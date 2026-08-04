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জমি কেনাবেচায় অনিয়ম, গ্রেফতারি পরোয়ানা হাতে অভিষেকের আপ্ত সহায়কের বাড়িতে সিআইডি

তদন্তকারী সূত্রের দাবি, শালবনীতে শিল্প প্রকল্প ঘিরে জমি অধিগ্রহণ ও জমি কেনাবেচায় অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে সুমিত রায়ের নাম একাধিকবার উঠে এসেছে ।

CID
সিআইডির সদর দফতর (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 4, 2026 at 10:19 PM IST

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কলকাতা, 4 অগস্ট: শালবনীর বহুচর্চিত জমি দুর্নীতি মামলার তদন্তে চাপ আরও বাড়াল সিআইডি । তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে আদালতের জারি করা গ্রেফতারি পরোয়ানা হাতে মঙ্গলবার কলকাতার বাসভবনে পৌঁছয় তদন্তকারী দল । কিন্তু বাড়িতে গিয়েও তাঁর দেখা মেলেনি । শেষ পর্যন্ত সুমিতের মায়ের হাতে আদালতের পরোয়ানার নোটিশ তুলে দিয়ে ফিরে আসেন সিআইডি আধিকারিকরা । এরপর থেকেই তাঁকে খুঁজতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি আরও জোরদার করেছে তদন্তকারী সংস্থা ।

তদন্তকারী সূত্রের দাবি, শালবনীতে শিল্প প্রকল্প ঘিরে জমি অধিগ্রহণ ও জমি কেনাবেচায় অনিয়মের অভিযোগের তদন্তে সুমিত রায়ের নাম একাধিকবার উঠে এসেছে । সেই কারণেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারবার তলব করা হয়েছিল । অভিযোগ, তিনি হাজির হননি এবং তদন্তে প্রয়োজনীয় সহযোগিতাও করেননি । এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হয় সিআইডি । আদালত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করতেই তাঁকে আইনের আওতায় আনার তৎপরতা শুরু হয়।

সিআইডি সূত্রে খবর, তদন্তে ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ জমির নথি, রেজিস্ট্রি সংক্রান্ত তথ্য, আর্থিক লেনদেনের খতিয়ান এবং একাধিক ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । সেই নথি বিশ্লেষণ করেই তদন্তকারীদের সন্দেহ, জমি কেনাবেচার পুরো প্রক্রিয়ায় একটি সুসংগঠিত নেটওয়ার্ক কাজ করেছিল । ওই নেটওয়ার্কে প্রভাবশালী ব্যক্তি, মধ্যস্থতাকারী এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।

তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, শিল্প প্রকল্পের সম্ভাবনার খবর প্রকাশ্যে আসার আগেই একাধিক জমি কম দামে কেনাবেচা হয়েছিল বলে অভিযোগ । পরে সেই জমির মূল্য কয়েক গুণ বেড়ে যায় । এই লেনদেনের নেপথ্যে তথ্য ফাঁস, প্রভাব খাটানো কিংবা বেআইনি আর্থিক সুবিধা আদায়ের কোনও যোগসূত্র ছিল কি না, তার উত্তর খুঁজতেই তদন্ত এগোচ্ছে ।

সুমিত রায়ের ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা । তিনি কি জমি কেনাবেচার প্রক্রিয়ায় কোনওভাবে যুক্ত ছিলেন ? কোনও আর্থিক সুবিধা পেয়েছিলেন ? নাকি প্রভাব খাটিয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক রয়েছে ? সিআইডির মতে, এই প্রশ্নগুলির উত্তর মিলতে পারে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা গেলে । সেই কারণেই তাঁকে গ্রেফতারের চেষ্টা জোরদার করা হয়েছে ।

শালবনী জমি-কাণ্ডে এর আগেও একাধিক ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলেছেন তদন্তকারীরা । বিভিন্ন নথি মিলিয়ে দেখা, ব্যাঙ্ক লেনদেন বিশ্লেষণ এবং জমির মালিকানা পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা খতিয়ে দেখার কাজ এখনও চলছে । তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে বলে দাবি সিআইডি সূত্রের ।

অন্যদিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে । বিরোধীরা এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূলকে নিশানা করেছে । যদিও সুমিত রায় বা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি ।

তদন্তকারীদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে এবং মামলার সমস্ত দিক স্পষ্ট করতে সুমিত রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি এখনও তদন্তাধীন । আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগগুলি প্রমাণিত বলে গণ্য করা যাবে না । সেই কারণেই তাঁর খোঁজে রাজ্যজুড়ে নজরদারি অব্যাহত রেখেছে সিআইডি ।

TAGGED:

SALBONI LAND CASE
CID
ARREST WARRANT
অভিষেকের আপ্ত সহায়ক
ABHISHEK BANERJEES PA SUMIT RAY

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