ভোট-আবহে কলকাতায় ইডি’র অভিযানে উদ্ধার 1.2 কোটি টাকা, সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে মিলল আগ্নেয়াস্ত্র

ভোট-আবহে কলকাতায় ইডি’র অভিযানে উদ্ধার 1.2 কোটি টাকা, সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে মিলল আগ্নেয়াস্ত্র
সোনা পাপ্পুর বালিগঞ্জের বাড়ি, সোনার দোকান-সহ একাধিক জায়গায় ইডি-র তল্লাশি ৷ বিল্ডারদের থেকে কোটি-কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগের তদন্তে ইডি ৷
Published : April 1, 2026 at 9:33 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহর কলকাতায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তৎপরতা আরও একবার নজরে এল ৷ আর সেই অভিযানে বেহালা থেকে উদ্ধার হল পাঁচশো টাকার নোটে নগদ 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা ৷ বুধবার ভোর থেকেই শহরের একাধিক এলাকায় জোরদার তল্লাশি অভিযান শুরু করে ইডি ৷ যে তালিকায় কসবা এলাকায় ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর বাড়িও ছিল ৷ কাকুলিয়া গোষ্ঠী সংঘর্ষে অন্যতম অভিযুক্ত সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছেন ইডি আধিকারিকরা ৷
উল্লেখ্য, বেহালায় একটি বেসরকারি সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয় এস. কামদারের বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি ৷ সেই অভিযানেই মিলেছে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ৷ ইডি সূত্রে খবর, সেখান থেকে এখনও পর্যন্ত নগদ 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷ আর সেই পুরো অর্থটাই পাওয়া গিয়েছে 500 টাকার নোটে ৷ এই বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস কী, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় একযোগে এই অভিযান শুরু হয় ৷ কসবার পাশাপাশি বালিগঞ্জের ফার্ন রোডে সোনা পাপ্পুর আরেকটি বাড়ি, পিকনিক গার্ডেনে তাঁদের পারিবারিক সোনার দোকান, কাঁকুলিয়া রোডে তাঁর সহযোগী রাহুল দাসের বাড়ি এবং বালিগঞ্জে সান এন্টারপ্রাইজের অফিসেও হানা দেয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা ৷ সবক’টি অভিযানে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে তল্লাশি চালানো হয় ৷
তদন্তকারী সংস্থার দাবি, সোনা পাপ্পুর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রায় 15টি এফআইআর রয়েছে ৷ অভিযোগ, বালিগঞ্জ, কসবা, ঢাকুরিয়া ও তপসিয়া এলাকায় নির্মাণ কাজের সময় বিল্ডারদের কাছ থেকে কোটি-কোটি টাকা তোলাবাজি করা হয়েছে ৷ এই সমস্ত অভিযোগের সঙ্গে আর্থিক তছরুপ বা মানি লন্ডারিংয়ের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি ইডি একটি ECIR (Enforcement Case Information Report) দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে ৷
ইডি-র এই অভিযান ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে ৷ নির্বাচনের প্রাক্কালে এমন তৎপরতা স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে বিতর্ক উস্কে দিয়েছে ৷ তবে তদন্তকারী সংস্থার দাবি, পুরো বিষয়টি সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়ার আওতায় এবং নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই এই অভিযান চালানো হচ্ছে ৷ তল্লাশি এখনও চলছে বলে জানা গিয়েছে ৷ তদন্ত এগোলে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে বলেই মনে করছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