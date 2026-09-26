8 অক্টোবর বর্ধমানে মোহন ভাগবত, বাংলায় সংগঠন ঢেলে সাজাতে বড় বৈঠক

8 অক্টোবর বর্ধমানে মোহন ভাগবত, বাংলায় সংগঠন ঢেলে সাজাতে বড় বৈঠক
Mohan Bhagwat in Bardhaman: শাখা 5 হাজার থেকে 10 হাজার করার লক্ষ্যমাত্রা, 'সম্ভাগ' কাঠামোয় রদবদল, তরুণ ও সংখ্যালঘু জনসংযোগে বাড়তি জোর
Published : September 26, 2026 at 8:27 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: বাংলায় সংগঠন বিস্তারের পরিকল্পনা আরও জোরদার করতে আগামী 8 অক্টোবর রাজ্যে আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবত । সংঘ সূত্রের খবর, বর্ধমানে তাঁর সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা । সেখানে রাজ্যের সংগঠনকে নতুন কাঠামোয় সাজানো থেকে আগামী এক বছরের কর্মসূচির পাশাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে ।
রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বাংলায় সংগঠন বিস্তারে নতুন করে জোর দিয়েছে আরএসএস । সেই আবহেই সংঘের সাংগঠনিক কাঠামোয় বড়সড় পরিবর্তনের পরিকল্পনা সামনে এসেছে । এতদিন রাজ্যে 'প্রান্ত' কাঠামোর মাধ্যমে কাজ চললেও এবার সারা দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'সম্ভাগ' ভিত্তিক ব্যবস্থায় যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে । কোন অঞ্চলে কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, কোথায় সাংগঠনিক পরিবর্তন প্রয়োজন এবং আগামী এক বছরে সংগঠনের অগ্রাধিকার কী হবে, ভাগবতের বৈঠকে সেই রূপরেখা নিয়েই আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা ।
আরএসএসের দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত প্রচারপ্রমুখ বিপ্লব রায়ের বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলায় তিনটি প্রান্ত রয়েছে । নতুন ব্যবস্থায় তা ভেঙে পাঁচটি সম্ভাগে সংগঠন পরিচালনার পরিকল্পনা করা হয়েছে । প্রাথমিকভাবে উত্তরবঙ্গ, নবদ্বীপ, বর্ধমান ও মেদিনীপুরকে ঘিরে সাংগঠনিক বিন্যাসের কথা সামনে এসেছে । চার-পাঁচটি জেলা নিয়ে একটি করে সাংগঠনিক অঞ্চল গড়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং নিচুতলায় সরাসরি জনসংযোগ বাড়ানোই এই পরিবর্তনের অন্যতম লক্ষ্য বলে সংঘ সূত্রের দাবি ।
সারা দেশেই প্রান্তের সংখ্যা 44 থেকে বাড়িয়ে প্রায় 110 করার সাংগঠনিক পরিকল্পনা রয়েছে বলে সংঘ সূত্রে জানা গিয়েছে । তারই প্রভাব পড়বে বাংলার কাঠামোয় । শুধু কাঠামোগত পরিবর্তন নয়, রাজ্যে শাখা বিস্তারেও বড় লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে আরএসএস । সংঘের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মে পর্যন্ত বাংলায় প্রায় 5 হাজার শাখা ছিল । 10 অক্টোবর মহালয়ার মধ্যে সেই সংখ্যা 10 হাজারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে । 1 থেকে 10 অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বিশেষ জনসংযোগ কর্মসূচিও চালানো হবে । তরুণ, বিশেষত নতুন প্রজন্মকে স্বয়ংসেবক হিসেবে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করাই এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য ।
সংগঠনের পরিধি বাড়াতে সংখ্যালঘু সমাজের কাছেও পৌঁছনোর পরিকল্পনা করেছে আরএসএস । সেই লক্ষ্যে জনসংযোগ কর্মসূচিকে আরও বিস্তৃত করার কথা বলা হয়েছে । পাশাপাশি 2 ও 3 অক্টোবর কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে 'মাইনরিটি সিটিজেন্স ফোরাম'-এর ব্যানারে একটি কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে বলে সংঘ সূত্রে জানা গিয়েছে ।
সংগঠনের কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় নতুন পরিকাঠামোও তৈরি করেছে আরএসএস । নিউ টাউনের অ্যাকশন এরিয়া 2ডি-তে তৈরি হয়েছে পাঁচতলা ভবন 'কেশব স্মৃতি' । 26 সেপ্টেম্বর ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংঘের সর্বভারতীয় সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবলে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ সংঘ ও বিজেপির একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন ।
মানিকতলার কেশব ভবনই এতদিন বাংলায় সংঘের মূল সাংগঠনিক কেন্দ্র ছিল । নতুন ভবনটি মূলত অতিরিক্ত পরিকাঠামো হিসেবে কাজ করবে । সেখানে রয়েছে বৈঠকের জায়গা, অডিটোরিয়াম, আবাসনের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সাংগঠনিক পরিকাঠামো । বিমানবন্দরের কাছে হওয়ায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সংঘ নেতৃত্বের বৈঠক ও থাকার ক্ষেত্রেও নতুন ভবনটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে সংঘ সূত্রে জানানো হয়েছে ।
ইতিমধ্যে 8 অক্টোবর বর্ধমানে মোহন ভাগবতের সফরকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে । সংঘ সূত্রের খবর, সাংগঠনিক নির্বাচন, নতুন কাঠামো কার্যকর করা, শাখা বিস্তার এবং আগামী এক বছরের কর্মসূচি নিয়ে ওই সফরে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে । রাজ্যের আঞ্চলিক নেতৃত্ব ও স্বয়ংসেবকদের সঙ্গেও বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে ।