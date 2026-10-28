প্রাণ গিয়েছিল 9 জনের, নিউমার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেফতার আরও 1

প্রাণ গিয়েছিল 9 জনের, নিউমার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গ্রেফতার আরও 1
New Market Fire Incident: অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন হোটেলের মূল লিজহোল্ডার তথা মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত সাবা জাফর।
Published : October 28, 2026 at 9:34 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: নিউ মার্কেট থানা এলাকার মির্জা গালিব স্ট্রিটের অভিশপ্ত ‘শিখা ইন’ হোটেল অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি রাউডি স্কোয়াড। ঘটনার মূল লিজহোল্ডার তথা মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত সাবা জাফর অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন। অগস্ট মাসে এই হোটেলে আগুন লেগে প্রাণ গিয়েছিল 9 জনের ।
এরপর থেকেই তদন্ত চলছে । হাওড়ার শিবপুরে একটি গোপন ডেরায় মঙ্গলবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে সাবাকে গ্রেফতার করেছেন গোয়েন্দারা। সাবা ছাড়়া এই মামলার সমস্ত অভিযুক্ত আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন। তালিকায় তাঁর স্বামী আবু জাফরও আছেন ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর থেকেই এলাকা ছেড়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন সাবা । লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগের এআরএস শাখার আধিকারিকরা তাঁর অবস্থান শনাক্ত করতে মোবাইল টাওয়ার লোকেশন এবং সোর্স নেটওয়ার্কের সাহায্যও নেন। খবর পাওয়া যায়, শিবপুরের একটি বাড়িতে আত্মগোপন করে আছেন তিনি। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই বিশেষ টিম সেখানে অভিযান চালায় । সাবা জাফরকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে আসে।
উল্লেখ্য, নিউ মার্কেটের মির্জা গালিব স্ট্রিটের বহুতলে অবস্থিত ‘শিখা ইন’ হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রাণ হারান 9 জন আবাসিক, যাঁদের মধ্যে সাতজনই ছিলেন বাংলাদেশি নাগরিক। এই ঘটনার তদন্তে নেমে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, হোটেলের তিনটে ও চারটে তলার অংশ লিজের ভিত্তিতে চালানো হচ্ছিল। প্রাথমিক নথি যাচাইয়ের পর স্পষ্ট হয়, হোটেলের মূল লিজ নেওয়া হয়েছিল আবু জাফরের স্ত্রী সাবা জাফরের নামে।
হোটেল পরিচালনায় চরম গাফিলতি, পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা না থাকা, বেআইনি কাঠের ও প্লাইউডের পার্টিশন তৈরি করে একের পর এক ছোট ঘর বানানো হয়েছিল বলে অভিযোগ তোলে পুলিশ ও দমকল। অগ্নিকাণ্ডের পরই নিউ মার্কেট থানায় একটি স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রজু করে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয়।
এর আগে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল সাবা জাফরের স্বামী আবু জাফরকে । তিনি লিজের কাজকর্ম দেখাশোনা করতেন। তবে মূল লিজহোল্ডার সাবা অধরা থাকায় নথিপত্র সংক্রান্ত ও আইনি বেশ কিছু বিষয় আটকে ছিল। সাবা জাফরকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে এই মামলার সমস্ত প্রধান অভিযুক্তদেরই পুলিশ হেফাজতে আনা সম্ভব হল।