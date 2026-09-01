শুধু তাইল্যান্ডের নয়, টুলুর আত্মীয়র কাছে ছিল অন্য দেশের টাকাও

শুধু তাইল্যান্ডের নয়, টুলুর আত্মীয়র কাছে ছিল অন্য দেশের টাকাও
বিভিন্ন দেশের টাকার পাশাপাশি বেশকিছু নথিও উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা । ধৃতকে টানা জেরা করছেন তদন্তকারীরা ।
Published : September 1, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : September 2, 2026 at 7:07 AM IST
বোলপুর, 1 সেপ্টেম্বর: বিভিন্ন দেশের 1 লক্ষ 27 হাজার টাকা মিলেছে ধৃত মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয়ের কাছ থেকে । আদালতে এমন দাবি করলেন মামলার সরকারি আইনজীবী বিপদতারণ ভট্টাচার্য । বোলপুর মহকুমা আদালত এই মহম্মদ মফিজুদ্দিন ওরফে শান্ত শেখকে আটদিনের হেফাজতে থাকার নির্দেশ নিয়েছে আদালত । কীভাবে এত বিদেশি টাকা তাঁর কাছে এল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী অফিসাররা ।
অন্যদিকে, বোলপুরের মহিদাপুরে ধৃতের বাড়িতে সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ । তাতে বহু অবৈধ নথি উদ্ধার হয়েছে । কিন্তু সেগুলো ঠিক কী? তা তদন্তের স্বার্থে এখনই প্রকাশ করা হবে না, এমনটাই জানা গিয়েছে ।
মামলার সরকারি আইনজীবী বিপদতারণ ভট্টাচার্য বলেন, "একাধিক দেশের প্রায় 1 লক্ষ 27 হাজার 390 টাকা উদ্ধার হয়েছে, ভারতীয় 90 হাজার টাকাও ছিল ৷ আর বহু অবৈধ নথি পাওয়া গিয়েছে । তদন্তের স্বার্থে কোন কোন দেশের টাকা আর কী নথি সেটা এখন বলব না ৷ ধৃতকে 10 দিন হেফাজতে চেয়ে আবেদন করেছিল পুলিশ । 9 সেপ্টেম্বর ফের আদালতে পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক । কীভাবে এল এই টাকা সেটাই জিজ্ঞাসাবাদ করে বের করা হবে ।"
31 অগস্ট বোলপুর থেকে ইলামবাজার যাওয়ার রাস্তায় মহিদাপুরের কাছে নাকা চেকিং করছিল পুলিশ । সেই সময় লাল রঙের একটি চারচাকা গাড়িকে আটক করা হয় । গাড়ি থেকে বেশকিছু বিদেশি টাকা উদ্ধার হয় ৷ তার মধ্যে রয়েছে তাইল্যান্ডের টাকা (থাই বাত) । আর এই ঘটনায় পুলিশ মহম্মদ মফিজুদ্দিন ওরফে শান্ত শেখকে গ্রেফতার করে ৷ বীরভূমের কুখ্যাত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নাজিবুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের শ্যালক মিন্টু শেখ ৷ তাঁর শ্যালক হলেন আবার এই মহম্মদ মফিজুদ্দিন ।
উল্লেখ্য, টুলু মণ্ডল এই মুহুর্তে ভারত ছেড়ে পালিয়েছেন । তাঁর বিরুদ্ধে সিউড়ি জেলা আদালত ইতিমধ্যেই হুলিয়া জারি করেছে ৷ পাশাপাশি, মাফিয়া টুলুর বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মারফৎ 'রেড কর্ণার' নোটিশ জারি করা হয়েছে । অর্থাৎ, বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসি, নীরব মোদি, ললিত মোদির কায়দায় ভারত থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে ফেরার মাফিয়া টুলু ৷
14 সেপ্টেম্বরে মধ্যে সিউড়ি জেলা আদালতে টুলু মণ্ডল আত্মসমর্পণ না করলে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে সরকার, এমনই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক । এর আগেও টুলুর আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট উদ্ধার হয়েছিল ৷ পরে টুলুর সঙ্গে যোগসূত্রে অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বাড়ি থেকে আরব ও পাকিস্তানের টাকা উদ্ধার করেছিল পুলিশ । এবার টুলুর আরেক আত্মীয় মহম্মদ মফিজুদ্দিন ওরফে শান্ত শেখের গাড়ি থেকে তাইল্যান্ড-সহ বেশ কয়েকটি দেশের টাকা উদ্ধার করল বীরভূম পুলিশ । যা নিয়ে রীতিমতো ঘুম ছুটেছে তদন্তকারী অফিসারদের ।