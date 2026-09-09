ল্যাংচার স্বাদ একই, বদলাচ্ছে মাপের হিসাব ! চিনির দামে চাপে শক্তিগড়
চিনির দামের সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাংলার মিষ্টির বাজারে । বাড়তি খরচ সামলাতে শক্তিগড়ের ল্যাংচা ব্যবসায়ীরা কী করছেন? খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশ ৷
Published : September 9, 2026 at 1:53 PM IST
শক্তিগড়, 9 সেপ্টেম্বর: শক্তিগড় মানেই ল্যাংচা । রাস্তার দু'ধারে সারি সারি দোকান, কড়াইয়ে ফুটতে থাকা তেল, তার মধ্যে একের পর এক ল্যাংচা ভাজার দৃশ্য আর দোকানের সামনে ক্রেতাদের ভিড়-এই ছবিই দীর্ঘদিন ধরে শক্তিগড়ের পরিচয় । দূরপাল্লার গাড়ি থামিয়ে কয়েক বাক্স ল্যাংচা নিয়ে বাড়ি ফেরেন বহু মানুষ । কিন্তু সেই চেনা ল্যাংচার হিসাবেই এবার ঢুকে পড়েছে চিন্তার অঙ্ক । চিনির দাম বাড়ছে, বাড়ছে গ্যাস ও তেলের খরচ, ছানার জোগান নিয়েও অনিশ্চয়তা । সামনে পুজোর মরশুম । ফলে মিষ্টির দোকানগুলিতে এখন প্রশ্ন একটাই-দাম বাড়বে, নাকি আগের দাম রাখতে গিয়ে ল্যাংচার মাপ কমবে?
চিনির দামে ছোট হচ্ছে ল্যাংচা
এই চাপের সবচেয়ে সরাসরি প্রভাব দেখা যাচ্ছে ল্যাংচার আকারে । জয়দেব মালিকের দোকানে 10 টাকা ও 20 টাকা দামের ল্যাংচা দু'টিরই সাইজ কিছুটা কমানো হয়েছে । তাঁর কথায়, "চিনি, গ্যাস ও তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় আগের মাপের ল্যাংচা একই দামে বিক্রি করা আর সম্ভব হচ্ছে না । দাম না বাড়িয়ে আপাতত মাপেই পরিবর্তন করতে হয়েছে । তবে সাইজ ছোট হওয়ায় ক্রেতাদের একাংশের আপত্তিও রয়েছে । অনেকেই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করছেন ।" তাঁর বক্তব্য, আগের সাইজ রেখে একই দামে বিক্রি করলে ব্যবসার খরচ পোষানো যাচ্ছে না । মিহিদানার ক্ষেত্রেও দাম বাড়াতে হয়েছে - আগে 200 টাকা কিলো ছিল, এখন 300 টাকা ।
ল্যাংচার আকার ছোট হওয়ার কথা বলছেন শেখ রুস্তমও । তাঁর দোকানেও চিনির বাড়তি দামের প্রভাব পড়েছে । ব্যবসা চালাতে গিয়ে খরচের সঙ্গে হিসাব মেলাতে ল্যাংচার আকার কিছুটা কমানো হয়েছে । তাঁর কথায়, "চিনির দাম বাড়ার কারণে কাস্টমারও কিছুটা কমেছে । দোকানে 10 টাকা ও 15 টাকা, 20 টাকা দামের ল্যাংচা রয়েছে । পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, খরচ সামলাতে ল্যাংচার মাপেও পরিবর্তন আনতে হচ্ছে ।" তাঁর আশা, সরকার যদি চিনির দাম কমানোর ব্যবস্থা করে, তাহলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ক্রেতারাও স্বস্তি পাবেন ।
পুজোর আগে শক্তিগড়ে মিষ্টির নতুন হিসাব
শুধু ব্যবসায়ীদের চোখেই নয়, ল্যাংচার মাপের এই পরিবর্তন নজরে পড়ছে ক্রেতাদেরও । বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির ক্রেতা রাখহরি সিংহ নিয়মিত শক্তিগড় থেকে ল্যাংচা নিয়ে যান । তিনি বলেন, "এখনও যে ল্যাংচা আমরা কিনছি, তার দাম অনেক জায়গায় আগের মতোই রয়েছে । কিন্তু কিছু দোকানে সাইজ ছোট হতে দেখা যাচ্ছে ।" ফলে ক্রেতাদেরও অসুবিধা হচ্ছে-ছোট আকারের ল্যাংচার জন্য বেশি দাম দিতে হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে । তবে চিনির দাম বৃদ্ধির কারণে দোকানদারদেরও যে বাড়তি খরচ সামলাতে হচ্ছে, সেটাও রাখহরি সিংহ বুঝতে পারছেন । তাঁর আশঙ্কা, পরিস্থিতি এমন থাকলে ভবিষ্যতে দাম বাড়তে পারে, অথবা ল্যাংচার সাইজ আরও কমতে পারে ।
তবে এই বাড়তি খরচ শুধু চিনির জন্য নয় । ব্যবসায়ী সুব্রত দত্ত বলেন, "গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ আরও বেড়েছে । আগে যে গ্যাস তুলনামূলক কম খরচে পাওয়া যেত, এখন তার জন্য বেশি টাকা গুনতে হচ্ছে । অতিরিক্ত গ্যাসের প্রয়োজন হলে খরচ আরও বাড়ছে । পাশাপাশি ছানার জোগান নিয়েও সমস্যা রয়েছে । দুধের দাম বাড়লে ছানার দামও বাড়বে, ফলে ল্যাংচা তৈরির মোট খরচ আরও চড়বে । সব মিলিয়ে ব্যবসা টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়েছে ।" পরিস্থিতি না বদলালে সামনে হয়তো ল্যাংচার দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে বলেও জানাচ্ছেন তিনি ।
ল্যাংচার দাম বৃদ্ধি এখনই নয়
কিন্তু দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্তও সহজ নয় । সামনে পুজোর মরশুম, যখন ল্যাংচার চাহিদা বাড়ার কথা । এই সময় দাম বাড়ালে ক্রেতার উপর বাড়তি চাপ পড়বে, আবার দাম না বাড়ালে ব্যবসায়ীদের নিজেদের খরচ সামলানো কঠিন হবে । সুব্রত দত্তের মতে, আকার আরও ছোট করার বদলে প্রয়োজনে দাম কিছুটা বাড়িয়ে আগের মাপটা ধরে রাখা ভালো । কারণ আকার ছোট হলে ক্রেতাদের কাছ থেকেও আপত্তি আসছে । অর্থাৎ একদিকে উৎপাদন খরচ, অন্যদিকে ক্রেতার সামর্থ্য-দুইয়ের মাঝখানেই এখন দাঁড়িয়ে শক্তিগড়ের মিষ্টির ব্যবসা ।
তবে সবাই যে ইতিমধ্যেই ল্যাংচার দাম বা আকারে বদল এনেছেন, তা নয় । বেচুরাম ঘোষের দোকানে এখনও 6, 10 ও 20 টাকা দামের তিন ধরনের ল্যাংচাই আগের আকারে বিক্রি হচ্ছে । দামও বাড়ানো হয়নি । সন্দেশ বা রসগোল্লার ক্ষেত্রেও আপাতত দাম অপরিবর্তিত । কারণ সামনে পুজো, আর এই সময়ে দাম বাড়িয়ে দিলে ক্রেতা কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । তাই বাড়তি খরচের চাপ থাকলেও আপাতত পুরনো দাম ও আকার ধরে রাখারই চেষ্টা করছেন তিনি ।
শক্তিগড়ের ল্যাংচার ভবিষ্যত
আসলে শক্তিগড়ের ল্যাংচার এই গল্পটা শুধু একটা মিষ্টির দাম বা মাপ বদলের গল্প নয় । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দোকানদারের প্রতিদিনের হিসাব, কর্মীদের রোজগার, গ্যাস-তেল-চিনি-ছানার খরচ এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষের পকেটের হিসাব । একদিকে দাম বাড়ালে ক্রেতা কমার ভয়, অন্যদিকে দাম না বাড়ালে খরচ পোষানোর সমস্যা । আর সাইজ কমালে ক্রেতার অভিযোগের আশঙ্কা ।
পুজোর আগে তাই শক্তিগড়ের মিষ্টির দোকানগুলিতে চলছে এক অদ্ভুত সমীকরণ । কেউ মাপ কমিয়ে একই দাম রাখছেন, কেউ দাম বাড়ানোর কথা ভাবছেন, কেউ আবার এখনও পুরনো দাম ও সাইজ আঁকড়ে ধরে ক্রেতা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন । উৎসবের মরশুমে ল্যাংচার চাহিদা বাড়বে, কিন্তু তার আগেই যদি উৎপাদন খরচের এই চাপ না কমে, তাহলে শেষ পর্যন্ত মিষ্টির স্বাদে নয়, বদল আসতে পারে তার দাম আর মাপের হিসাবেই ।
ল্যাংচার GI তকমার উদ্যোগ
শক্তিগড়ের ল্যাংচা শুধু একটা মিষ্টি নয়, এই জনপদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এক দীর্ঘ ঐতিহ্য, অসংখ্য কারিগরের হাতের নিপুণতা আর মানুষের ভালোবাসার গল্প । বছরের পর বছর পথ চলতে চলতে এই ল্যাংচা শক্তিগড়ের নামকে বাংলার নানা প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে । সেই ঐতিহ্যকে আরও পাকাপোক্ত স্বীকৃতি দিতে ল্যাংচার GI তকমার জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । কিন্তু সেই অপেক্ষার গল্প এখনও শেষ হয়নি ।
চলতি বছরের জুন মাসেও চন্দননগরের জলভরা, জনাইয়ের মনোহরা-সহ বাংলার একাধিক মিষ্টি GI স্বীকৃতি পেলেও সেই তালিকায় জায়গা হয়নি শক্তিগড়ের ল্যাংচার । ফলে স্বাদে-খ্যাতিতে বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে গেলেও সরকারি স্বীকৃতির সেই আক্ষেপটা এখনও রয়ে গিয়েছে । তবু আশা ছাড়ছেন না শক্তিগড়ের মানুষ, ল্যাংচা ব্যবসায়ী কিংবা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই মিষ্টি তৈরি করে আসা কারিগররা । তাঁদের বিশ্বাস, একদিন এই ল্যাংচার গায়েও উঠবে বাংলার মাটির নিজস্ব পরিচয়ের সেই কাঙ্ক্ষিত GI তকমা । আর সেদিন হয়তো শুধু একটি মিষ্টিই স্বীকৃতি পাবে না-স্বীকৃতি মিলবে শক্তিগড়ের সেই দীর্ঘ ঐতিহ্য, পরিশ্রম আর ভালোবাসারও ।