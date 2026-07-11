রাতারাতি অ্যাকাউন্টে 740 কোটি! 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা তুলতে গিয়ে চোখ কপালে মহিলার
আপাতত মহিলার অ্যাকাউন্টটি সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে ৷ ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ ও সাইবার সেলও খোঁজখবর শুরু করেছে ।
Published : July 11, 2026 at 6:22 PM IST
ফাঁসিদেওয়া, 11 জুলাই: 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র সামান্য কিছু টাকা তুলতে ব্যাংকে গিয়েছিলেন এক সাধারণ গৃহবধূ । কিন্তু অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স চেক করতেই যা দেখলেন, তাতে শুধু তাঁরই নয়, খোদ ব্যাংক কর্মীরও চক্ষু চড়কগাছ ৷ অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে এক-দুই বা কয়েক লাখ নয়, একেবারে 740 কোটি 68 লক্ষ টাকা ৷ রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের কচুবাড়ি গ্রামে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কচুবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা মেহেরুন্নিসা সকালে গ্রামেরই একটি বেসরকারি ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যান রাজ্য সরকারের 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্পের টাকা তুলতে । সেখানে গিয়ে তিনি প্রথমে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে 2000 টাকা তোলেন । এরপর সিএসপি কর্মীকে তিনি তাঁর অ্যাকাউন্টের বাকি ব্যালেন্স কত আছে, তা পরীক্ষা করতে বলেন ।
আর সেই ব্যালেন্স চেক করতেই কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে এক অবিশ্বাস্য অঙ্ক-740 কোটি 68 লক্ষ টাকা ৷ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দেখে সিএসপি কর্মী নিজেই হতবাক হয়ে পড়েন । তিনি তড়িঘড়ি মেহেরুন্নিসাকে বিষয়টি জানান । এই খবর গ্রামে রাষ্ট্র হতেই মুহূর্তের মধ্যে ওই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের সামনে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা ।
ঘটনার আকস্মিকতায় মেহেরুন্নিসা বলেন, "আমি 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র 2000 টাকা তুলতে এসেছিলাম । টাকাটা তোলার পর যখন দোকানদারকে ব্যালেন্সটা চেক করে দিতে বলি, তখন ও দেখে জানায় অ্যাকাউন্টে 740 কোটি টাকা আছে । তা দেখে আমার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় । আমি সাধারণ গরিব মানুষ, কোথা থেকে কীভাবে এই টাকা আমার অ্যাকাউন্টে এল তার কিছুই আমি জানি না ৷ এই বিষয়ে প্রশাসনের সাহায্য চাই । তারা টাকাটা নিয়ে কিছু করুক ৷"
অন্যদিকে ওই বেসরকারি ব্যাংকের সিএসপি কর্মী শাহিদ আনোয়ার পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, "সকালে মেহেরুন্নিসা আমার দোকানে আসেন । তিনি বলেন, 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা ঢুকেছে কি না দেখতে এবং 2000 টাকা তুলতে চান । সেন্ট্রাল ব্যাংকের পাসবই চেক না হওয়ায় আমি অ্যাকাউন্ট থেকে 2000 টাকা তুলে দিই । এরপর ব্যালেন্স চেক করতেই দেখি সেখানে প্রায় 740 কোটি টাকা অ্যাভেলেবল ব্যালেন্স দেখাচ্ছে ।"
শাহিদের দাবি, তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে এত বড় এরিয়ার বা কারও অ্যাকাউন্টে তিনি কোনওদিন এত টাকা দেখিনি । প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন হয়তো সার্ভারের কোনও ভুলের জন্য এমন দেখাচ্ছে । পরে তিনি ফেসবুক ও অন্যান্য মাধ্যমেও একই খবর দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন টাকাটা সত্যিই ওঁর অ্যাকাউন্টেই শো করছে । তিনি ওই মহিলাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এটা যদি সরকারি কোনও টাকা বা টেকনিক্যাল ভুল হয়, তবে পরে সমস্যা হতে পারে । তাই দ্রুত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন ।
তবে বর্তমানে অ্যাকাউন্টটি পরীক্ষা করতে গেলে আর ব্যালেন্স দেখাচ্ছে না, অ্যাকাউন্টটি 'ইনঅপারেটিভ' বা নিষ্ক্রিয় দেখাচ্ছে । কীভাবে একজন অতি সাধারণ পরিবারের মহিলার অ্যাকাউন্টে এত বিপুল অঙ্কের টাকা এল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি । এটি ব্যাংকের কোনও কারিগরি ত্রুটি নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ । আপাতত মহিলার অ্যাকাউন্টটি সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে এবং ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ ও সাইবার সেলও খোঁজখবর শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে ।