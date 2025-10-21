গঙ্গায় ঝাঁপ তরুণীর, জুয়েলারি দোকানের মালিকের স্ত্রী'র বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ

গঙ্গায় ঝাঁপ তরুণীর, জুয়েলারি দোকানের মালিকের স্ত্রী'র বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ
দোকানে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে গঙ্গার ঘাটের সামনে ঘোরাঘুরি করছিলেন তরুণী ৷ হঠাৎ নদীতে ঝাঁপ দিতে দেখা যায় তাঁকে ৷ কর্মস্থলে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : October 21, 2025 at 9:01 PM IST
চন্দননগর, 21 অক্টোবর: গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন গয়নার দোকানের এক সেলস গার্ল ৷ পরিবারের অভিযোগ, কর্মস্থলে হয়রানির কারণেই তিনি চরম পদক্ষেপ বেছে নিয়েছেন ৷ দোকানের মালিকের সঙ্গে গোলমালের জেরে মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন তিনি ৷ তরুণীর খোঁজে গঙ্গায় ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা ৷
চন্দননগর পুলিশ কমিশানারেটের ডিসিপি অলকনন্দা ভায়াল বলেন, "ডুবুরি নামিয়ে তরুণীর খোঁজ চলছে ৷ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ পরিবার ও দোকান মালিক সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷"
স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই তরুণীর নাম মানালী ঘোষের (25) ৷ তাঁর বাড়ি চন্দননগরের বৌবাজার বটতলায় ৷ তিনি চন্দননগর বাগবাজারে জিটি রোডের পাশের আরতি জুয়েলার্স-এ সেলস গার্লের কাজ করতেন ৷ চার বছর ধরে তিনি এই দোকানে কাজ করছিলেন ৷ তিন বছর আগে বৌবাজার শীতলাতলার বাসিন্দা সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে বিয়ের রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছে ৷ আর কয়েক মাসের মধ্যে বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, তরুণী গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার আগে একটি নোট লিখে যান ৷ সেই নোটে জুয়েলারি দোকানের চাকরি খোয়ানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷ দোকানে গিয়ে মালিকের স্ত্রী মমতা দাস ও অন্যান্য কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ কী কারণে এত বড় সিদ্ধান্ত নিলেন মানালী, তা তদন্ত করে দেখছে চন্দননগর থানার পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, মেয়েটির পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি সচ্ছল নয় ৷ স্থানীয়রা জানান, একদিন দোকানের বাইরে তাঁকে কান্নাকাটিও করতে দেখা গিয়েছে ৷ এদিকে দোকানের মালিকের স্ত্রীর দাবি, মানালী অসুস্থ ছিলেন ৷ তিনি মানসিক চাপ নিতে পারছিলেন না ৷ তাই নিজেই কাজটি ছেড়ে দিয়েছিলেন ৷
তরুণীর ভাসুর শুভজিৎ রায় বলেন, "দোকানে কোনও একটা সমস্যা চলছিল ৷ তবে সেটা ঠিক কী, আমরা বলতে পারব না ৷ আজ সকালে দোকানে ঝামেলা হয় ৷ তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে যায় ৷ ভাই কে ফোন করেছিল ও ৷ বলেছিল, এই দোকানের কাজটা আর নেই ৷ ভাই একটি কারখানায় কাজ করে ৷ চন্দননগর স্ট্যান্ডে মানালীকে বসতে বলে ৷ কিন্তু ভাই যখন গিয়ে পৌঁছয়, ততক্ষণে যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছে ৷"
তরুণীর বাবা মানস ঘোষ পেশায় টোটো চালক ৷ তিনি বলেন, "পড়াশোনা করে জুয়েলারি দোকানে কাজে যোগ দিয়েছিল মেয়ে ৷ অনেকদিন ধরে মানসিক অত্যাচার করছিল মালিক ৷ তিনি জানেন কী হয়েছিল ৷ কাউকে কিছু বলতে পারেনি ৷ হতাশায় এই কাজ করে ফেলেছে ৷ আমি মালিককে আমি ফোন করেছিলাম, মেয়ে যেন দোকান থেকে না বের হয় ৷ তা সত্ত্বেও মেয়েকে ছেড়ে দিল ৷ আমাদের পরিবারে মেয়ে-জামাইকে নিয়ে কোনও অশান্তি নেই ৷ ওদের রেজিস্ট্রিও হয়ে গিয়েছে ৷ মাঘ মাসে বিয়ে হওয়ার কথা ৷ দোকানের মালিক আমাদের কিছুই বলেনি ৷ আমার মেয়েকে এমন কী বলল, যার জন্য এত বড় সিদ্ধান্ত নিল সে ৷" ঠিক কী কারণে মানালী এমন সিদ্ধান্ত নিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ৷