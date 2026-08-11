সব জঞ্জাল পিসি সরকারের ম্যাজিকের মতো রাতারাতি সাফ হবে না: রুদ্রনীল
গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়ে তিনি প্রথমেই নিজের দল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান ।
Published : August 11, 2026 at 8:15 PM IST
কলকাতা, 11 অগস্ট: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক, ক্রীড়া এবং যুব পরিষেবা সংক্রান্ত স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পরই সংস্কৃতি জগতের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানে সমন্বয়ের উপর জোর দিলেন বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ । গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়ে তিনি প্রথমেই নিজের দল এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান । একইসঙ্গে জানান, এই দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন হলেও সঠিকভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে বলে জানান রুদ্রনীল ।
তিনি বলেন, “প্রথমেই আমি আমার দল এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাব, খুব গুরুত্বপূর্ণ স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আমাকে ঘোষণা করার জন্য । খুব কঠিন দায়িত্ব ।”
তাঁর দাবি, এর আগে এই ধরনের কমিটি থাকলেও কার্যত সেগুলি শুধুমাত্র কমিটি হিসেবেই থেকে গিয়েছিল । বিধানসভা থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্ত্রকের সঙ্গে এই কমিটিগুলির যে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় প্রয়োজন, আগের সরকারের সময়ে সেই কাজ করার বিশেষ অবকাশ ছিল না । এবার সেই সমন্বয় আরও কার্যকরভাবে গড়ে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য । এই প্রসঙ্গে টলিউডের পাশাপাশি থিয়েটার, সঙ্গীত, লোকশিল্প, পেন্টিং এবং যাত্রার মতো সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের সমস্যার কথাও তুলে ধরেন বিধায়ক-অভিনেতা ।
রুদ্রনীলের কথায়, “শুধুমাত্র টলিউড নয়, থিয়েটার, সঙ্গীত, লোকশিল্প, পেন্টিং, যাত্রার জগৎ অবহেলায় পড়েছিল । অদ্ভুত পরিস্থিতিতে ছিল । তা দলমত নির্বিশেষে প্রত্যেকেই স্বীকার করে ।”
সংস্কৃতি জগতের এই সমস্যাগুলির সমাধানে প্রয়োজনীয় বিন্যাস এবং সমন্বয়ের উপর জোর দিয়ে তিনি জানান, স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বিষয়গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে । সেই আলোচনার রিপোর্ট তথ্য ও সংস্কৃতি এবং যুব ও ক্রীড়া দফতরের কাছেও পৌঁছবে । এর ফলে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির সঙ্গে আরও ভালো সমন্বয় তৈরি হবে এবং সমস্যা সমাধানের পথে দ্রুত এগোনো সম্ভব হবে বলে তাঁর আশা ।
তবে নতুন সরকারের কাছে দ্রুত সব সমস্যার সমাধান প্রত্যাশা না করে কিছুটা সময় দেওয়ার কথাও বলেন রুদ্রনীল । তাঁর বক্তব্য, “যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করা শুরু হয়ে গিয়েছে ।” একটি ব্যবস্থায় দীর্ঘদিনের নানা জঞ্জাল থেকে যায় বলেও মন্তব্য করেন তিনি । রুদ্রনীল উদাহরণ দিয়ে বলেন, "ঝড়ের পর বাড়ি পরিষ্কার করার সময় যেমন গাছের পাতা, ধুলো বা ময়লার কিছু অংশ কোথাও লুকিয়ে জমে থাকতে পারে, তেমনই একটি ব্যবস্থাতেও কিছু সমস্যা থেকে যায় । সময়ের সঙ্গে সেগুলিও পরিষ্কার হবে ।"
তাঁর কথায়, সরকার পরিবর্তনের পর মানুষের মধ্যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাতারাতি সবকিছু বদলে যাবে - এমনটা বাস্তবসম্মত নয় । রুদ্রনীল বলেন, “মানুষ যদি মনে করেন পিসি সরকারের ম্যাজিকের মতো সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে, তা নয় । আমরা আবেগের জায়গা থেকে সব তাড়াতাড়ি চাই । তবে যুক্তি দিয়ে ভাবলে অপেক্ষা করতে হবে ।"