অভাবের সঙ্গে লড়াই করে উচ্চমাধ্যমিকে নবম পরিযায়ী-শ্রমিক দম্পতির সন্তান সাগর

অভাবের সঙ্গে লড়াই করে উচ্চমাধ্যমিকে নবম পরিযায়ী-শ্রমিক দম্পতির সন্তান সাগর
পেটের টানে গুজরাতে বাবা-মায়ের কঠিন লড়াই । তাতে কী ! দারিদ্র্য হার মেনেছে জেদের কাছে, প্রতিকূলতা নত হয়েছে স্বপ্নের সামনে । সৌমিতা ভট্টাচার্য্যর প্রতিবেদন ৷
Published : May 15, 2026 at 4:09 PM IST
কলকাতা, 15 মে: কালনার ছোট্ট এক ঘর । মাটির কাছাকাছি জীবন । সংসারে অভাব, পেটের টান, আর দূরে গুজরাতে বাবা-মায়ের কঠিন লড়াই । সেই ঘর থেকেই এবার উঠে এল এক অনন্য সাফল্যের গল্প । সেই গল্পের ‘নায়ক’ পূর্ব বর্ধমানের কালনার সাগর মণ্ডল ।
এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যের মেধাতালিকায় নবম স্থান অর্জন করেছে কালনা মহারাজা হাইস্কুলের ছাত্র সাগর । তার প্রাপ্ত নম্বর 97.6 শতাংশ । কিন্তু সংখ্যার হিসেবের বাইরেও সাগরের এই সাফল্য আসলে এক অসাধারণ সংগ্রামের ইতিহাস, যেখানে দারিদ্র্য হার মেনেছে জেদের কাছে, আর প্রতিকূলতা নত হয়েছে স্বপ্নের সামনে ।
ছোট থেকেই সাগরের স্বপ্ন, আইএএস অফিসার হবে । সেই স্বপ্নকে বুকে নিয়েই বড় হয়েছে সে । কিন্তু পথটা ছিল কাঁটায় ভরা । সংসারের আর্থিক টানাপোড়েনে দুই দিদির বিয়ের পর আরও চাপে পড়ে পরিবার । বাধ্য হয়ে কাজের সন্ধানে গুজরাটে পাড়ি দেন সাগরের বাবা-মা । বাবা হোটেলে সাফাইকর্মীর কাজ করেন, মা হাসপাতালে আয়ার কাজ ।
এদিকে কালনায় ঠাকুমার সঙ্গে একাই থাকে সাগর । সকালবেলা নিজের হাতে রান্না, ঘর গুছোনো, ঠাকুমার দেখাশোনা- সব কাজ সেরে তারপর স্কুলে যাওয়া । রাতে পড়ার টেবিলে বসা । জীবন যেন বয়সের অনেক আগেই তাকে বড় করে দিয়েছিল ! তবু হার মানেনি সে । সাগরের কথায়, "যখনই সময় পেতাম, বই নিয়ে বসতাম । মনে হত, এই পড়াশোনাই একদিন আমাদের জীবন বদলাবে ।"
অভাব ছিল, কিন্তু পড়ার ইচ্ছের অভাব ছিল না । বহু শিক্ষক তার পরিস্থিতির কথা জেনে খুব কম পারিশ্রমিকে পড়িয়েছেন । গুজরাত থেকে মা-বাবা যে সামান্য টাকা পাঠাতেন, তা দিয়েই কোনোমতে চলত সংসার আর পড়াশোনা । সাগরের মা সুষমা মণ্ডলের গলায় আজও কষ্টের ছাপ স্পষ্ট । চোখ ভিজে আসে তাঁর । তিনি বলেন, "আমরা নিজেরা পড়াশোনা জানি না । শুধু বলেছিলাম, মন দিয়ে পড়তে । ছেলে আজ আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছে ।"
তবে সাগরের হার না মানা জীবন যুদ্ধে সবচেয়ে আবেগঘন অধ্যায়টা যেন উচ্চমাধ্যমিকের পর । পরীক্ষা শেষ হতেই যখন বন্ধুরা ছুটি কাটাতে ব্যস্ত, তখন সাগর চলে যায় গুজরাতে । বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়াতে সেও যোগ দেয় একটি হোটেলে সাফাইকর্মীর কাজে । প্রায় দু'মাস ধরে ঝাঁট দেওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছে সে । ফল প্রকাশের দিন ছুটি নিয়ে রাজ্যে ফেরার পথে সে জানতে পারে, রাজ্যের নবম হিসেবে জ্বলজ্বল করছে তার নাম ।
খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই আনন্দে ভেসে যান হোটেলের সহকর্মীরাও । আর বাড়ি ফেরার ট্রেনে বসেই সাগর বলে, "আমি আইএএস হতে চাই । দিল্লিতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাই । ইউপিএসসির প্রস্তুতিও নেব । দরকার হলে আবার কাজ করব, কিন্তু স্বপ্ন ছাড়ব না ।"
কালনা মহারাজা হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত টিচার-ইনচার্জ রঘুনাথ মণ্ডল বলেন, "সাগর অত্যন্ত ভদ্র, শান্ত আর মেধাবী ছাত্র । ওর চোখে সবসময় একটা স্বপ্ন দেখতাম । আজ ওর সাফল্যে গোটা স্কুল গর্বিত ।"
তাঁর মতে, সাগরের এই ফলাফল শুধু একটি মেধাতালিকার সংখ্যা নয় । এই সাফল্য হাজার অভাবী পরিবারের ছেলেমেয়েদের কাছে এক বড় বার্তা, স্বপ্ন দেখার অধিকার শুধু বড়লোকের নয় । ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রমটাই মূল !
