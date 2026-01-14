একই নামের দুই পড়ুয়ার আধার নম্বর এক, স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে বিপাকে অভিভাবক

একই নামের দুই পড়ুয়ার আধার নম্বর এক, স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে বিপাকে অভিভাবক
স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়েন এক পড়ুয়ার অভিভাবক ৷ সেখান থেকে জানা যায়, দুই পড়ুয়ার নামে ইস্যু হওয়া আধার নম্বর এক ৷
Published : January 14, 2026 at 8:19 PM IST
ফরাক্কা, 14 জানুয়ারি: দুই ছাত্রের নাম এক ৷ তাদের বাবার নামও এক ৷ এই পর্যন্ত ঠিকই ছিল ৷ কিন্তু আশ্চর্যের, দুই পড়ুয়ার আধার কার্ডের নম্বরও এক ! এই অবস্থায় সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করতে গিয়ে চরম ফ্যাসাদে পড়েছেন অভিভাবক ৷ দুই ছাত্রই মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা ৷ এক পড়ুয়ার বাড়ি ফরাক্কা থানার শিবনগরে ৷ আরেকজন সামশেরগঞ্জ থানা এলাকায় বাস করে ৷ এই ঘটনায় হয়রান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকাও ৷
একজনের বয়স ছ'বছর। অপর জনের বয়স ন'বছর ৷ আধার কার্ডে দু'জনের নাম, বাবার নাম এক থাকলেও মায়ের নাম এবং দু'জনের ঠিকানা আলাদাই রয়েছে ৷ এমনকী দু'জনের জন্ম তারিখ, ছবি সব কিছু ভিন্ন ভিন্ন ৷ তারপরেও কী করে ইউনিক অর্থাৎ একই আধার নম্বর দুই শিশুর নামে ইস্যু হল ? একই আধার কার্ডে একজন স্কুলে ভর্তি রয়েছে ৷ গোল বেধেছে ওই নামের অপর জনের স্কুলে ভর্তি হওয়া নিয়ে ৷
সীতেশচন্দ্রপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ছেলেকে ভর্তি করতে গিয়ে বেজায় সমস্যায় পড়েন ফরাক্কা থানার শিবনগর গ্রামের বাসিন্দা জাহাঙ্গীর শেখ ৷ সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমার ছেলের নাম আলী আসগর ৷ 2020 সালে জন্ম ৷ স্বাভাবিক কারণে স্থানীয় অর্জুনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেকে ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলাম ৷ কিন্তু সেখানে অনলাইনে ডকুমেন্ট সাবমিট করতে গেলে বলা হয় আপনার ছেলে সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত হিজরতলা এলাকার সীতেশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে ৷"
শিক্ষকদের কাছে এমন বার্তা পেয়ে কার্যত হতভম্ব হয়ে পড়েন তিনি ৷ কোথাও ভর্তি না হয়েও কীভাবে এটা সম্ভব ? শিক্ষকদের পরামর্শ নিয়ে তড়িঘড়ি ছেলেকে নিয়ে ধুলিয়ানের স্কুলে ছুটে যান শিবনগরের জাহাঙ্গীর শেখ ৷ সেখানে একই নামের ওই ছাত্রকেও বাড়ি থেকে ডেকে পাঠানো হয় ৷ দু'জনেরই আধার কার্ড নিয়ে এসে দেখতেই কার্যত অবাক হয়ে যান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ৷ দুই পড়ুয়ার নাম ও বাবার নাম এক ৷ কিন্তু দুই ছাত্রের আধার কার্ড নম্বরও একই রয়েছে !
যদিও ধুলিয়ানের ছাত্রটি বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে ৷ সামশেরগঞ্জের জাহাঙ্গীর অবশ্য বলেন, "আমার ছেলে ভর্তি রয়েছে ৷ আমি মানব না ৷ সরকার বিষয়টি দেখুক ৷" সীতেশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আবিফা খাতুন বলেন, "আমিও কিছু বুঝতে পারছি না ৷ এটা কী করে হল ?"
দুই পড়ুয়ার বয়সের ফারাক, ঠিকানা, ছবি এবং আরও আনুষঙ্গিক কিছু তথ্য সম্পূর্ণ আলাদা ৷ কীভাবে একই আধার কার্ডের নম্বর দুই শিশুর নামে ইস্যু হয়েছে, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন পড়ুয়াদের অভিভাবক থেকে শুরু করে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ৷ অবাক অন্য শিক্ষক-শিক্ষিকারাও ৷
বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু সমাধানের দাবি জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা ৷ একই নম্বরে দুজনের আধার কার্ড তৈরি হওয়ায় কার্যত চরম বিপাকে পড়েছেন দু'টি পরিবার ৷ কীভাবে আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়েছিল, সেই প্রশ্নও উঠেছে ৷ এই ঘটনায় দুই পরিবার কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারকেই ।