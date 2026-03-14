LPG সঙ্কটের আঁচ শক্তিগড়ের ল্যাংচায়, ধুঁকছে বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা শিল্পও

LPG সঙ্কটের আঁচ শক্তিগড়ের ল্যাংচায়, ধুঁকছে বর্ধমানের সীতাভোগ-মিহিদানা শিল্পও
মালদা থেকে হুগলি, এমনকি শিলিগুড়িতেও ঝাঁপ বন্ধ করার অবস্থা মিষ্টির দোকানগুলিতে ৷ 'মাছি তাড়াচ্ছেন' ব্যবসায়ীরা !
Published : March 14, 2026 at 9:11 PM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালি হয়ে এলপিজি আমদানি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে ৷ দেশ জুড়ে ঘরোয়া, বাণিজ্যিক ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এলপিজি জোগান না-এর বরাবর ৷ যার প্রভাব পড়েছে হোটেল, রেস্তরাঁর ব্যবসায় ৷ এবার এই এলপিজি-র সঙ্কটের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বাংলার মিষ্টির ব্যবসায় ৷ আর তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা এবং শক্তিগড়ের ল্যাংচা তৈরিতে ৷ এমনকি মালদা, শিলিগুড়ি ও হুগলি-সহ রাজ্যের একাধিক জেলায় মাছি তাড়াচ্ছেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা ৷
এলপিজি সঙ্কটে বর্ধমানের জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত মিষ্টিগুলি
LPG সঙ্কটের জেরে ক্ষতির মুখে পড়েছে বর্ধমানের মিষ্টির দোকানগুলি ৷ বর্ধমানের বিখ্যাত মিহিদানা ও সীতাভোগ কিংবা শক্তিগড়ের ল্যাংচা, সব ক্ষেত্রেই জ্বালানি সঙ্কটের প্রভাব দেখা দিয়েছে ৷ একদিকে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ ৷ আবার দু-একটা যা সিলিন্ডার মিলছে, তার দামও একলাফে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে ৷ ফলে অনেক মিষ্টির দোকান বন্ধ করার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷
বাণিজ্যিক গ্যাসের সিলিন্ডার না-মেলায় মিষ্টির দোকানের মালিকরা দুধ ও ছানা কেনাও কমিয়ে দিয়েছেন ৷ ফলে সমস্যায় পড়েছেন দুধ ও ছানা সরবরাহকারী ব্যবসায়ীরা ৷ কারণ, পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্বালানি না-থাকায় অনেক ব্যবসায়ী মিষ্টি তৈরির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন ৷ আবার কেউ-কেউ পরিস্থিতি সামাল দিতে না-পেরে দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন ৷
আর এর ফলে সমস্যায় পড়ছেন মিষ্টির দোকানগুলির কর্মচারীরা ৷ যাঁরা দৈনিক বা সাপ্তাহিক হিসাবে টাকা পেয়ে থাকেন ৷ তাঁদের আশঙ্কা, এভাবে চলতে থাকলে খুব শীঘ্রই না-খেয়ে থাকতে হবে ৷
আগে যেখানে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডার 1650 টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল ৷ এখন তো প্রয়োজন মতো পাওয়া যাচ্ছে না ৷ আবার দু-একটা পাওয়া গেলেও, সেই সিলিন্ডারের দাম একলাফে 2800 টাকা হয়ে গিয়েছে ৷ দোকানে একাধিক কর্মী কাজ করেন ৷ তাঁদের বেতন দিতে হয় ৷ ফলে সামলাতে না-পেরে, আপাতত দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে অনেককে ৷
বর্ধমানের মিষ্টির দোকানে মালিক প্রদীপ ঘোষ বলেন, "গ্যাস সঙ্কটের জেরে মিষ্টি আগের মতো বেশি পরিমাণে তৈরি করতে পারছি না ৷ সীতাভোগ-মিহিদানার চাহিদা আছে ৷ কিন্তু, যত পরিমাণে আগে তৈরি করতাম এখন কিছুটা কম করতে হচ্ছে ৷ ফলে ক্রেতাদের চাহিদা সত্ত্বেও, আমরা মিষ্টি সরবরাহ করতে পারছি না ৷"
