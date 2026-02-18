আতঙ্কপুরী পরিত্যক্ত দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপ, সমাজ বিরোধীদের আস্তানা জঙ্গল ও ভগ্নস্তূপ বহুতলগুলি !
পরিত্যক্ত টাউনশিপে অসামাজিক কাজকর্ম হওয়ার অভিযোগ ৷ দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ স্থানীয়দের ৷
Published : February 18, 2026 at 9:36 PM IST
দুর্গাপুর, 17 ফেব্রুয়ারি: দুর্গাপুরের বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল পরানগঞ্জের জঙ্গলে ৷ কলেজ থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে জঙ্গলের ভিতরে ওড়িশার বাসিন্দা ওই ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনা গোটা দেশে আলোড়ন তৈরি করেছিল ৷ সেই ঘটনার পরেও দুর্গাপুরের নারী সুরক্ষা যে তিমিরে ছিল, সেখানেই রয়ে গিয়েছে ৷ তার জীবন্ত উদাহরণ দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের অধীনে থাকা পরিত্যক্ত টাউনশিপগুলি ৷ জঙ্গলে ঘেরা ও ভগ্নস্তূপে পরিণত হওয়া টাউনশপগুলি সন্ধে নামার আগেই সুনশান হয়ে যায় ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, একসময় পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠা দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপগুলির ভিতরে থাকা আবাসন, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি পরিত্যক্ত ৷ আর সেখানে আগাছা ও জঙ্গলে ভরে গিয়েছে ৷ আর সন্ধে নামলেই সেখানে শুরু হয় সমাজবিরোধীদের আনাগোনা ৷ ভাঙাচোরা পরিত্যক্ত আবাসন, স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিল্ডিংগুলির ভিতরে মাঝে মধ্যেই বেআইনি কার্যকলাপ হয় বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা ৷ ফলে এই টাউনশিপগুলির সামনে থাকা রাস্তা দিয়ে দিনের বেলা যাতায়াত করতে ভয় পান স্থানীয়রা ৷ বিশেষ করে মহিলারা ৷ আর বিকেল নামলে টাউনশিপের রাস্তা এড়িয়েই চলেন লোকজন ৷
স্থানীয়দের অভিযোগ, টাউনশিপের এ-জোন ও বি-জোনের বহুতলগুলি সবচেয়ে বিপজ্জনক ৷ সেখানে লোকজনের যাতায়াত বহুবছর ধরে বন্ধ ৷ আর বাড়িগুলির দেওয়াল বেয়ে আগাছা উঠে, তা ঢেকে দিয়েছে ৷ সেই সঙ্গে চারদিকে জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে ৷ সব মিলিয়ে দিনের বেলাতেও গা ছমছমে পরিবেশ থাকে সেখানে ৷ ফলে সেখানে কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে, তা বহুদিন লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে যাবে বলে অভিযোগ করছেন আশেপাশের এলাকার বাসিন্দারা ৷
আর এর সঙ্গে সাম্প্রতিক সংযোজন দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নিজস্ব কুমারমঙ্গলম শিশু উদ্যান ৷ অভিযোগ, বিশাল এলাকা নিয়ে তৈরি হওয়া এই শিশু উদ্যানটি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে ৷ ফলে সেখানেও জঙ্গলে ভরে গিয়েছে ৷
দুর্গাপুর টাউনশিপেই রয়েছে শিবাজী রোড বয়েজ হাইস্কুল ৷ বর্তমানে সেটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ৷ সেখানে দাঁড়িয়েই এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামাপদ গোপ বলেন, "এর দায় সম্পূর্ণ ডিএসপি (দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট) কর্তৃপক্ষের ৷ চরম উদাসীনতার কারণে এত বড়-বড় পরিকাঠামোগুলি নষ্ট হয়ে গেল ৷ এগুলি যদি কোনও সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে এই ইমারতগুলি যেমন ঠিক থাকত, তেমনই আশপাশের এলাকাগুলিও এরকম আগাছায় ভরে যেত না ৷ পুলিশ মাঝেমধ্যে আসে, টহল দিয়ে যায় ৷ কিন্তু, সারাক্ষণ তো পুলিশ থাকা সম্ভব নয় ৷ উল্টোদিকে নার্সারি রয়েছে ৷ এগুলি যদি মানুষকে দিয়ে দেওয়া হতো, তাহলে এই এলাকাগুলি জনমানব শূন্য থাকত না ৷"
সুকেশ চট্টোপাধ্যায় নামে দুর্গাপুরের এক বাসিন্দা বলেন, "দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই ৷ সন্ধের পর আমাদের মা-বোনরা এই রাস্তা দিয়ে যেতে চায় না ৷ কোনও আলো নেই ৷ অন্ধকার ঘুটঘুটে হয়ে থাকে রাস্তাগুলি ৷ এখান দিয়ে যে কারও যেতে ভয় লাগে ৷ এই পরিস্থিতির দায় সম্পূর্ণভাবে ডিএসপি কর্তৃপক্ষের ৷" একই কথা শোনা গিয়েছে এমএএমসি, বিওজিএল টাউনশিপ এলাকার বাসিন্দাদের মুখেও ৷
তবে, এই সব পরিত্যক্ত এলাকাগুলিতে পুলিশি নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বহুবার ৷ চুরি, ডাকাতি ও অপহরণের মতো সামাজিক অপরাধ ঠেকাতে পুলিশ কী ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ এই নিয়ে আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা বলেন, "এই বিষয় নিয়েই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের মাঝেমধ্যেই বৈঠক হয় ৷ পুলিশি নজরদারি চালানো হয় নিয়মিতভাবে ৷ তবে, এ কথা ঠিক এইসব পরিকাঠামোগুলিকে যদি পুনরায় মানুষের কাজে লাগানো যায়, তাহলে এলাকাগুলি পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত বাড়বে ৷"
তবে, এই নিয়ে বিশেষ কোনও মন্তব্য করতে চাননি দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বেদবন্ধু রায় ৷ পুরো বিষয়টি দিল্লিতে সেইলের হেড কোয়ার্টারের দিকে ঠেলে দিয়েছেন তিনি ৷ মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, "এই সমস্ত বন্ধ পড়ে থাকা নির্মাণগুলি ভবিষ্যতে কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত স্থানীয় স্তরে নেওয়া হয় না ৷ দিল্লিতে সেইলের সদর দফতর থেকে অনুমোদন নিতে হয় ৷ সুতরাং, এই বিষয়ে এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই ৷"