মেট্রোর পার্পল লাইনকে আরও উন্নত করতে প্রায় 300 কোটির দরপত্র চাইল RVNL

মেট্রোর পার্পল লাইনকে আরও উন্নত করতে প্রায় 300 কোটির দরপত্র চাইল RVNL
Kolkata Metro: রুটের ভূগর্ভস্থ অংশ অর্থাৎ মোমিনপুর থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত চারটি আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন-সহ টানেল ও মাটির উপরের স্টেশন জোকা থেকে IIM পর্যন্ত অংশে কাজ হবে।
Published : October 23, 2026 at 7:08 PM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারণের কাজে বড়সড় উদ্যোগ মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের ৷ পার্পল লাইনের জন্য 297.45 কোটি টাকার টেন্ডার বা দরপত্র আহ্বান করল রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড বা RVNL । কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের তরফে একথা জানা গিয়েছে ।
কলকাতা মেট্রোর পার্পল লাইন বা লাইন থ্রি-র সম্প্রসারণের কাজের জন্য এই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এই রুটের অসম্পূর্ণ অংশে বিদ্যুৎ বিতরণ, ট্র্যাকশন সাব স্টেশন এবং 750 Voltage DC থার্ডরেল ট্র্যাকশন সিস্টেম বসানোর পাশাপাশি পরীক্ষা ও কমিশনিং-এর
কাজের জন্য প্রায় 297.45 কোটি টাকার দরপত্র আহ্বান করেছে এই লাইনের নির্মাণকারী সংস্থা রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড বা RVNL। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হল এ বছরের 26 নভেম্বর ।
মূলত এই রুটের ভূগর্ভস্থ অংশ অর্থাৎ মোমিনপুর থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত চারটি আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশন-সহ টানেল এবং অন্যদিকে মাটির উপরের স্টেশন জোকা থেকে IIM পর্যন্ত অংশের কাজ করা হবে । এছাড়াও ডায়মন্ড পার্ক জোকা এসপ্ল্যানেড করিডোরের অংশেরও কিছু কাজ করা হবে ।
প্রসঙ্গত, যাত্রীদের সুবিধা ও রুট কানেক্টিভিটির জন্য পার্পল লাইন বা মেট্রো লাইন-3 দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার জোকা থেকে মধ্য কলকাতার এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে ৷ তাই এই রুটটি সম্পূর্ণভাবে চালু হয়ে গেলে জোকা থেকে শহরের একেবারে বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছনো কয়েক মিনিটের ব্যাপার হবে । বর্তমানে জোকা থেকে মাঝেরহাট পর্যন্ত অংশে মেট্রো পরিষেবা চালু রয়েছে । বাকি রুটটি সম্পন্ন হলে মোমিনপুর, খিদিরপুর, ভিক্টোরিয়া ও পার্ক স্ট্রিট হয়ে ট্রেন পৌঁছে যাবে এসপ্ল্যানেডে ।
তবে এই কাজ শেষ হলেও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা বসানো ও পরীক্ষার পাশাপাশি বাকি থাকা সিভিল কনস্ট্রাকশন, স্টেশন তৈরি এবং কমিশন অফ রেলওয়ে সেফটির পরিদর্শনের পরেই মিলবে চূড়ান্ত ছাড়পত্র ৷ আর তার পরেই সম্পূর্ণ রুটে চালু হবে বাণিজ্যিক পরিষেবা ।