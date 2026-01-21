কলকাতায় বিপন্ন গাছ ! সবুজ ফেরাতে মেয়রকে চিঠি পরিবেশ আন্দোলন মঞ্চের
পরিবেশ সংগঠনের তরফে ওই চিঠি পাঠিয়েছেন নব দত্ত । ওই চিঠিতে গাছ কাটার দাবির সপক্ষে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে ৷
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: কখনও পানীয় জলের কাজের জন্য, কখনও বহুতল তৈরি করতে, নানা আছিলায় নির্বিচারে কেটে ফেলা হচ্ছে বড় গাছ । দেশের সমস্ত শহরগুলির তুলনায় কলকাতায় সবুজের আচ্ছাদন সব থেকে কম থাকার পরেও নির্লিপ্তভাবে গাছ কাটার কাজ চলছে বলে অভিযোগ । ফলে সবুজ বিপন্ন হয় পড়েছে শহরে । গাছ কাটা থামাতে ও সবুজ বৃদ্ধির আর্জি নিয়ে এবার পরিবেশ কর্মীরা চিঠি দিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে ।
পরিবেশ সংগঠন সবুজ মঞ্চের তরফে ই-মেইল করে মেয়রকে এই চিঠি পাঠিয়েছেন নব দত্ত । ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, কলকাতার বৃক্ষসম্পদ বিপন্ন । ইন্ডিয়ান স্টেট অফ দ্য ফরেস্ট রিপোর্টের দৌলতে অনেকেই জানেন যে, 'ফরেস্ট কভার'-এর হিসেবে, ভারতের সব মহানগরীগুলির মধ্যে কলকাতা সবার পেছনে । এমন অবস্থায় গাছ ও সাধারণভাবে সবুজ পরিসরকে রক্ষা করার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া দরকার ছিল । কিন্তু সবুজ সংরক্ষণে যত্নবান হওয়া দূরে থাক, লাগাতার সবুজনিধন চলছে ।
চিঠিতে ওই দাবির স্বপক্ষে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে । যেমন 2025-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পর পর দু’টো ঘটনা ঘটেছিল । একটি ঘটে কলকাতা পুরনিগমের 111 ওয়ার্ডে বোড়াল শিশু উদ্যানে । পরপর বেশ কয়েকটি প্রকাণ্ড 30-40 বছরের পুরনো গাছ কাটা পড়ে । ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সেই বৃক্ষহত্যার পক্ষে সাফাই দেন । তারপর কয়েকদিন যেতে না-যেতেই 106 নম্বর ওয়ার্ডের কালিকাপুর মোড়ের কাছে কাটা পড়ে 57টি গাছ । যাঁর নির্দেশে এবং উদ্যোগে কাটা পড়েছিল গাছগুলি তিনি স্বয়ং ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর । তিনি দাবি করেছিলেন, বুস্টার পাম্পিং স্টেশন বসানোর জন্য পুরনিগমের সম্মতি নিয়েই গাছ কাটা হয়েছে ।
পরিবেশ কর্মী নব দত্ত বলেন, "সেসময় থানায় আমরাও খোঁজ নিয়েছিলাম । জেনেছিলাম, এফআইআর একটা আছে বটে কিন্তু আজ পর্যন্ত অপরাধী গ্রেফতার হননি । আরও পরের কেলেঙ্কারির ক্ষেত্র, পাটুলি । গত বছর অগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে 101 নম্বর ওয়ার্ডে পাটুলি বাইপাস কানেক্টরে কেকে দাস কলেজের সামনে চার চারটি প্রকাণ্ড গাছ কাটা পড়ল । তার মধ্যে ছিল বকুল ও চন্দন গাছ । ক্ষুব্ধ স্থানীয় পরিবেশকর্মীরা কাউন্সিলের সঙ্গে দেখা করেন । কাউন্সিলর জানান যে, রাস্তা কাটার কাজ ছিল, কর্মীরা ভুলবশত গাছগুলো কেটে ফেলেছে ।"
তিনি আরও বলেন, "2024 সালের শুরু থেকে এই অঞ্চলে নানা জায়গায় একের পর এক গাছ কাটা পড়েছে-সব মিলিয়ে আরও 15-16টি । আর সব কিছুই ঘটেছে স্থানীয় থানার (পাটুলি) কয়েকশো মিটারের মধ্যে । আমরা স্থানীয় থানাকে জানিয়েছি । শেক্সপিয়ার সরণি পার্ক, যা আগে ম্যাকফারসন স্কোয়ার নামে পরিচিত ছিল, গত বছর নভেম্বর মাসে একটি বেসরকারি সংস্থা আপাতভাবে কলকাতা পুরনিগমের সম্মতিক্রমে এই পার্কে নির্মাণকার্য চালানোর নামে অনেকগুলি প্রকাণ্ড গাছ কেটে ফেলে । এই সব ঘটনায় যেটি লক্ষণীয় যে 2006-এর বৃক্ষ সুরক্ষা আইনের তোয়াক্কা করা হয়নি । বনদফতর থেকে অনুমতি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন বোধ হয়নি ।"
এই গোটা বিষয়টি জানিয়ে নব দত্ত মেয়রের উদ্দেশ্যে লেখেন, "অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে এই চিঠি লিখছি । কলকাতা মহানগরীর মহানাগরিককে এমন চিঠি লেখার প্রয়োজন হবে, এটা অভাবনীয় । যাই হোক, পুরসভার প্রধান হিসাবে আপনার কাছে অনুরোধ, সবুজনিধনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন, উপরিউক্ত আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন । যেটুকু বৃক্ষসম্পদ এবং সাধারণভাবে সবুজসম্পদ টিকে আছে তাকে রক্ষা করার ব্যাপারে প্রশাসনকে বিশেষভাবে উদ্যোগী ও সক্রিয় করুন ।"