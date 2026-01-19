RSS করার অপরাধ ! স্বয়ং সেবককে কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে হেনস্থার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

RSS করার অপরাধ ! স্বয়ং সেবককে কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে হেনস্থার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে
আরএসএস কর্মীকে কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে দল ছাড়ার হুমকির অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ ক্ষমা চাওয়ার ভিডিয়োও তৈরি করা হয়েছে ৷
Published : January 19, 2026 at 3:10 PM IST
নানুর, 19 জানুয়ারি: রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ করার অপরাধ ! তৃণমূলের কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইলেন আরএসএস কর্মী ৷ এমনকী, ভবিষ্যতে বিজেপি সঙ্গে কোনও যোগাযোগ না-রাখারও কথা দিলেন ব্যক্তি ! আরএসএস কর্মী রিন্টু পালের এমনই এক ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে গেল বীরভূমের নানুর জেলার আঙ্গোরা গ্রামে ৷ তাঁকে জোড় করে কার্যালয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে ভিডিয়ো তৈরির অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ যদিও, ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
বিজেপির অভিযোগ, আঙ্গোরা গ্রামের তৃণমূল কার্যালয়ে রিন্টু পাল নামের ওই ব্যক্তিকে তৃণমূলের বাইক বাহিনী তুলে নিয়ে যায় ৷ তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্য ৷ পাশাপাশি, এলাকায় সক্রিয় বিজেপি কর্মী হিসাবেও পরিচিত । আর এটাই তাঁর দোষ ৷ ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, রিন্টুকে ঘিরে ধরে রীতিমতো হুমকি দেওয়া হয় ৷ তাঁকে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে বলতে হয় ভবিষ্যতে যেন আর আরএসএস ও বিজেপি না-করেন ৷ 'ভুল করেছি' বলেও মিনতি করতে হয় তাঁকে । এককথায়, কার্যালয়ে নিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবককে ব্যাপক হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ এমনকী, ভবিষ্যতে বিজেপি করলে তাঁকে এলাকা ছাড়া করানো হবে বলেও শোনা যায় ভিডিয়োতে ।
ভিডিয়োটি ভাইরাল হতেই শোরগোল পরে যায় রাজনৈতিক মহলে ৷ ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হন বীরভূম জেলার বিজেপি নেতারা ৷ ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "10 থেকে 15টি বাইকে এসে আমাদের বিজেপি কর্মীকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তৃণমূল পার্টি অফিসে ৷ প্রাণের ভয়ে ওই কর্মী হাতজোড় করে বলে আর বিজেপি-আরএসএস করব না ৷ ওই পরিস্থিতিতে তাঁর কিছু করারও ছিল না ৷ এটা কোনও সভ্য দেশে হতে পারে না ৷ এই ভাবে গণতান্ত্র বিরোধী আচরণ মেনে নেওয়া হবে না ৷ ওদের সঙ্গে মানুষ আর থাকবে না ।"
এদিকে, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা তৃণমূল-কংগ্রেসের জেলা কোর কমিটির অন্যতম সদস্য ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ বলেন, "আমি ঘটনার সত্যতা যাচাই করিনি ৷ তবে শুনেছি কোনও অভিযোগ হয়নি ৷ যদি অভিযোগ হয় আমি দলগতভাবে এই ঘটনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব ৷ যাঁরা এই কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেব ৷ আর পুলিশ প্রশাসনকে বলব তিনি যেই হোক আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷"
প্রসঙ্গত, কোর কমিটি সদস্য কাজল শেখের গড় নানুর ৷ তাঁর গড়েই বিজেপি কর্মীকে হেনস্থা ও হুমকি দিয়ে ভিডিয়ো বানানোর অভিযোগ উঠল ৷