এলপিজি সঙ্কটে মালদার মিষ্টি ব্যবসা
কথায় আছে রসেবশে বাঙালি ৷ আর যে মিষ্টি খেতে পছন্দ করে না, সে নাকি বাঙালিই নয় ৷ এখন শরীরে বাসা বাঁধা নানাবিধ রোগ বাঙালির জিভে লাগাম পরিয়ে দিয়েছে ঠিকই, তবু জিভের চোরাগোপ্তা হামলা চলে মিষ্টির দোকানে অথবা মাঝরাতে বাড়ির ফ্রিজে ৷ দু’টো মুখে ঠেসে এক গ্লাস জল ঢকঢক করে পেটে ঠেলে দিলেই শরীর, মনে শুধুই প্রশান্তি ৷
কিন্তু, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বাঙালির সেই শান্তিতেই বাঁধ দিয়েছে ৷ হরমুজ প্রণালী বন্ধ ৷ আসছে না এলপিজি ভর্তি জাহাজ ৷ এখন মিষ্টির দোকানগুলিতে কাঠের জ্বালে মিষ্টি তৈরি হয় না-বললেই চলে ৷ কাঠের জায়গা নিয়েছে এলপিজি ৷ যুদ্ধ আবহে সরকার প্রথম কোপ মেরেছে কমার্শিয়াল গ্যাস সিলিন্ডারে ৷ এতেই মিষ্টি প্রস্তুতকারকরা পড়েছেন বিপদে ৷ যৎসামান্য যা মিলছে, সেই সিলিন্ডার দিয়েই তাঁরা এখন ব্যবসা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন ৷ শুধু মালদা নয়, গোটা রাজ্যে ছবিটা একই ৷
মালদা শহরের নামি মিষ্টি প্রস্তুতকারক লক্ষ্মণ চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল সমস্যা কতটা ৷ তিনি বলেন, "দোকানের অবস্থা খুবই খারাপ৷ যুদ্ধের জন্য আমরা গ্যাস পাচ্ছি না৷ আগে প্রতিদিন দুই থেকে তিনটি সিলিন্ডার পেতাম৷ এখন একটি কমার্শিয়াল সিলিন্ডার কালোবাজারে 3000 থেকে 3200 টাকা দিয়ে কিনতে হচ্ছে ৷ আমার দোকানে প্রতিদিন 50 থেকে 55 ধরনের মিষ্টি তৈরি হতো ৷ এখন মাত্র 10-12 ধরনের মিষ্টি তৈরি করতে পারছি ৷"
মালদার বিখ্যাত তার রসকদম্ব মিষ্টিতে ৷ শুধু জেলা নয়, এই মিষ্টির দাপট রয়েছে গোটা দেশেই ৷ জেলাবাসীর দাবি, মালদায় সবচেয়ে ভালো রসকদম্ব মেলে মকদুমপুরে ৷ সেখানকার ব্যবসায়ী জয়দেব সাহা বললেন, "দিন পনেরো আগেও যেভাবে গ্যাসের সিলিন্ডার পেতাম ৷ এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না ৷ গ্যাসের সমস্যায় এখন দোকানে মিষ্টি তৈরির পরিমাণও 50 শতাংশ কমিয়ে দিয়েছি ৷ আগে দিনে দু’টো সিলিন্ডার পাওয়া যেত ৷ এখন একটা করে জোটাতে পারছি ৷ কিন্তু, দোকানে ওভেন রয়েছে তিনটি ৷"
এলপিজি সঙ্কটে শিলিগুড়ির মিষ্টি ব্যবসা
গ্যাস সিলিন্ডারের হাহাকার সর্বত্র ৷ আর তার প্রভাব পড়েছে, হেঁসেল থেকে হোটেল ও রেস্তরাঁয় ৷ সব থেকে বেশি প্রভাব পরতে দেখা গিয়েছে মিষ্টির দোকানগুলিতে ৷ সামনেই পয়লা বৈশাখ ৷ এই অবস্থায় সিলিন্ডার না-মেলায় মাথায় হাত পড়েছে মিষ্টির দোকানের ব্যবসায়ীদের মাথায় ৷ আগে যেখানে একাধিক মিষ্টি তৈরি করা হতো, সেখানে ভ্যারাইটি কমিয়ে আনা হয়েছে ৷ আবার সিলিন্ডার না-মেলায় অনেকে কাঠের উনুনে শুরু করেছেন মিষ্টি তৈরির কাজ ৷
ডোমেস্টিক সিলিন্ডার কোনভাবে মিললেও, সব থেকে বেশি সঙ্কট দেখা দিয়েছে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে ৷ দ্বিগুণ দাম দিতে চাইলেও মিলছে না-সিলিন্ডার ৷ বেড়ে গিয়েছে কাঠের ও কয়লার দামও ৷ খরচ পোষাতে কাটছাট করা হয়েছে মেনুতে ৷ রসগোল্লা, সন্দেশ, লেডিকেনি, সন্দেশ, লাড্ডু, ছানার জিলিপির মতো মিষ্টি তৈরি করা হচ্ছে চাহিদার কথা মাথায় রেখে ৷
শিলিগুড়ির মিষ্টি ব্যবসায়ী পঙ্কজ ঘোষ বলেন, "গ্যাসের জন্য ভালো মতো মিষ্টি তৈরি করতে পারছি না ৷ ব্যবসা ভালো হচ্ছে না ৷ কমার্শিয়াল গ্যাস সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে ৷ বিকল্প হিসেবে মাটির উনুন তৈরি করেছি ৷ সামনে পয়লা বৈশাখ ৷ এভাবে চললে ব্যবসা করাই মুশকিল হয়ে যাবে ৷"