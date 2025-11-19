ETV Bharat / state

প্রদীপের তলায় অন্ধকার ! 'হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের আদিবাসী গ্রামে বেঁচে থাকার লড়াই

উন্নয়নের আলো পৌঁছায়নি ৷ নেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা ৷ হয়নি আবাস যোজনার বাড়ি ৷ শুধু ভোট এলেই কদর বাড়ে গ্রামবাসীদের ৷

শান্তিনিকেতনের আদিবাসী গ্রামে বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 19, 2025 at 7:56 PM IST

5 Min Read
বোলপুর, 18 নভেম্বর: যেন প্রদীপের তলায় অন্ধকার । আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শহর বোলপুর । ইউনেসকো দ্বারা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের । আর এই বোলপুর শহর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে আদিবাসী অধ্যুষিত সাহেবডাঙা গ্রামে লাগেনি উন্নয়নের ছোঁয়া ৷ ভগ্নপ্রায় মাটির বাড়ি, নেই পাকা রাস্তা, চরমে পানীয় জলের সংকট, ভরসা বলতে একটি নলকূপ ও পুকুরের অপরিশোধিত জল ৷

উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি সাহেবডাঙায়

সেখানে দেখা মিলবে না আবাস যোজনার বাড়ির ৷ মোটে দু'টি পরিবার সেই প্রকল্পের টাকা পেলেও শাসকদলের নেতারা তার থেকে আবার কাটমানি নিয়েছেন বলে অভিযোগ । তার ফলে টাকার অভাবে সেই বাড়ি অর্ধেক হয়েই পড়ে রয়েছে । এক কথায় উন্নয়ন তো দূরস্ত, বেঁচে থাকার ন্যূনতম উপাদানটুকু গ্রামে নেই ৷ আর গ্রামের অধিবাসীরাও রয়েছেন সেই তিমিরেই ৷ শুধু ভোট এলেই তাঁদের কদর বাড়ে ৷ নিরীহ গ্রামবাসীদের নিয়ে শুরু হয় নেতাদের টানাটানি ।

উন্নয়নের আলো পৌঁছায়নি আদিবাসী গ্রামে (নিজস্ব ভিডিয়ো)

শান্তিনিকেতনে কংকালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাহেবডাঙা গ্রাম ৷ সম্পূর্ণ আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামে কমপক্ষে 50টি পরিবারে শিশু-সহ প্রায় 180 জনের বাস ৷ গ্রামের প্রবেশ পথ বলতে খাল বরাবর সরু একটা রাস্তা ৷ তাও পাকা নয় ৷ গ্রামের ভিতরেও কাঁচা রাস্তাঘাট ৷ গ্রামে ঢুকলেই চোখে পড়বে কাঁচা বাড়িগুলি ৷ কোনও রকমে শাড়ি, বস্তা গিয়ে ভাঙা দেওয়াল ঢেকে রেখে কার্যত জীবজন্তুর মতো জীবনযাপন মানুষজনের ৷

পুকুরের অপরিশোধিত জলই ভরসা (নিজস্ব চিত্র)

পানীয় জলের সংকট

নেই পানীয় জলের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা । গোটা গ্রামে মাত্র দু'টি নলকূপ । তাও সংস্কারের অভাবে একটি নলকূপ থেকে ওঠে অপরিশোধিত জল । অর্থাৎ, পানীয় জলের জন্য পুরো গ্রামের ভরসা একটিমাত্র নলকূপ । আর স্নান করা, বাস মাজা-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জলের জন্য রয়েছে একটি পুকুর ৷ সেটিও সংস্কারের অভাবে অপরিশোধিত জলে পূর্ণ ।

ভেঙে পড়ছে বাড়ি-ঘর (নিজস্ব চিত্র)

আবাসের বাড়ি না-মিললেও কাটমানির বাড়-বাড়ন্ত

এছাড়াও, গ্রামে নেই কোনও আবাস যোজনার বাড়ি । মাত্র দু'জন আবাস যোজনার বাড়ি পেয়েছিলেন বছর দুই আগে ৷ সেই বাড়ির সম্পূর্ণ টাকাও উপভোক্তাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি ৷ অভিযোগ, আবাস যোজনার বাড়ির টাকায় ভাগ বসিয়েছেন তৃণমূলের নেতারা ৷ শুধু তাই নয়, নামেই নির্মল বাংলা, নির্মল ভারত ৷ গ্রামজুড়ে নেই শৌচাগার । বসবাস করার জন্য সরকারি বাড়িই মেলে না, শৌচালয় তো তাঁদের কাছে অলীক কল্পনা !

