মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে নদিয়ায় বস্তা বস্তা ভোটার কার্ড উদ্ধার

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে নদিয়ায় বস্তা বস্তা ভোটার কার্ড উদ্ধার
নদিয়া জেলার শান্তিপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সফরের একদিন আগেই জাতীয় সড়কের পাশ থেকে উদ্ধার বস্তা বস্তা ভোটার কার্ড ।
Published : December 10, 2025 at 2:58 PM IST
শান্তিপুর, 10 ডিসেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার নদিয়া জেলা সফরে আসছেন ৷ তার আগে বুধবার সাত সকালে জাতীয় সড়কের পাশ থেকে বস্তা বস্তা ভোটার কার্ড উদ্ধার হয়েছে । ভোটার কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 12 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে আবর্জনার পাশে কিছু ভোটার কার্ড পড়ে থাকতে দেখা যায় । পথচারীদের প্রথমে নজরে আসে বিষয়টি ৷ এরপর পাশেই একটি বস্তা মেলে ৷ সেই বস্তাটি ছেঁড়া ছিল ৷ সেটা একটু সরাতেই তার থেকে আরও ভোটার কার্ড বেরিয়ে আসে । শুধু বস্তা ভর্তি ভোটার কার্ড নয়, সেখানে পড়ে ছিল কয়েকটি সিডি ক্যাসেট এবং বেশ কিছু নথিপত্রও ৷ এরপরে বিষয়টি জানাজানি হতে খবর পৌঁছয় স্থানীয় শান্তিপুর থানার পুলিশের কাছে । পরবর্তীকালে পুলিশ গিয়ে ওই ভোটার কার্ডগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷
রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৌর্য্য বলেন, "ভোটার কার্ডগুলি উদ্ধার করা হয়েছে । তবে কে বা কারা সেখানে ভোটার কার্ডগুলো ফেলে রেখে গিয়েছে তা এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি । ভোটার কার্ডগুলি শনাক্তকরণ করার প্রক্রিয়া চলছে ।"
সূত্রের খবর, ওই ভোটার কার্ডগুলোয় বেশিরভাগ উত্তর 24 পরগনা এবং দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ঠিকানা লেখা রয়েছে । এর আগেও শান্তিপুর পুরসভা এলাকা এবং কয়েকদিন আগে নবদ্বীপে ভোটার কার্ড উদ্ধার হয় । মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে ফের নদিয়া জেলায় এই ভোটার কার্ড উদ্ধার ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা সুফল প্রামাণিক বলেন, "কয়েকজন চাষি কাজে যাচ্ছিলেন ৷ ঠিক তখনই রাস্তার পাশে একটা বস্তা পড়ে থাকতে দেখতে পান তাঁরা । বস্তাটিকে পা দিয়ে নাড়া দিতেই ভেতর থেকে বহু ভোটার কার্ড বেরিয়ে আসে । শুধু তাই নয়, কয়েকটি কাগজপত্র এবং সিডি ক্যাসেটও সেখানে পড়ে ছিল । 500'র বেশি ভোটার কার্ড হবে ৷ তবে কে কারা ফেলে রেখে গিয়েছে তা সম্পর্কে আমি কিছু জানি না । পরবর্তীকালে দেখলাম পুলিশ এসে ভোটার কার্ডগুলো উদ্ধার করে নিয়ে গেল ।"
শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা তৃণমূল নেতা তপন সরকার বলেন, "ওই ভোটার কার্ডগুলো এখানকার নয় ৷ অন্য জেলার ৷ বাইরে থেকে কেউ এসে ফেলে গিয়েছে ৷ 12 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে পাওয়া গিয়েছে ৷ এটা সম্পূর্ণ বিজেপির কারসাজি । যেহেতু বৃহস্পতিবার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদিয়া জেলায় আসছেন সেই কারণে তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করার জন্য এই ঘটনা ঘটিয়েছে বিজেপি । এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই । এসআইআর নিয়ে রাজ্যজুড়ে মৃত্যু মিছিল শুরু হয়েছে ৷ 12 নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যাবেন যার জন্য অন্য জেলা থেকে ভোটার কার্ড নিয়ে এসে বিজেপি এখানে ফেলে গিয়েছে ৷ বিজেপি কারসাজি করে এই কার্ডগুলো দিয়ে ভোট করত ৷ তারা এইভাবে বাংলায় ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল ৷ যাতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ ৷ তারা আতঙ্ক থেকে এই কাজ করেছে ৷"
অন্যদিকে শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তথা বিজেপি নেতা চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, "ভোটার কার্ড তো উদ্ধার হবেই এসআইআর চলছে যে ৷ এই ভোটের কার্ডগুলো ব্যবহার করেই তৃণমূল নির্বাচনের বৈতরণী পার করে । এগুলো সব লাল চুল ও কানে দুলদের সম্পদ । অবিলম্বে ভোটার কার্ড উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত চাইছি ৷ নির্বাচন কমিশন ও পুলিশ তদন্ত করুক ৷ আর তা না-হলে সিবিআই তদন্ত করে বের করুক ভোটার কার্ডগুলি কোথা থেকে কীভাবে উদ্ধার হল ৷ এগুলো সব ভুয়ো ভোটার কার্ড ৷ এই ভোটার কার্ড ফেলে দিচ্ছে মানেই আগামী 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন ৷"