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বারুইপুর নিয়ে ফেসবুকে সরব সায়নী, এলাকায় না-গিয়ে শুধু পোস্ট কেন ? কটাক্ষের মুখে সাংসদ

জনপ্রতিনিধির এই 'ভার্চুয়াল উপস্থিতি' ঘিরে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে ৷

SAAYONI GHOSH
কটাক্ষের মুখে সাংসদ (ছবি : সাংসদের ফেসবুক)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 7:58 AM IST

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কলকাতা,6 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের অভিযোগ এবং তার পরবর্তী সময়ে গণপিটুনির ঘটনায় রাজ্য় রাজনীতিতে নতুন করে চাঞ্চল্য়ের সৃষ্টি হয়েছে ৷ ঘটনা প্রকাশ্য়ে আসার বেশ কয়েক ঘণ্টার পর এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিলেন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ সায়নী ঘোষ।

তবে এমন এক স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে স্থানীয় সাংসদ হয়েও সশরীরে ঘটনাস্থলে যাননি তিনি। তার বদলে সোশাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ পোস্ট করে প্রতিবাদ করেছেন ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে ফোন করে দ্রুত বিচারের দাবিও জানিয়েছেন ৷ কিন্তু এত বড় একটি নারকীয় ঘটনার পরও এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি কেন সরাসরি সাধারণ মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক এবং সামাজিক মহলে তীব্র সমালোচনার ঝড় উঠেছে। জনপ্রতিনিধির এই 'ভার্চুয়াল উপস্থিতি' ঘিরে বিরোধীরা যেমন সুর চড়িয়েছেন, তেমনই স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যেও চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার রাতে নিজের ফেসবুক পেজে একটি বিস্তারিত বিবৃতি দিয়ে সায়নী জানান, বারুইপুরের এই নারকীয় ঘটনায় তিনি রীতিমতো স্তম্ভিত এবং মর্মাহত। এই কঠিন সময়ে তিনি নির্যাতিতার পরিবারের পাশে রয়েছেন। তিনি লেখেন, "বারুইপুরে ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনাটির প্রেক্ষিতে আমি স্তম্ভিত এবং মর্মাহত। শোকাহত পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা আমার নেই। এই মুহূর্তে সামাজিক, মানসিক ও প্রশাসনিকভাবে নাবালিকার পরিবারের পাশে আছি।"

এর পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, গোটা বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তাঁর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সায়নী লেখেন, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমার আলোচনা হয়েছে ৷ উনি আমাকে আশ্বস্ত করেছেন রাজ্য সরকার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের শনাক্ত করা এবং অতি দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাদের চরম শাস্তি দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।" দোষীদের দ্রুত পাকড়াও করতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করা হয়েছে বলেও ওই পোস্টে জানান সাংসদ। এই দ্রুত ও কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপের জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

এদিকে স্থানীয় সাংসদ হওয়ার পরও সায়নী যখন বারুইপুরে না গিয়ে সমালোচিত হচ্ছেন তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ তিনি নির্যাতিতার পরিবারের সদস্য়দের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন বলে তাঁকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে ৷ যদিও অভিযোগ খারিজ করে বিজেপির দাবি, নেহাত অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতেই তৃণমূল দাবি করছে, মমতাকে নজরবন্দি করেছে প্রশাসন ৷ রাজ্য় বিজেপির এক শীর্ষনেতার কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ বা প্রশাসনের কেউ বাড়ি থেকে বেরতে বারণ করেননি ৷ অতএব তিনি যে দাবি করছেন তা সম্পূর্ণ অর্থহীন ৷"

TAGGED:

BARUIPUR SEXUAL ASSAULT
POLITICS ON BARUIPUR MINOR ASSAULT
WB CM SUVENDU ADHIKARI
কটাক্ষের মুখে সায়নী
SAAYONI GHOSH

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