বেঁচে থাকার লড়াই গ্রামবাসীদের (নিজস্ব চিত্র)

তবে যখনই ভোট আসে, এই গ্রামের বাসিন্দাদের টোটো করে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যান রাজনীতির 'দাদারা' ৷ বলে দেওয়া হয়, কোন চিহ্নে ভোট দিতে হবে ৷ মেলে ভূরি ভূরি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ৷ তবে ভোট পার হলেই, যেই কে সেই ৷ দিনবদলের স্বাদ পান না গ্রামের মানুষেরা ৷

মেলেনি আবাসের বাড়ি (নিজস্ব চিত্র)

ভোট এলে কদর বাড়ে গ্রামবাসীদের

গ্রামবাসীদের মধ্যে বাবরি বাস্কি, যুগন মুর্মু, লক্ষ্মী কিস্কু, সুমি মুর্মু ও কৃষ্ণা বাস্কিরা বললেন, "আমাদের গ্রামের অবস্থা ভালো নয় ৷ সরকারি কোনও সাহায্যই মেলে না ৷ বাড়ি পাইনি । দু'জন পেয়েছিল, তাও সব টাকা দেয়নি ৷ মাটির বাড়িগুলো ভেঙে পড়ছে । নেতারা টাকা কেটে নিয়েছে ৷ গ্রামের রাস্তাগুলো দেখছেন তো, কী অবস্থা । প্রসূতিদের নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ি আসতেই পারে না ৷ খুব সমস্যায় পড়তে হয় ৷ জলের কোনও ব্যবস্থা নেই, একটামাত্র কল, বাকি কল খারাপ । পুকুরের জলেই বাকি কাজ করতে হয় ৷"

ভগ্নপ্রায় দশা বাড়িগুলির (নিজস্ব চিত্র)

গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, "যখন ভোট আসে তখন নেতাদের দিনে-রাতে আসা যাওয়া শুরু হয় ৷ তখন বলে রাস্তা করে দেব, ঘর দেব ৷ ভোটের দিন টোটো করে ভোট দিতে নিয়ে যায়, বলে দেয় এই চিহ্নে ভোট দেবে ৷ ভোট মিটতেই আর কেউ আসে না, গ্রামেরও কিছুই হয় না ।"

গ্রামে নেই পাকা রাস্তা (নিজস্ব চিত্র)

সরকারি বরাদ্দের ছিঁটেফোঁটাও মেলেনি

অথচ গ্রামের উন্নয়নে বছর বছর সরকারি বরাদ্দ হয় ৷ রাস্তাঘাট, কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের 32 কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বীরভূম জেলার জন্য ৷ 432টি পথশ্রীর জন্যও এসেছে টাকা ৷ 17 নভেম্বর থেকে এই বরাদ্দ টাকায় কাজও শুরু হয়েছে । তবে, এই গ্রামে তার ছিঁটেফোঁটাও পৌঁছায়নি ৷ শাসকদলের নেতারা বারবারই দাবি করেন, বীরভূমের দিকে দিকে উন্নয়ন পৌঁছে গিয়েছে ৷ কিন্তু, বাস্তবের ছবিটা যে আলাদা তা স্পষ্ট হবে এই গ্রামে এলে ৷ আজও সমস্ত সুযোগ সুবিধে থেকে বঞ্চিত গ্রামের আদিবাসীরা ।

পৌঁছয়নি সরকারি বরাদ্দের অর্থ (নিজস্ব চিত্র)

উন্নয়নের আশ্বাস প্রশাসনের

এবিষয়ে বোলপুরের মহকুমাশাসক অনিমেষ কান্তি মান্নার বক্তব্য, "কিছুদিন হল আমি যোগ দিয়েছি ৷ আমি বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখব ৷ যাতে ওই গ্রামের জন্য কিছু করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করব ।"

পানীয় জলের তীব্র সংকট (নিজস্ব চিত্র)

এবিষয়ে রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের প্রতিক্রিয়া নিতে গেলে তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "বাম আমলে কিছুই হয়নি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধরে ধরে গ্রামবাংলার উন্নয়ন করেছেন ৷ আমাদের সরকার সব সময়ই গ্রামের উন্নয়নে নজর দেয় ৷ কোথাও কোনও খামতি থাকতেই পারে ৷ তা পূরণ করা হবে ৷ কেন্দ্রীয় সরকার তো বহু ক্ষেত্রে টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, তাতেও আমাদের সরকার উন্নয়নের কাজে থেমে থাকেনি ৷"

শান্তিনিকেতনের আদিবাসী গ্রামে হয়নি উন্নয়ন (নিজস্ব চিত্র)

