মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে নীল-সাদার উপর গেরুয়া পোঁচ, বার্তা শোনার অপেক্ষায় গৌড়বঙ্গ

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে নীল-সাদার উপর গেরুয়া পোঁচ, বার্তা শোনার অপেক্ষায় গৌড়বঙ্গ
শুক্রবার মালদা সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে বৈঠক করবেন তিনি ৷
Published : June 11, 2026 at 8:56 PM IST
মালদা, 11 জুন: রাজ্যে এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকার ৷ সেই সরকারের প্রধান শুক্রবার আসছেন মালদায় ৷ গৌড়বঙ্গের সঙ্গে দুই দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি ৷ শুভেন্দু অধিকারীর মালদা সফরের আগে কার্যত ডাবল দ্রুততায় শুরু হয়ে গিয়েছে নীল-সাদার উপর গেরুয়া-সাদা পোঁচ দেওয়ার কাজ ৷ ইতিমধ্যে মালদা বিমানবন্দর এবং মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সেই কাজ প্রায় শেষ ৷
বৃহস্পতিবার দিনভর বৃষ্টির মধ্যেও রঙের কাজ হয়েছে অডিটোরিয়ামে ৷ এরই মধ্যে জেলা প্রশাসনের তরফে একটি সুখবরও মিলেছে, ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের তরফে মালদা বিমানবন্দরের পরিকাঠামোগত 10টি কাজের প্রস্তাব পরিবহণ দফতরের সচিবকে পাঠানো হয়েছে ৷ বিধায়কের আশা, এই কাজগুলি শেষ করতে পারলেই অন্তত 19 আসনের বিমান মালদা বিমানবন্দরে ওঠানামা করতে পারবে ৷ তাঁর এমন কথায় আবারও আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে মালদাবাসী ৷
মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরসূচি
মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর রাজ্যের প্রতিটি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ বেশ কয়েকটি জেলা নিয়ে ইতিমধ্যে বৈঠক সেরে ফেলেছেন ৷ এবার তিনি মালদা, মুর্শিদাবাদ এবং দুই দিনাজপুরকে নিয়ে বৈঠক করবেন ৷ শুক্রবার মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সেই বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বেলা 12টা থেকে বৈঠক শুরু হওয়ার কথা ৷ বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত খবর ছিল, মুখ্যমন্ত্রী চপারে মালদায় আসবেন ৷ বৈঠক সেরে চপারেই কলকাতা ফিরে যাবেন ৷ কিন্তু এদিন সকাল থেকে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টি পূর্ব নির্ধারিত সেই সূচিতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে ৷
প্রশাসনিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, বর্ষার আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী শুক্রবার সকালে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মালদা আসতে পারেন ৷ বৈঠক শেষ করে সন্ধের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস কলকাতা ফিরে যেতে পারেন তিনি ৷ বিকল্প হিসাবে তৈরি রাখা হচ্ছে সড়কপথে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থাও ৷ শুক্রবারের বৈঠকে মালদার ছয় তৃণমূল বিধায়কও তাঁদের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে পারবেন ৷ প্রশাসনের তরফে তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷
মালদা বিমানবন্দর নিয়ে পদক্ষেপ
বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, "এই জেলার আর্থ সামাজিক উন্নতিতে মালদায় বিমানবন্দর চালু হওয়া খুব জরুরি ৷ এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে ৷ বড় শিল্পপতি, চিকিৎসক, রিসার্চারদের মালদায় আসতে গেলে অতিরিক্ত দু’টি রাত কাটাতে হয় ৷ বিমান পরিষেবা চালু হলে ব্যবসার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবার মানও অনেক উন্নত হবে ৷ বর্তমানে মালদা বিমানবন্দরে 19 আসনের বিমান স্বচ্ছন্দে ওঠানামা করতে পারবে ৷ পটনা থেকে পুর্ণিয়ার মধ্যে 19 আসনের বিমান চলাচল করছে ৷ সেই মডেলে দ্রুত এই বিমানবন্দর চালু করার প্রস্তাব দিয়েছি ৷"
তাঁর কথায়, "পরবর্তীতে রানওয়ে আরও এক কিলোমিটার বাড়িয়ে নিতে পারলে 72 আসনের বিমান চলাচল করতে পারবে ৷ এই নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে ইতিমধ্যে বৈঠক হয়েছে ৷ 72 আসনের বিমান চলাচলের জন্য যে দৈর্ঘ্যের রানওয়ের প্রয়োজন, তা নির্মাণ করার পর্যাপ্ত জমি বিমানবন্দরের রয়েছে ৷ তবে 200 বা 250 আসনের বিমান চলাচলের জন্য অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন ৷ আপাতত আমরা 19 আসনের উড়ান দিয়ে মালদা বিমানবন্দর চালু করতে উদ্যোগ নিচ্ছি ৷ এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার বিমানবন্দরের কাজ করার জন্য রাজ্য সরকারকে 19 কোটি টাকা দিয়েছিল ৷ কিন্তু তৃণমূল সরকার তেমন কোনও কাজ করেনি ৷"
প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে
এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর মালদা সফরকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠেছে ৷ বৈঠকে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান কী কী নির্দেশ দেন, তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন প্রশাসনিক কর্তারা ৷ তৈরি রাখা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের ফাইল ৷ আশা করা হচ্ছে, প্রথম বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী মালদা বিমানবন্দর, চাঁচল পুরসভা গঠন এবং এই জেলার আম সংরক্ষণ ও রফতানি নিয়ে নতুন কোনও বার্তা দিতে পারেন ৷