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সালানপুরের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ভোলা সিং গ্রেফতার, আদলত চত্বরে ডিম হামলা

বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে৷ রাতে রাখা হয় কুলটি থানায়৷ শুক্রবার তাঁকে পেশ করা হয় আসানসোল আদালতে৷

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তৃণমূল নেতা ভোলা সিং গ্রেফতার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 3:17 PM IST

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আসানসোল, 19 জুন: ফের সরগরম বারাবনি বিধানসভা। বারাবনি বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের 'বাম হাত' বলে পরিচিত প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা ভোলা সিং (বিজয়)-কে গ্রেফতার করল আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। তিনি সালানপুর ব্লকের তৃণমূলের সহ-সভাপতি ছিলেন।

বৃহস্পতিবার রাতে আসানসোলের পাঁচগাছিয়া থেকে ভোলা সিংকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর নামে সালানপুর থানায় অবৈধ পাথর কারবারের অভিযোগ থাকলেও বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে ভোলা সিংকে কুলটি থানায় রাখা হয়েছিল।

শুক্রবার তাঁকে আসানসোল আদালতে তোলা হয়। আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় থানা থেকে 'ডিম থেরাপি'র ভয়ে হেলমেট পরিয়ে বের করা হয় তৃণমূল নেতাকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। আসানসোল আদালত চত্বরে ভোলা সিংকে নিয়ে আসা হলে চোর-চোর স্লোগান দেওয়া হয়। ডিম ছোড়া হয়।

অভিযোগ, একদিকে অসিত সিংহ, আরেকদিকে ভোলা সিং। বারাবনি বিধানসভায় বারাবনি এবং সালানপুর দুই ব্লকের এই দুই নেতাই ছিল বারাবনির তিনবারের প্রাক্তন বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের ডান হাত এবং বাম হাত। দোর্দণ্ডপ্রতাপ এই দুই নেতা তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন বিরোধী কোনও শিবিরকেই মাথা তুলতে দেয়নি। মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রাস, অত্যাচার তার সঙ্গে সঙ্গে কয়লা, বালি, পাথর-সহ বিভিন্ন বেআইনি ব্যবসায় এই দুই নেতা মদত দিতেন৷

দুদিন আগেই বারাবনির অসিত সিংহের ভাই ইন্দ্রজিৎ সিংহকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। নিজে এখনও পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন অসিত৷ একইভাবে গা ঢাকা দিয়েছিলেন সালানপুরের তৃণমূল নেতা ভোলা সিং। বৃহস্পতিবার রাতে পাঁচগাছিয়া এলাকা থেকে তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে।

এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়েছে সালানপুর থানা এলাকায়। স্থানীয়দের দাবি, গোটা সালানপুরের রূপনারায়ণপুর, হিন্দুস্থান কেবলস চিত্তরঞ্জন শহর-সহ বিভিন্ন এলাকায় এই ভোলা সিং একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করে রেখেছিল। সালানপুর এলাকার তিনিই ছিলেন নিয়ন্ত্রক। নিজের বিরাট দলীয় অফিস ও দলীয় অনুগামীদের নিয়ে বিভিন্ন ভোটের সময় মনোনয়নে বাধা, ভোট লুট, বুথ জ্যাম ইত্যাদি নিয়ে সাধারণ মানুষের নানা অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে।

যদিও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে অবৈধ পাথরের ব্যবসার সিন্ডিকেট চালানোর জন্য। নির্দিষ্ট সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে আদালতে তোলা হয়। এখন দেখার দীর্ঘদিন ধরে ভোলা সিংয়ের বিরুদ্ধে জনসাধারণের যে অভিযোগ, সেই অভিযোগে পুলিশ এই তৃণমূল নেতার নামে কোনও মামলা করে কি না!

আসানসোল আদালতে ভোলা সিংকে নিয়ে আসা হলে চোর চোর স্লোগান দিতে শুরু করে একদল মানুষ। এরপরেই ভোলা সিংকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। এমনকী আদালতে ঢুকিয়ে নেওয়ার পরও কক্ষের ভেতরেও ডিম ছোড়া হয় বাইরে থেকে।

বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায় বলেন, ‘‘সালানপুর অঞ্চলের কুখ্যাত মাফিয়া ও সমাজবিরোধী হল এই বিজয় ওরফে ভোলা সিং। শুনলাম আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁকে ডিম এবং টমেটো ছোড়া হয়েছে। এগুলো সবই সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষকে যারা অত্যাচার করেছে, সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ বেরিয়ে এসেছে। এর সঙ্গে বিজেপি কোনোভাবেই জড়িত নয়।’’

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TAGGED:

TRINAMOOL
ARREST
তৃণমূল
ডিম হামলা
ILLEGAL STONE TRADING

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