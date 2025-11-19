প্রদীপের তলায় অন্ধকার ! 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের আদিবাসী গ্রামে বেঁচে থাকার লড়াই

প্রদীপের তলায় অন্ধকার ! 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের আদিবাসী গ্রামে বেঁচে থাকার লড়াই
উন্নয়নের আলো পৌঁছায়নি ৷ নেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা ৷ হয়নি আবাস যোজনার বাড়ি ৷ শুধু ভোট এলেই কদর বাড়ে গ্রামবাসীদের ৷
বোলপুর, 18 নভেম্বর: যেন প্রদীপের তলায় অন্ধকার । আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শহর বোলপুর । ইউনেসকো দ্বারা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের । আর এই বোলপুর শহর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে আদিবাসী অধ্যুষিত সাহেবডাঙা গ্রামে লাগেনি উন্নয়নের ছোঁয়া ৷ ভগ্নপ্রায় মাটির বাড়ি, নেই পাকা রাস্তা, চরমে পানীয় জলের সংকট, ভরসা বলতে একটি নলকূপ ও পুকুরের অপরিশোধিত জল ৷
উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি সাহেবডাঙায়
সেখানে দেখা মিলবে না আবাস যোজনার বাড়ির ৷ মোটে দু'টি পরিবার সেই প্রকল্পের টাকা পেলেও শাসকদলের নেতারা তার থেকে আবার কাটমানি নিয়েছেন বলে অভিযোগ । তার ফলে টাকার অভাবে সেই বাড়ি অর্ধেক হয়েই পড়ে রয়েছে । এক কথায় উন্নয়ন তো দূরস্ত, বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপাদানটুকু গ্রামে নেই ৷ আর গ্রামের অধিবাসীরাও রয়েছেন সেই তিমিরেই ৷ শুধু ভোট এলেই তাঁদের কদর বাড়ে ৷ নিরীহ গ্রামবাসীদের নিয়ে শুরু হয় নেতাদের টানাটানি ।
শান্তিনিকেতনে কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাহেবডাঙা গ্রাম ৷ সম্পূর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে কমপক্ষে 50টি পরিবারে শিশু-সহ প্রায় 180 জনের বাস ৷ গ্রামের প্রবেশ পথ বলতে খাল বরাবর সরু একটা রাস্তা ৷ তাও পাকা নয় ৷ গ্রামের ভিতরেও কাঁচা রাস্তাঘাট ৷ গ্রামে ঢুকলেই চোখে পড়বে কাঁচা বাড়িগুলি ৷ কোনও রকমে শাড়ি, বস্তা গিয়ে ভাঙা দেওয়াল ঢেকে রেখে কার্যত জীবজন্তুর মতো জীবনযাপন মানুষজনের ৷
পানীয় জলের সংকট
নেই পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা । গোটা গ্রামে মাত্র দু'টি নলকূপ । তাও সংস্কারের অভাবে একটি নলকূপ থেকে ওঠে অপরিশোধিত জল । অর্থাৎ, পানীয় জলের জন্য পুরো গ্রামের ভরসা একটিমাত্র নলকূপ । আর স্নান করা, বাস মাজা-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জলের জন্য রয়েছে একটি পুকুর ৷ সেটিও সংস্কারের অভাবে অপরিশোধিত জলে পূর্ণ ।
আবাসের বাড়ি না-মিললেও কাটমানির বাড়-বাড়ন্ত
এছাড়াও, গ্রামে নেই কোনও আবাস যোজনার বাড়ি । মাত্র দু'জন আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছিলেন বছর দুই আগে ৷ সেই বাড়ির সম্পূর্ণ টাকাও উপভোক্তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি ৷ অভিযোগ, আবাস যোজনার বাড়ির টাকায় ভাগ বসিয়েছেন তৃণমূলের নেতারা ৷ শুধু তাই নয়, নামেই নির্মল বাংলা, নির্মল ভারত ৷ গ্রামজুড়ে নেই শৌচাগার । বসবাস করার জন্য সরকারি বাড়িই মেলে না, শৌচালয় তো তাঁদের কাছে অলীক কল্পনা !
