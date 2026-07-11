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রাতারাতি অ্যাকাউন্টে 740 কোটি! 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা তুলতে গিয়ে চোখ কপালে মহিলার

আপাতত মহিলার অ্যাকাউন্টটি সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে ৷ ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ ও সাইবার সেলও খোঁজখবর শুরু করেছে ।

Annapurna Yojana
মহিলার অ্যাকাউন্টে রাতারাতি 740 কোটি (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 11, 2026 at 6:22 PM IST

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ফাঁসিদেওয়া, 11 জুলাই: 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র সামান্য কিছু টাকা তুলতে ব্যাংকে গিয়েছিলেন এক সাধারণ গৃহবধূ । কিন্তু অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স চেক করতেই যা দেখলেন, তাতে শুধু তাঁরই নয়, খোদ ব্যাংক কর্মীরও চক্ষু চড়কগাছ ৷ অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে এক-দুই বা কয়েক লাখ নয়, একেবারে 740 কোটি 68 লক্ষ টাকা ৷ রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরের কচুবাড়ি গ্রামে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কচুবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা মেহেরুন্নিসা সকালে গ্রামেরই একটি বেসরকারি ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে যান রাজ্য সরকারের 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্পের টাকা তুলতে । সেখানে গিয়ে তিনি প্রথমে তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে 2000 টাকা তোলেন । এরপর সিএসপি কর্মীকে তিনি তাঁর অ্যাকাউন্টের বাকি ব্যালেন্স কত আছে, তা পরীক্ষা করতে বলেন ।

রাতারাতি অ্যাকাউন্টে 740 কোটি! (নিজস্ব ভিডিয়ো)

আর সেই ব্যালেন্স চেক করতেই কম্পিউটারের স্ক্রিনে ভেসে ওঠে এক অবিশ্বাস্য অঙ্ক-740 কোটি 68 লক্ষ টাকা ৷ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দেখে সিএসপি কর্মী নিজেই হতবাক হয়ে পড়েন । তিনি তড়িঘড়ি মেহেরুন্নিসাকে বিষয়টি জানান । এই খবর গ্রামে রাষ্ট্র হতেই মুহূর্তের মধ্যে ওই ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের সামনে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা ।

Annapurna Yojana
740 কোটি 68 লক্ষ টাকা অ্যাকাউন্টে (নিজস্ব ছবি)

ঘটনার আকস্মিকতায় মেহেরুন্নিসা বলেন, "আমি 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র 2000 টাকা তুলতে এসেছিলাম । টাকাটা তোলার পর যখন দোকানদারকে ব্যালেন্সটা চেক করে দিতে বলি, তখন ও দেখে জানায় অ্যাকাউন্টে 740 কোটি টাকা আছে । তা দেখে আমার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় । আমি সাধারণ গরিব মানুষ, কোথা থেকে কীভাবে এই টাকা আমার অ্যাকাউন্টে এল তার কিছুই আমি জানি না ৷ এই বিষয়ে প্রশাসনের সাহায্য চাই । তারা টাকাটা নিয়ে কিছু করুক ৷"

Annapurna Yojana
ফাঁসিদেওয়ায় শোরগোল (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে ওই বেসরকারি ব্যাংকের সিএসপি কর্মী শাহিদ আনোয়ার পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, "সকালে মেহেরুন্নিসা আমার দোকানে আসেন । তিনি বলেন, 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা ঢুকেছে কি না দেখতে এবং 2000 টাকা তুলতে চান । সেন্ট্রাল ব্যাংকের পাসবই চেক না হওয়ায় আমি অ্যাকাউন্ট থেকে 2000 টাকা তুলে দিই । এরপর ব্যালেন্স চেক করতেই দেখি সেখানে প্রায় 740 কোটি টাকা অ্যাভেলেবল ব্যালেন্স দেখাচ্ছে ।"

Annapurna Yojana
টাকা দেখে অবাক মেহেরুন্নিসা (নিজস্ব ছবি)

শাহিদের দাবি, তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে এত বড় এরিয়ার বা কারও অ্যাকাউন্টে তিনি কোনওদিন এত টাকা দেখিনি । প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন হয়তো সার্ভারের কোনও ভুলের জন্য এমন দেখাচ্ছে । পরে তিনি ফেসবুক ও অন্যান্য মাধ্যমেও একই খবর দেখতে পান এবং বুঝতে পারেন টাকাটা সত্যিই ওঁর অ্যাকাউন্টেই শো করছে । তিনি ওই মহিলাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এটা যদি সরকারি কোনও টাকা বা টেকনিক্যাল ভুল হয়, তবে পরে সমস্যা হতে পারে । তাই দ্রুত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন ।

তবে বর্তমানে অ্যাকাউন্টটি পরীক্ষা করতে গেলে আর ব্যালেন্স দেখাচ্ছে না, অ্যাকাউন্টটি 'ইনঅপারেটিভ' বা নিষ্ক্রিয় দেখাচ্ছে । কীভাবে একজন অতি সাধারণ পরিবারের মহিলার অ্যাকাউন্টে এত বিপুল অঙ্কের টাকা এল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি । এটি ব্যাংকের কোনও কারিগরি ত্রুটি নাকি এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ । আপাতত মহিলার অ্যাকাউন্টটি সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে এবং ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ ও সাইবার সেলও খোঁজখবর শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে ।

TAGGED:

740 CRORE IN ACCOUNT
ANNAPURNA YOJNA MONEY
অন্নপূর্ণা যোজনা
740 কোটি টাকা
ANNAPURNA YOJANA

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