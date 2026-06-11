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মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে নীল-সাদার উপর গেরুয়া পোঁচ, বার্তা শোনার অপেক্ষায় গৌড়বঙ্গ

শুক্রবার মালদা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে বৈঠক করবেন তিনি ৷

Suvendu Adhikari visit to Malda
মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে গেরুয়া রঙে সেজে উঠছে মালদা (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 8:56 PM IST

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মালদা, 11 জুন: রাজ্যে এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকার ৷ সেই সরকারের প্রধান শুক্রবার আসছেন মালদায় ৷ গৌড়বঙ্গের সঙ্গে দুই দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি ৷ শুভেন্দু অধিকারীর মালদা সফরের আগে কার্যত ডাবল দ্রুততায় শুরু হয়ে গিয়েছে নীল-সাদার উপর গেরুয়া-সাদা পোঁচ দেওয়ার কাজ ৷ ইতিমধ্যে মালদা বিমানবন্দর এবং মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সেই কাজ প্রায় শেষ ৷

বৃহস্পতিবার দিনভর বৃষ্টির মধ্যেও রঙের কাজ হয়েছে অডিটোরিয়ামে ৷ এরই মধ্যে জেলা প্রশাসনের তরফে একটি সুখবরও মিলেছে, ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে মালদা বিমানবন্দরের পরিকাঠামোগত 10টি কাজের প্রস্তাব পরিবহণ দফতরের সচিবকে পাঠানো হয়েছে ৷ বিধায়কের আশা, এই কাজগুলি শেষ করতে পারলেই অন্তত 19 আসনের বিমান মালদা বিমানবন্দরে ওঠানামা করতে পারবে ৷ তাঁর এমন কথায় আবারও আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে মালদাবাসী ৷

Suvendu Adhikari visit to Malda
মালদা বিমানবন্দরে নীল-সাদার উপর গেরুয়া প্রলেপ (নিজস্ব ছবি)

মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরসূচি

মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যের প্রতিটি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ বেশ কয়েকটি জেলা নিয়ে ইতিমধ্যে বৈঠক সেরে ফেলেছেন ৷ এবার তিনি মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দুই দিনাজপুরকে নিয়ে বৈঠক করবেন ৷ শুক্রবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সেই বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বেলা 12টা থেকে বৈঠক শুরু হওয়ার কথা ৷ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত খবর ছিল, মুখ্যমন্ত্রী চপারে মালদায় আসবেন ৷ বৈঠক সেরে চপারেই কলকাতা ফিরে যাবেন ৷ কিন্তু এদিন সকাল থেকে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টি পূর্ব নির্ধারিত সেই সূচিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে ৷

Suvendu Adhikari visit to Malda
মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সেই বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, বর্ষার আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার সকালে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মালদা আসতে পারেন ৷ বৈঠক শেষ করে সন্ধের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস কলকাতা ফিরে যেতে পারেন তিনি ৷ বিকল্প হিসাবে তৈরি রাখা হচ্ছে সড়কপথে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থাও ৷ শুক্রবারের বৈঠকে মালদার ছয় তৃণমূল বিধায়কও তাঁদের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে পারবেন ৷ প্রশাসনের তরফে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷

Suvendu Adhikari visit to Malda
প্রশাসনিক ভবনের রং বদল মালদায় (নিজস্ব ছবি)

মালদা বিমানবন্দর নিয়ে পদক্ষেপ

বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, "এই জেলার আর্থ সামাজিক উন্নতিতে মালদায় বিমানবন্দর চালু হওয়া খুব জরুরি ৷ এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে ৷ বড় শিল্পপতি, চিকিৎসক, রিসার্চারদের মালদায় আসতে গেলে অতিরিক্ত দু’টি রাত কাটাতে হয় ৷ বিমান পরিষেবা চালু হলে ব্যবসার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবার মানও অনেক উন্নত হবে ৷ বর্তমানে মালদা বিমানবন্দরে 19 আসনের বিমান স্বচ্ছন্দে ওঠানামা করতে পারবে ৷ পটনা থেকে পুর্ণিয়ার মধ্যে 19 আসনের বিমান চলাচল করছে ৷ সেই মডেলে দ্রুত এই বিমানবন্দর চালু করার প্রস্তাব দিয়েছি ৷"

Suvendu Adhikari visit to Malda
বৃষ্টির মধ্যেও রঙের কাজ চলছে (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "পরবর্তীতে রানওয়ে আরও এক কিলোমিটার বাড়িয়ে নিতে পারলে 72 আসনের বিমান চলাচল করতে পারবে ৷ এই নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে ইতিমধ্যে বৈঠক হয়েছে ৷ 72 আসনের বিমান চলাচলের জন্য যে দৈর্ঘ্যের রানওয়ের প্রয়োজন, তা নির্মাণ করার পর্যাপ্ত জমি বিমানবন্দরের রয়েছে ৷ তবে 200 বা 250 আসনের বিমান চলাচলের জন্য অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন ৷ আপাতত আমরা 19 আসনের উড়ান দিয়ে মালদা বিমানবন্দর চালু করতে উদ্যোগ নিচ্ছি ৷ এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার বিমানবন্দরের কাজ করার জন্য রাজ্য সরকারকে 19 কোটি টাকা দিয়েছিল ৷ কিন্তু তৃণমূল সরকার তেমন কোনও কাজ করেনি ৷"

Suvendu Adhikari visit to Malda
জোরকদমে চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ (নিজস্ব ছবি)

প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে

এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠেছে ৷ বৈঠকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান কী কী নির্দেশ দেন, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা ৷ তৈরি রাখা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের ফাইল ৷ আশা করা হচ্ছে, প্রথম বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী মালদা বিমানবন্দর, চাঁচল পুরসভা গঠন এবং এই জেলার আম সংরক্ষণ ও রফতানি নিয়ে নতুন কোনও বার্তা দিতে পারেন ৷

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
SUVENDU ADHIKARI IN MALDA
শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফর
CM MALDA VISIT

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