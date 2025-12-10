ETV Bharat / state

জানুয়ারিতে নিউটাউনে শুরু সবলা মেলা, বুধবার প্রস্তুতি বৈঠক সারলেন মন্ত্রী

মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তন দফতরের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রস্তুতির রূপরেখা স্থির করেন।

Birbaha Hansda
রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তন দফতরের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 10, 2025 at 10:10 PM IST

কালকাতা, 10 ডিসেম্বর: শীতের আমেজ গায়ে মেখেই নতুন বছরে নিউটাউনে বসতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী ‘সবলা মেলা’। রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তন দফতরের উদ্যোগে আগামী 21 জানুয়ারি থেকে শুরু হবে এই মেলা। চলবে 28 জানুয়ারি পর্যন্ত। বুধবার খাদ্য ভবনে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক করা হয়েছে। মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দফতরের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা আধিকারিকদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং প্রস্তুতির রূপরেখা স্থির করেন।

রাজ্যের স্বনির্ভরতা ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই সবলা মেলা। প্রতি বছরের মতো এবারও নিউটাউন মেলা প্রাঙ্গণে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী মেলা আয়োজনের বিষয়ে সবুজ সংকেত দেওয়ার পরেই দফতরের তরফে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু হয়েছে। অংশগ্রহণকারী স্বনির্ভর গোষ্ঠী থেকে শুরু করে সাধারণ দর্শনার্থী— সকলের সুবিধার্থেই নেওয়া হচ্ছে বিশেষ ব্যবস্থা।

সবলা মেলা আদতে বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির এক বড় চালিকাশক্তি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা সারা বছর ধরে যে সমস্ত সামগ্রী তৈরি করেন, তা সরাসরি শহুরে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই মেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট এড়িয়ে শিল্পীরা যাতে তাঁদের শ্রমের সঠিক মূল্য পান, তা নিশ্চিত করাই এই মেলার অন্যতম উদ্দেশ্য। বাঁশ ও বেতের কাজ, ডোকরা, টেরাকোটা, পটচিত্র থেকে শুরু করে বালুচরি ও তাঁতের শাড়ি— বাংলার কুটির শিল্পের এক বিশাল সম্ভার দেখা যাবে এই মেলায়। দফতরের এক আধিকারিক জানান, এই মেলার মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলারা যেমন অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হন, তেমনই তাঁদের আত্মবিশ্বাসও বহুগুণ বেড়ে যায়।

এবারের মেলায় কেনাকাটার পাশাপাশি বাংলার লোকসংস্কৃতিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিদিন বিকেলের পর থেকে বসবে সাংস্কৃতিক আসর। এই বিষয়ে বিশেষ সহযোগিতা করছে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। তাদের তত্ত্বাবধানে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের প্রতিভাবান বাউল শিল্পী, ছৌ নৃত্যশিল্পী এবং লোকগীতি শিল্পীদের এই মঞ্চে তুলে ধরা হবে। হারিয়ে যেতে বসা লোকশিল্পকে নতুন করে জনসমক্ষে নিয়ে আসার যে পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে, তা এই মেলায় বাস্তবায়িত হবে।

মাটির পুতুল, কাঠের কাজ, পাটের রকমারি পণ্য এবং হাতে তৈরি গয়নার টানে প্রতিবারের মতো এবারও মেলায় উপচে পড়া ভিড় হবে বলে আশা করছে প্রশাসন। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে পুলিশি ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে। পাশাপাশি থাকছে ভোজনরসিকদের জন্য বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠে-পুলি ও নানা পদের স্টল। আগামী 21 থেকে 28 জানুয়ারি— এই এক সপ্তাহ হস্তশিল্প, সংস্কৃতি এবং খাওয়া-দাওয়ায় জমে উঠবে নিউটাউনের সবলা মেলা প্রাঙ্গণ। গ্রাম বাংলার শিল্প ও শহরের আধুনিকতার এই মেলবন্ধন দেখতে এখন থেকেই দিন গুনছেন কলকাতাবাসী।

