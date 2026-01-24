ETV Bharat / state

ইউরোপে যুদ্ধরত রাশিয়া-ইউক্রেনের সহাবস্থান কলকাতা বইমেলায়

49তম কলকাতা বইমেলায় প্রায় ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের স্টল৷

RUSSIA AND UKRAINE BOOK STALL
রাশিয়া-ইউক্রেনের সহাবস্থান কলকাতা বইমেলায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 24, 2026 at 7:59 PM IST

কলকাতা, 24 জানুয়ারি: রাশিয়া ও ইউক্রেনের সহাবস্থান! গত বছর দুয়েক ধরে ইউরোপের এই দুই দেশের মধ্যে যা চলছে, তার প্রেক্ষিতে সহাবস্থান শব্দটিকে কাল্পনিক বলেই মনে হয়৷ তবে এটা কল্পনা নয়৷ ঘোরতর বাস্তব৷ যা ঘটেছে কলকাতাতেই৷ এবারের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় ঢিল ছোড়া দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে রাশিয়া ও ইউক্রেনের স্টল৷ ইউরোপে প্রতিবেশী এই দুই দেশ রণংদেহি মেজাজে থাকলেও এশিয়ার এই সংস্কৃতিমনস্ক স্থানে শান্তিতেই সহাবস্থান করছে রাশিয়া ও ইউক্রেন৷

কলকাতা বইমেলায় এই প্রথম অংশ নিয়েছে ইউক্রেন। অন্যদিকে, গত বছরের মতো এবারও অংশগ্রহণ করেছে রাশিয়া৷ যুদ্ধের আবহে যখন দুই দেশের সম্পর্ক চরম উত্তেজনাপূর্ণ, ঠিক তখনই একটি গলির ব্যবধানে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই দেশের স্টল, যা নিঃসন্দেহে এক অনন্য ছবি। ইউক্রেনের স্টলের সংখ্যা এফ-7 এবং রাশিয়ার স্টলের সংখ্যা এফ-13।

ইউরোপে যুদ্ধরত রাশিয়া-ইউক্রেনের সহাবস্থান কলকাতা বইমেলায় (ইটিভি ভারত)

দু’টি স্টলেই ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ বইপ্রেমীরা৷ কানাডা থেকে এসেছেন প্রবাসী বাঙালি ভাস্কর ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘‘ইউক্রেন আগে রাশিয়ার অংশ ছিল। রাশিয়ার অনেকেই মনে করেন তাঁরা ইউক্রেনবাসী, আবার ইউক্রেনের অনেকেই মনে করেন তাঁরা রাশিয়ার বাসিন্দা। এখন তাঁরা দেশের বাইরে, তাই এখানে কোনও মারামারি নেই। বাইরের দেশে ভারতীয় এবং পাকিস্তানিরাও খুব ভালো বন্ধু হয়। কারণ, দেশের থেকে তাঁরা দূরে আছে।’’

কলকাতার বাসিন্দা মৈনাক চক্রবর্তী বলেন, ‘‘রাজনৈতিক বিষয়টা আলাদা। এখানে সংস্কৃতিমনষ্ক মানুষরা একত্রিত হন। আমার মনে হয় না, দু’টো দেশের সংস্কৃতির ওপর সরাসরি কোনও প্রভাব পড়বে। আমরা এমন দেশে বাস করি, যেখানে দু’টো প্রতিবেশী দেশের মধ্যেও রাজনৈতিক কিছু মতবিরোধ রয়েছে। সেখানে সাহিত্যে সরাসরি প্রভাব না পড়লেও কিছুটা প্রভাব পড়ে ঠিকই। কিন্তু মানুষের মানসিকতায় সেই প্রভাব পড়ে কি না, সেটা আমার জানা নেই। আমার মনে হয়, তখন মানুষের মেলামেশা আরও বাড়ে।’’

Russia and Ukraine Book Stall
কলকাতা বইমেলায় রাশিয়ার স্টল (নিজস্ব ছবি)

প্রথমবার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অংশ নিয়ে আপ্লুত ইউক্রেন। নয়াদিল্লিতে অবস্থিত ইউক্রেন দূতাবাসের দ্বিতীয় সেক্রেটারি ভলোদিমির প্রিতুলা বলেন, “প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় অংশ নিতে পেরে আমরা অত্যন্ত খুশি ও সম্মানিত বোধ করছি। বিশেষ করে এমন এক সময়ে, যখন ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের প্রভাব দেশের সর্বত্র পড়েছে। তার মধ্যেও এখানে উপস্থিত থাকতে পারাটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।”

