স্যালাইন বিতর্কে তোলপাড় শালতোড়া গ্রামীণ হাসপাতাল, সরব বিধায়ক চন্দনা
শালতোড়া গ্রামীন হাসপাতালে বাতিল স্যালাইন ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনায় যথা৷থ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক ৷
Published : July 16, 2026 at 3:33 PM IST
বাঁকুড়া, 16 জুলাই: ফের প্রশ্নের মুখে সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা। এবার ঘটনাস্থল বাঁকুড়ার শালতোড়া গ্রামীণ হাসপাতাল। রোগীদের বাতিল বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আর তাতেই সরব হয়েছেন শালতোড়ার বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউরি। এ প্রসঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি ৷
শালতোড়া গ্রামীণ হাসপাতালে বাতিল স্যালাইন ব্যবহার করাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিধায়িকের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ জানালেও তা গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে না। শাসক শিবিরের বিধায়কের দাবি, হাসপাতালের পর্যাপ্ত পরিমাণে নতুন স্যালাইন মজুত থাকা সত্ত্বেও কেন বিতর্কিত স্যালাইন ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি।
বিজেপি বিধায়ক চন্দনার স্পষ্ট বার্তা, "মানুষের জীবন নিয়ে কোনওভাবেই পরীক্ষানিরীক্ষা করা যায় না। যে সমস্ত স্যালাইন ব্যবহারের অনুপযুক্ত বা বাতিল বলে চিহ্নিত হয়েছে, সেগুলি রোগীদের শরীরে প্রবেশ করলে তা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।"
তাঁর আরও দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো নতুন স্যালাইন পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত রয়েছে হাসপাতালের গুদামে। তাহলে কেন সেই স্যালাইন ব্যবহার না করে পুরনো বা বিতর্কিত স্যালাইন ব্যবহার করা হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক। গোটা বিষয়টিতে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি দোষীদের উপযুক্ত শাস্তিরও দাবি জানিয়েছেন চন্দনা। এছাড়াও রোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার কথা বলেন তিনি।
সবমিলিয়ে শালতোড়া গ্রামীণ হাসপাতালের স্যালাইন বিতর্ককে ঘিরে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। অসহায় মানুষদের একমাত্র ভরসা সরকারি হাসপাতাল ৷ সেখানে চিকিৎসায় কেন এত অনিয়ম হবে সেই প্রশ্নই তুলেছে বিভিন্ন মহল। এই ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন বিধায়িকা চন্দনা বাউরি। আগামিদিনে এই ঘটনার মোড় কোন দিকে নেয় সেটাই দেখার।
2025 সালের জানুয়ারি মাসেও মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া স্যালাইনের ব্যবহার গিয়ে তোলপাড় হয় রাজ্য ৷ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে ওই স্যালাইন ব্যবহার করায় প্রসূতির মৃত্যু হয় ৷ সেই সময়ে প্রসূতি বিভাগের দায়িত্বে থাকা প্রধান (HOD) মহম্মদ আলাউদ্দিনকে সাসপেন্ড করা হয় । পরে ওই অবস্থায় থাকাকালীন তিনি অবসর গ্রহণ করেন ৷ এবার ফের স্যালাইন ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠল সরকারি হাসপাতালে ৷