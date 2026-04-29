'টোটো চোর' স্লোগানে তপ্ত রায়দিঘি, প্রার্থী দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়ল জনতা

'টোটো চোর' স্লোগানে তপ্ত রায়দিঘি, প্রার্থী দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়ল জনতা
বিজেপি প্রার্থীকে দেখে কটূক্তি ও স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দক্ষিণ 24 পরগনার রায়দিঘি ৷ পরিস্থিতি এমনই যে সাধারণ ভোটাররা ভোটকেন্দ্রের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন ৷
Published : April 29, 2026 at 5:46 PM IST
রায়দিঘি, 29 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দিনে দক্ষিণ 24 পরগনার রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে উত্তেজনা ৷ বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানার গাড়ি এলাকায় ঢুকতেই শুরু হয় তীব্র বিক্ষোভ ও স্লোগান ৷ স্থানীয়দের একাংশ তাঁকে লক্ষ্য করে 'টোটো চোর, টোটো চোর' বলে স্লোগান দিতে থাকেন ৷ মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকে রায়দিঘির বিভিন্ন বুথ এলাকায় ভোটগ্রহণ ঘিরে টানটান উত্তেজনা ছিল ৷ এরই মধ্যে বিজেপি প্রার্থী পলাশ রানা নিজের গাড়িতে করে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে বের হলে একাধিক জায়গায় তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখানো হয় ৷ অভিযোগ, কয়েকজন তাঁর গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পথ অবরোধ করেন এবং লাগাতার কটূক্তি ও স্লোগান দিতে থাকেন ৷
ঘটনাস্থলে উপস্থিত নিরাপত্তারক্ষীরা দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ যদিও কয়েক মিনিটের জন্য পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ৷ অনেকে নিরাপত্তার স্বার্থে সাময়িকভাবে ভোটকেন্দ্রের বাইরে থাকতে বাধ্য হন ৷
এই ঘটনার জেরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর ৷ বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, পরিকল্পিতভাবে তাদের প্রার্থীকে হেনস্থা করা হয়েছে এবং ভোটের পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টা চলছে ৷ তাদের দাবি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে এই ধরনের স্লোগান ও বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে, বিরোধী তৃণমূল শিবিরের দাবি, সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের ফলে এই ঘটনা ৷ তাদের মতে, স্থানীয় কিছু ইস্যু নিয়ে মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে অসন্তোষ জমে ছিল, যার ফলস্বরূপ এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে ৷
নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, গোটা ঘটনার উপর নজর রাখা হচ্ছে এবং কোথাও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে ৷ ইতিমধ্যেই স্পর্শকাতর বুথগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ সব মিলিয়ে, ভোটের শেষ দিনে রায়দিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে এই ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হয়েছে চরম উত্তেজনা ৷ যদিও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে দাবি করা হয়েছে, তবুও এই ঘটনা নির্বাচনী পরিবেশে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে ৷