Russia and Ukraine Book Stall
কলকাতা বইমেলায় রাশিয়ার স্টল (নিজস্ব ছবি)

ইউক্রেনের স্টলের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ওই দেশের জাতীয় কবি তারাস শেভচেঙ্কোর রচনার বাংলা অনুবাদ। ইউক্রেনীয় ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় এই অনুবাদ করেছেন কিয়েভ-মোহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মৃদুলা ঘোষ, যিনি বর্তমানে কিয়েভেই বসবাস করছেন। পাশাপাশি, তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেস থেকে বিশ শতকের শুরুর দিকের প্রথম ইউক্রেনীয় নারীবাদী লেখিকা লেসিয়া ইউক্রাইনকার রচনার বাংলা অনুবাদ প্রকাশের কাজও করছেন।

Russia and Ukraine Book Stall
কলকাতা বইমেলায় রাশিয়ার স্টল (নিজস্ব ছবি)

শুধু সাহিত্য নয়, ইউক্রেনের সাম্প্রতিক অবস্থার কথার উঠে এসেছে স্টলে। ইউক্রেন দূতাবাস জানিয়েছে, 2014 সাল থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধ ও রাশিয়ার আক্রমণ সংক্রান্ত একাধিক বই প্রদর্শিত হচ্ছে। যদিও সেগুলির বেশিরভাগই বিক্রির জন্য নয়, তবে পাঠকরা চাইলে সেগুলি পড়ে ও দেখে ইউক্রেনের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

Russia and Ukraine Book Stall
কলকাতা বইমেলায় ইউক্রেনের স্টল (নিজস্ব ছবি)

এছাড়াও স্টলে রয়েছে পোলিশ-ইউক্রেনীয় লেখিকা ঝান্না স্লোনিয়োভস্কার গদ্যগ্রন্থের বাংলা অনুবাদ, অনুবাদক সুলাগিনা। কবি ইরিনা ভিকারচাকের কবিতার বইও ছিল, যিনি একসময় কলকাতায় বসবাস করতেন৷ যদিও সেই বই ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রথমবার অংশগ্রহণের সঙ্গেই ইউক্রেন স্টলের উদ্যোগে বেশ কিছু সাহিত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

Russia and Ukraine Book Stall
কলকাতা বইমেলায় ইউক্রেনের স্টল (নিজস্ব ছবি)

ভলোদিমির প্রিতুলা জানান, প্রচুর মানুষ আগ্রহ নিয়ে স্টলে আসছেন। আগামিদিনে দু’টি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে, একটি সমকালীন ইউক্রেনীয় সাহিত্য ও কবিতা নিয়ে। যেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে বারবার বক্তা প্রার্থনা করেন যাতে দ্রুত ইউক্রেনের পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক যায়। অন্যটি একটি মাখাচভ্যাতা দেবী হলে অনুষ্ঠিত হবে, যা উৎসর্গ করা হবে তারাস শেভচেঙ্কোর স্মৃতিতে।

Russia and Ukraine Book Stall
কলকাতা বইমেলায় ইউক্রেনের স্টল (নিজস্ব ছবি)

রাশিয়ার যেমন বেশ কিছু বই আছে, তেমন সেই সময় সমাজের ছবিও তুলে ধরা হয়েছে সে দেশের স্টলে। সেই ছবি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্ট্যালিন এবং লেনিনের যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তারই বার্তা দেয়। রাশিয়ার স্টলে বসে গোর্কি সদনের প্রোগ্রাম অফিসার গৌতম ঘোষ বলেন, ‘‘দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্ট্যালিনগ্রাদ এবং লেনিনগ্রাদে রাশিয়ার মানুষ যে অসাধারণ লড়াই করেছিলেন, তারই প্রদর্শনী থাকছে। আমরা এটা করেছি কারণ, কলকাতার মানুষ ফ্যাসিবাদ চরিত্রের দিক থেকে রাশিয়ার প্রতি বরাবরই সহানুভূতিশীল। কলকাতার মানুষ ফ্যাসিবাদ চরিত্রকে বজায় রেখেছে। সেই কারণেই আমাদের মনে হয়েছিল, এই ঐতিহাসিক ছবিগুলো প্রদর্শনী করে দেখানো উচিত।’’

সম্পাদকের পছন্দ