তবে যখনই ভোট আসে, এই গ্রামের বাসিন্দাদের টোটো করে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যান রাজনীতির 'দাদারা' ৷ বলে দেওয়া হয়, কোন চিহ্নে ভোট দিতে হবে ৷ মেলে ভূরি ভূরি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ৷ তবে ভোট পার হলেই, যেই কে সেই ৷ দিনবদলের স্বাদ পান না গ্রামের মানুষেরা ৷
ভোট এলে কদর বাড়ে গ্রামবাসীদের
গ্রামবাসীদের মধ্যে বাবরি বাস্কি, যুগন মুর্মু, লক্ষ্মী কিস্কু, সুমি মুর্মু ও কৃষ্ণা বাস্কিরা বললেন, "আমাদের গ্রামের অবস্থা ভালো নয় ৷ সরকারি কোনও সাহায্যই মেলে না ৷ বাড়ি পাইনি । দু'জন পেয়েছিল, তাও সব টাকা দেয়নি ৷ মাটির বাড়িগুলো ভেঙে পড়ছে । নেতারা টাকা কেটে নিয়েছে ৷ গ্রামের রাস্তাগুলো দেখছেন তো, কী অবস্থা । প্রসূতিদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি আসতেই পারে না ৷ খুব সমস্যায় পড়তে হয় ৷ জলের কোনও ব্যবস্থা নেই, একটামাত্র কল, বাকি কল খারাপ । পুকুরের জলেই বাকি কাজ করতে হয় ৷"
গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, "যখন ভোট আসে তখন নেতাদের দিনে-রাতে আসা যাওয়া শুরু হয় ৷ তখন বলে রাস্তা করে দেব, ঘর দেব ৷ ভোটের দিন টোটো করে ভোট দিতে নিয়ে যায়, বলে দেয় এই চিহ্নে ভোট দেবে ৷ ভোট মিটতেই আর কেউ আসে না, গ্রামেরও কিছুই হয় না ।"
সরকারি বরাদ্দের ছিঁটেফোঁটাও মেলেনি
অথচ গ্রামের উন্নয়নে বছর বছর সরকারি বরাদ্দ হয় ৷ রাস্তাঘাট, কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের 32 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বীরভূম জেলার জন্য ৷ 432টি পথশ্রীর জন্যও এসেছে টাকা ৷ 17 নভেম্বর থেকে এই বরাদ্দ টাকায় কাজও শুরু হয়েছে । তবে, এই গ্রামে তার ছিঁটেফোঁটাও পৌঁছায়নি ৷ শাসকদলের নেতারা বারবারই দাবি করেন, বীরভূমের দিকে দিকে উন্নয়ন পৌঁছে গিয়েছে ৷ কিন্তু, বাস্তবের ছবিটা যে আলাদা তা স্পষ্ট হবে এই গ্রামে এলে ৷ আজও সমস্ত সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত গ্রামের আদিবাসীরা ।
উন্নয়নের আশ্বাস প্রশাসনের
এবিষয়ে বোলপুরের মহকুমাশাসক অনিমেষ কান্তি মান্নার বক্তব্য, "কিছুদিন হল আমি যোগ দিয়েছি ৷ আমি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখব ৷ যাতে ওই গ্রামের জন্য কিছু করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করব ।"
এবিষয়ে রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের প্রতিক্রিয়া নিতে গেলে তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "বাম আমলে কিছুই হয়নি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরে ধরে গ্রামবাংলার উন্নয়ন করেছেন ৷ আমাদের সরকার সব সময়ই গ্রামের উন্নয়নে নজর দেয় ৷ কোথাও কোনও খামতি থাকতেই পারে ৷ তা পূরণ করা হবে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার তো বহু ক্ষেত্রে টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, তাতেও আমাদের সরকার উন্নয়নের কাজে থেমে থাকেনি ৷"