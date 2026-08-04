কাজলের বিরুদ্ধে অনাস্থা, জেলা পরিষদের সভাধিপতির বিরুদ্ধে এককাট্টা অনুব্রত ঘনিষ্ঠরা
হাঁসনের বিধায়ক কাজল শেখ অর্থাৎ বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে নিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে চিঠি পাঠালেন জেলা পরিষদের 19 জন সদস্য।
Published : August 4, 2026 at 5:06 PM IST
সিউড়ি, 4 অগস্ট: এবার বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হল ৷ জেলা পরিষদের 52 জন সদস্যের মধ্যে 19 জন এই অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন। অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ বিকাশ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বেই এই অনাস্থা আনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই সভাধিপতি-সহ বর্ধমানে ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়। তবে এই সংক্রান্ত বিষয়ে কাজল শেখ-সহ অনাস্থা প্রস্তাবকারী কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না ৷
বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বীরভূম জেলা পরিষদকে কাজল শেখ হজ হাউসে পরিণত করেছিলেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে। যদিও, জেলা পরিষদে বিজেপির কোনও প্রার্থী নেই ৷ এটা সম্পূর্ণ ওদের নিজের বিষয়। তৃণমূলের সদস্যরাই চাইছেন না, কাজল সভাধিপতি থাকুক ৷ দেখা যাক, আগামীতে কী হয়... আমরা সম্পূর্ণ বিষয়টির উপর নজর রাখছি।"