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মিড-ডে মিলে সংস্কার রাজ্যের, পড়ুয়াদের পুষ্টি ও রান্নার কর্মীদের সাম্মানিক বৃদ্ধিতে বরাদ্দ 639 কোটি

মঙ্গলবার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বিষয়টি জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷

MID DAY MEAL SCHEME
স্কুলে মিড ডে মিল বিতরণ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 5:35 PM IST

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​কলকাতা, 14 জুলাই: রাজ্যের স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের পুষ্টির মান বৃদ্ধি করতে পদক্ষেপ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৷ সোমবার 'পিএম-পোষণ' বা মিড-ডে মিল প্রকল্পের আওতায় একাধিক সংস্কারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ সামগ্রিকভাবে এই সংস্কার ও পরিকাঠামোগত রূপান্তরের জন্য মোট 639 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার ৷

এর ফলে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের প্রায় 51.61 লক্ষ শিশু এবং প্রায় 2.24 লক্ষ রান্নার কর্মী সরাসরি উপকৃত হবেন ৷ সরকারের এই নতুন ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ স্কুলপড়ুয়া এবং বিদ্যালয়ের রান্নার কর্মীরা সরাসরি উপকৃত হতে চলেছেন ৷

​সরকারি নির্দেশিকা ও প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের জন্য দৈনিক রান্নার খরচ একধাক্কায় অনেকটাই বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এতদিন শিক্ষার্থী পিছু দৈনিক বরাদ্দের পরিমাণ ছিল 6 টাকা 78 পয়সা, যা এখন বাড়িয়ে করা হয়েছে 10 টাকা ৷ এর ফলে শিশুরা আরও পুষ্টিকর খাবার পাবে ৷ পড়ুয়াদের পুষ্টির এই মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে রাজ্য বাজেট থেকে অতিরিক্ত 412.11 কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলে জানানো হয়েছে ৷

​একই সঙ্গে বিদ্যালয়ে রান্নার কাজে নিযুক্ত রাজ্যের প্রায় 2.24 লক্ষ সহায়িকা ও রান্নার কর্মীদের দীর্ঘদিনের অবদানকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে রাজ্য সরকার ৷ তাঁদের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদার কথা বিবেচনা করে মাসিক সাম্মানিক 2 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে 3 হাজার টাকা করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ এই বর্ধিত সাম্মানিক প্রদানের জন্য রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে অতিরিক্ত 224 কোটি টাকা ব্যয় হবে ৷ এর ফলে আর্থিক সংকটে থাকা রান্নার কর্মীদের পরিবারগুলি অনেকটাই স্বস্তি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷

​পাশাপাশি, বিদ্যালয়ের রান্নাঘরগুলিকে পুরোপুরি ধোঁয়ামুক্ত, নিরাপদ এবং সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব করে তুলতে একশো শতাংশ এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার কভারেজের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই গ্যাস সংযোগের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খরচ সম্পূর্ণভাবে বহন করবে রাজ্য সরকার ৷ এলপিজি সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য রাজ্য বাজেট থেকে অতিরিক্ত 2.5 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷ রান্নার বর্ধিত খরচ ও গ্যাস সংযোগ মিলিয়ে মোট 414.63 কোটি টাকা এই ব্যবস্থার পরিকাঠামোকে সম্পূর্ণ বদলে দেবে ৷

​এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর অফিসিয়াল 'এক্স' হ্যান্ডেলে লিখেছেন, "শিক্ষার্থীদের পুষ্টিগত সহায়তা বৃদ্ধি, রান্নার কর্মীদের আরও বেশি সহযোগিতা প্রদান এবং রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়ে এলপিজি গ্যাস সংযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে পিএম-পোষণ প্রকল্পকে আরও শক্তিশালী করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বড় পদক্ষেপ অনুমোদন করেছে ৷"

তিনি আরও যোগ করেন, "এই 639 কোটি টাকার অনুমোদন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিশুদের সুন্দর ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের প্রতীক ৷ আজকের শিশুদের পেছনে বিনিয়োগই আসলে আগামীর উন্নত ও প্রগতিশীল বাংলার ভিত্তি স্থাপন ৷"

রাজ্যের এই সুচিন্তিত পদক্ষেপে গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা তথা শিশু পুষ্টির ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে ৷

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শুভেন্দু অধিকারী
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