজ থেকে বছর পনেরো আগে বাংলাদেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে ঢালী পরিবার চলে আসে গোবরডাঙায় । পায়রাগাছি এলাকায় বাড়িও করেন । বর্তমানে সেই বাড়িতে সপরিবারে বসবাস করছেন ।
তারকনাথ বেড়গুম-2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের 164 নম্বর বুথের ভোটার । খোঁজখবর নিয়ে জানা যায়, ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের ভোটার তালিকাতেও তাঁর এবং পরিবারের নাম রয়েছে । তারকনাথের ছেলে গৌতম ঢালী পেশায় চিকিৎসক বলে দাবি বাসিন্দাদের । সেই সুবাদে এলাকায় যথেষ্ট পরিচিতও রয়েছে তাঁদের । তবে শুধু তারকনাথ নন, তাঁর কয়েকজন আত্মীয় সম্প্রতি এই দেশে এসে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন । তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সরকারি চাকরিও করছেন বলে অভিযোগ ।
এই প্রসঙ্গে তারকনাথ ঢালী বলেন, "অনেক আগে বাংলাদেশে বাড়ি ছিল ঠিকই । কিন্তু এখন আর কিছুই নেই সেখানে । 14 থেকে 15 বছর হয়ে গেল, ভারতে বসবাস করছি । দু'দেশের ভোটার তালিকায় নাম আছে বলে জানা নেই । যদি বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নাম থেকে থাকে সেটা কেন বাদ দেওয়া হচ্ছে না ? এটা ওঁদের দায়িত্ব, আমার নয় । আমার ছেলে চিকিৎসক । ও এখানেই পড়াশোনা করেছে, বাংলাদেশে নয় ।"
দু'দেশের ভোটার তালিকায় নাম
এদিকে, ঢালী পরিবারের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয়দের একাংশ । প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও কীভাবে তাঁরা এই দেশের ভোটার হলেন ? সাতক্ষীরার ভোটার হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে তাঁদের হাতে এই দেশের আধার কিংবা ভোটার কার্ড পৌঁছল ? এই বেআইনি কাজে কেউ কি তাঁদের সাহায্য করেছিল ? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে পুলিশ প্রশাসনই কী করছিল ?
স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য
এই নিয়ে বেড়গুম-2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝুমা ঘোষ বলেন, "তারকনাথ ঢালী ও তাঁর পরিবার দু'দেশের ভোটার এই রকম কোনও তথ্য আমার কাছে নেই । বিষয়টি আপনাদের কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারলাম । এসআইআর চালু হলে এমনিতেই ধরা পড়ে যাবে । তখন আইন অনুযায়ী যা হওয়ার তা হবে । তবে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনব । অন্যায় কেউ করলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"