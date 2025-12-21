'সরকারি অর্থে মন্দির তৈরি নিয়মবহির্ভূত', কলকাতায় মন্তব্য আরএসএস-প্রধান ভাগবতের

'সরকারি অর্থে মন্দির তৈরি নিয়মবহির্ভূত', কলকাতায় মন্তব্য আরএসএস-প্রধান ভাগবতের
আরএসএস সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা শুধরে দিতে চাইলেন সঙ্ঘ-প্রধান মোহন ভাগবত ৷ সরকারি অর্থে কী করা যায়, কী যায় না, তাও বললেন ৷
Published : December 21, 2025 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 21 ডিসেম্বর: সরকারি অর্থ মন্দির তৈরি নিয়মবিরুদ্ধ বলে মনে করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রধান মোহন ভাগবত ৷ কলকাতার সায়েন্স সিটিতে আরএসএস-এর 100 বছর উদযাপনের একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "সরকারি টাকায় মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় ৷ সরকার মন্দিরের টাকা লুঠ আটকাতে পারে ৷ কিন্তু সরকারি অর্থে মন্দির তৈরি করা যায় কি না, এমন নিয়ম জানা নেই ৷ হয়তো নিয়মের ফাঁকফোকর দিয়ে এমন হতে পারে ৷ কিন্তু আমি যতটুকু জানি, এটা নিয়মবহির্ভূত ৷"
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের দাবি, দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেছেন ৷ এদিন শহরে ভাগবত জানান, আরএসএস সম্পর্কে এক শ্রেণির মানুষের ভুল ধারণা রয়েছে ৷ এর জন্য দায়ী বিভ্রান্তিকর প্রচার ৷ তাঁর কথায়, "সংঘের কোনও শত্রু নেই ৷ কিন্তু কয়েকজন নীচ স্বার্থের দোকান খুলে বসেছেন ৷ সংগঠন আরও বৃদ্ধি পেলে সেগুলি বন্ধ হয়ে যাবে ৷" তিনি আরও বলেন, "বিজেপির লেন্স দিয়ে সঙ্ঘকে দেখবেন না, এটা বড় ভুল ৷"
#WATCH | Kolkata, West Bengal | RSS Chief Mohan Bhagwat says, " if you want to understand 'sangh', making comparisons will lead to misunderstandings... if you consider the 'sangh' to be just another service organisation, you'll be mistaken... many people have a tendency to… pic.twitter.com/zyELZc7tC4— ANI (@ANI) December 21, 2025
সঙ্ঘ কর্তা জানান, আরএসএস নিয়ে মানুষ নিজের নিজের মতো করে চিন্তাভাবনা করতে পারে ৷ কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি তথ্যনির্ভর হওয়া উচিত ৷ প্রচারিত আখ্যান এবং অন্য কোনও সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নয় ৷ এর উপায় হিসাবে মোহন ভাগবত বলেন, "মানুষের সামনে সত্য তুলে ধরতে দেশের চারটি শহরে ভাষণ এবং সংযোগকারী সেশনের আয়োজন করা হয়েছে ৷"
VIDEO | Kolkata: “Constructing religious sites using government funds is not right,” says RSS Chief Mohan Bhagwat.— Press Trust of India (@PTI_News) December 21, 2025
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিয়ে মোহন ভাগবত বলেন, "আমরা মুসলিম বিরোধী, জনগণের মনে এই ধারণা রয়েছে ৷ কিন্তু আমি যেমন বললাম, সঙ্ঘের দরজা খোলা আছে ৷ যে কোনও সময় আপনি এসে দেখতে পারেন ৷ আপনি যদি দেখতে পান যে সঙ্ঘ মুসলিম-বিরোধী, তাহলে সেই রায় দেবেন ৷ কিন্তু তা না দেখতে পেলে, নিজের রায় বদল করুন ৷ কেউ যদি বুঝতে না চান, তাহলে বুঝিয়ে কোনও লাভ নেই ৷ আমি চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি ৷ লোকজন এসেছে ৷ তাঁরা দেখে জানিয়েছেন, না, সঙ্ঘ মুসলিম বিরোধী নয় ৷ আপনারা হিন্দু সংগঠন, কিন্তু মুসলিম বিরোধী নন ৷ মুসলিম ধর্মীদের বুঝতে হবে, তাঁদের পথ পুজোর নয় ৷ কিন্তু সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ, দেশ- এইসব দিক দিয়ে তাঁর একটি বৃহতের অংশ ৷"
VIDEO | Kolkata: “Muslims may be culturally different from us, but from the perspective of the country, we are one,” says RSS Chief Mohan Bhagwat.— Press Trust of India (@PTI_News) December 21, 2025
বিরোধী রাজনৈতিক শিবির বারবার অভিযোগ তুলেছে, বিজেপির নেপথ্যে রাজনৈতিক কলকাঠি নাড়ছে আরএসএস ৷ এদিন এই প্রচার নস্যাৎ করেন আরএসএস প্রধান ৷ তিনি জানান, আরএসএস-এর কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই ৷ হিন্দু সমাজের কল্যাণ এবং সুরক্ষা জন্য কাজ করে সঙ্ঘ ৷ ভাগবত বলেন, "ভারত আবার বিশ্বগুরু হয়ে উঠবে ৷ এর জন্য সমাজকে তৈরি করা সঙ্ঘের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে ৷" আরএসএস-এর শতবর্ষ উদযাপনে কলকাতা ছাড়া দিল্লি, মুম্বই ও বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ মোহন ভাগবতের কথায়, "হিন্দুদের শক্তি জাগ্রত হচ্ছে এবং অবশ্যই হবে ৷" মাতৃভাষায় জোর দিয়ে আরএসএস প্রধান বলেন, "আপনারা বাংলা ভাষায় কথা বলেন ৷ তাহলে আপনার বাড়ির প্রবেশ পথে 'ওয়েলকাম'-এর বদলে 'স্বাগতম' লিখুন ৷"